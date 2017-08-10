Акції від Альфа-Банку

Додано: Пон 15 жов, 2018 18:11

Альфа-Банк Україна вводить підвищене нарахування бонусів у СУПЕРбонусній програмі лояльності Сash'U CLUB і дозволяє клієнтам заробляти більше в підвищених категоріях!Програмою лояльності Сash'U CLUB, якій не виповнилося й трьох місяців, користуються вже майже півмільйона клієнтів Альфа-Банку Україна. Здійснюючи за допомогою своїх дебетових і кредитних карток звичні повсякденні покупки, наприклад, в супермаркетах, кафе, магазинах одягу або техніки, вони в режимі реального часу накопичують бонуси, а потім повертають їх на свої картки реальними грошима в мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine.З 10 жовтня учасники Сash'U CLUB зможуть накопичувати СУПЕРбонуси за окремі категорії покупок, а це означає – накопичувати більше і швидше, а зрештою, повертати більше покупок реальними грошима!Як скористатися СУПЕРбонусамиУ мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine, в розділі Сash'U CLUB «Мої Супербонуси», виберіть дві з трьох категорій, які подобаються найбільше, щоб у поточному місяці за все покупки за цими категоріями отримувати підвищені бонуси. Стежити за накопиченням бонусів та поверненням реальних грошей за покупки на картку тепер можна у розділі «Історія нарахування та списання».Як це працюєКлієнту достатньо вибрати категорії, що відповідають його повсякденним або запланованим покупкам (наприклад, категорії «Кіно», «Одяг», «Продукти»). Для кожної категорії діє свій коефіцієнт. Якщо, наприклад, в поточному місяці обрано категорію «Кіно» з коефіцієнтом 40, то при розрахунку карткою за послуги і товари кінотеатрів стандартні бонуси збільшуються в 40 разів!Як не пропустити підвищені категоріїПершого числа кожного календарного місяця банк оновлює список запропонованих категорій через мобільний додаток. Достатньо вибрати нові, і вони відразу почнуть діяти. Якщо категорії не вибрані, все одно нараховуються стандартні бонуси з розрахунку 2 грн = 1 бонус (з 10 жовтня).Швидше встановлюйте Alfa-Mobile Ukraine і починайте витрачати свої СУПЕРбонуси!Нагадаємо, що в програмі лояльності беруть участь всі картки Альфа-Банку Україна, крім карток «А-КЛУБ», ко-брендових карток, кредитної картки «Максимум» та картки «Альфа Travel». Також з 10 жовтня мінімальна покупка до повернення становить 100 грн.Більш детально з умовами та правилами програми Cash'U CLUB можна ознайомитися в мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine і на сайті програмиА наостанок лайфхак від Лесі - творця програми:«Цього місяця планую оновити гардероб! Стильну парку і теплий світшот уже придивилася, тому виберу підвищену категорію «Одяг». Розраховуюся карткою і отримую бонусів у шість разів більше, ніж зазвичай. Чудово! А на вихідних заплановано похід з сім'єю у кіно, а значить – попкорн за рахунок Cash'U!»