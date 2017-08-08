Акції від Альфа-Банку

Іменинникам, які народились у липні, Альфа-Банк Україна підготував декілька спеціальних пропозицій, які діють за умови оплати карткою Альфа-Банку Україна.
PARFUMS.UA – інтернет-магазин, у якому є усе необхідне для особистої краси, чистоти в домі та догляду за малюком, надає знижку 7% на замовлення від 350 грн. Скористатися знижкою можна до 10 серпня 2018 року, вказавши промокод «promo-ab0735» на сайті www.parfums.ua. Знижка за промокодом не сумується з іншими акційними пропозиціями. Усі подробиці щодо безкоштовної доставки читайте тут: https://parfums.ua/static/delivery
DASTI - стильний український бренд одягу та взуття, надає іменинникам знижку 25%. Додатковий бонус – замовлення на суму від 2000 грн доставляються безкоштовно. Скористатися знижкою можна до 31 липня 2018 року, вказавши промокод «Happy7» на сайті www.dasti.me або у шоурумі (м. Київ, вул. Раїси Окіпної, . Знижка за промокодом не сумується з іншими акційними пропозиціями.
Конюшня Бутенко (с. Проців, Київська область) – елітний заміський клуб верхової їзди, надає знижку 50% на уїк-енд, який включає проживання для двох в апартаментах парк-готелю категорії "напівлюкс" зі сніданком та два заняття з верхової їзди під керівництвом тренера. Вартість з урахуванням знижки – 1900 грн. Спеціальна пропозиція діє протягом місяця з дня народження. Ловіть слово-пароль "Happy Alfa&Butenko" та здійсніть бронювання за номером телефону +38 (067) 219-48-70. Детальніше про клуб та парк-готель читайте на сайті www.butenko-stable.com.ua.
Вітаємо із Днем народження та бажаємо приємних покупок з карткою Альфа-Банку Україна!
Цього тижня відбудеться грандіозна музична подія «Atlas Weekend 2018». Для держателів карток Mastercard від Альфа-Банку Україна насолоджуватися фестивалем буде ще приємніше завдяки знижці в 10%, яку вони отримуватимуть, розраховуючись своєю карткою.
Акція проводитиметься з 3 липня по 8 липня 2018 року на території заходу за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1, Національний комплекс «Експоцентр України» у таких торгівельних точках (з відповідною позначкою Mastercard):
Бистро Бистро Ой, Вей Димне м’ясо від Тараса Блек Бургер Фіш енд Чіпс Біфстер Бар «Артемовское» Сауер Бар Разгуляй Топ Вафл Бажаємо гостям «Atlas Weekend 2018» неперевершеного музичного настрою!
Скористайтесь новим способом оплати Visa Checkout на сайті Tickets.ua і гарантовано отримаєте знижку до 250 грн на квитки.
Купуючи авіа-та залізничні квитки до 22 серпня 2018, ви автоматично отримуєте знижку у розмірі:
250 грн – при оплаті авіаквитків, 50 грн – при оплаті залізничних квитків (за умови, що вартість замовлення понад 100 грн). Щоб скористатися аукціонними умовами, необхідно:
створити бронювання на сайті Tickets.ua, на сторінці оплати вибрати спосіб оплати Visa Checkout, створити профіль, заповнивши необхідні дані у вікні(надалі для оплати бронювання досить буде просто натиснути кнопку Visa Checkout), оплатити бронювання за допомогою Visa Checkout, скориставшись картою з вашого профілю. Подробиці за посиланням: https://tickets.ua/index/visa
Фестивальне літо продовжується! Тримай можливість відчути ритми UPark Festivale 2018 завдяки Mastercard БІЛЬШЕ.
Якщо маєш карту Альфа-Банку Україна чи Укрсоцбанку платіжної системи Mastercard, не барись! Реєструйся у програмі Mastercard БІЛЬШЕ та обмінюй бали на участь у акції «Виграйте одну з 10 пар квитків на Upark». Алгоритм дій простий:
зареєструватись у програмі Mastercard БІЛЬШЕ, знайди необхідну акцію та натиснути кнопку «Замовити», обміняти 10 балів на участь та чекати на розіграш. Перші 10 балів отримуєш безкоштовно при реєстрації. Кожен обмін – це додатковий шанс виграти.
Музичний фестиваль UPark Festivale 2018 пройде у Києві 25-26 липня 2018 року.
Танцюй, насолоджуйся й шаленій під музику твого літа.
Триває акція «Альфа-Удача» від Альфа-Банку Україна. За підсумками п’ятого етапу, переможцями, що отримали 100% кешбеку стали:
Макарук Микола Сергійович (відділення «Харківське №14»), Почтова Ірина Віталіївна (відділення «Деміївське»). Переможці виконали умови акції, а саме: протягом місяця здійснили більше 8 покупок за допомогою своєї кредитної або дебетової картки від Альфа-Банку Україна. Серед всіх клієнтів, що долучилися до акції, щасливий випадок обрав саме Миколу та Ірину. І ми з радістю надаємо їм стовідсотковий кешбек за покупки здійснені протягом червня.
Приєднуйся до акції і, можливо, наступного місяця «Альфа-Удача» посміхнеться саме тобі!
Детальніше про акції можна дізнатися на офіційному сайті Альфа-Банку Україна
Усе необхідне для особистої краси, чистоти в домі та догляду за малюком можна замовити на сайті www.parfums.ua з безкоштовною доставкою по Україні. І лише для клієнтів Альфа-Банку Україна діє знижка 7% на замовлення від 350 грн, сплачені карткою Альфа-Банку Україна до 10 серпня 2018 року.
Скористатись знижкою дуже просто, для цього достатньо:
1) на сайті www.parfums.ua обрати необхідні товари на загальну суму від 350 грн і додати їх до кошика;
2) ввести промо-код «promo-ab0735» у відповідне поле та натиснути «Застосувати» (знижка 7% враховується одразу та не сумується з іншими знижками).
Усі подробиці щодо безкоштовної доставки читайте ТУТ.
Бажаємо приємних покупок з карткою Альфа-Банку Україна