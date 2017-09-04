Акції від Альфа-Банку

PARFUMS.UA – інтернет-магазин, у якому є усе необхідне для особистої краси, чистоти в домі та догляду за малюком, надає знижку 7% на замовлення від 350 грн. Скористатися знижкою можна до 10 серпня 2018 року, вказавши промокод «promo-ab0735» на сайті
DASTI - стильний український бренд одягу та взуття, надає іменинникам знижку 25%. Додатковий бонус – замовлення на суму від 2000 грн доставляються безкоштовно. Скористатися знижкою можна до 31 липня 2018 року, вказавши промокод «Happy7» на сайті
Конюшня Бутенко (с. Проців, Київська область) – елітний заміський клуб верхової їзди, надає знижку 50% на уїк-енд, який включає проживання для двох в апартаментах парк-готелю категорії "напівлюкс" зі сніданком та два заняття з верхової їзди під керівництвом тренера. Вартість з урахуванням знижки – 1900 грн. Спеціальна пропозиція діє протягом місяця з дня народження. Ловіть слово-пароль "Happy Alfa&Butenko" та здійсніть бронювання за номером телефону +38 (067) 219-48-70. Детальніше про клуб та парк-готель читайте на сайті
Вітаємо із Днем народження та бажаємо приємних покупок з карткою Альфа-Банку Україна!