Акції від Альфа-Банку

Додано: Пон 24 вер, 2018 15:19

Альфа-Банк Україна спільно з Wargaming проводить акцію для прихильників комп’ютерних ігор. Кожен учасник отримує можливість «прокачати» свою віртуальну техніку в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz та World of Warships завдяки додатковому «золоту».Скористатися акційною пропозицією та гарантовано одержати бонусні 3000 золота/дублонів зможуть геймери, які виконають наступні умови:– у період з 24 вересня по 30 вересня 2018 рік замовити кобрендову картку Альфа-Банку Україна та Wargaming (замовлення можна здійснити онлайн на сайті банку або компанії Wargaming та отримати її, скориставшись безкоштовною службою доставки);– до 15 жовтня 2018 року включно розрахуватися карткою на будь-яку суму у торгівельній мережі.Бонусні 3000 золота/дублонів будуть зараховані на ваш акаунт автоматично до 22 жовтня 2018 року. Детальні умови акції доступні за посиланням.Використовуйте «голду» в улюблених іграх World of Tanks чи World of Tanks Blitz, а дублони у World of Warships та отримуйте максимум задоволення від ефектних баталій.Нагадаємо, що з 1 грудня 2016 року Альфа-Банк Україна спільно з компанією Wargaming розпочав випуск трьох видів банківських карток для шанувальників танкових і морських боїв в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships.Картки випускаються на базі World MasterCard PayPass абсолютно безкоштовно, а їх річне обслуговування обходиться у 200 грн.