Акції від Альфа-Банку

Зустрічайте драйвовий вересень із Mastercard Більше. Якщо маєш карту платіжної системи Mastercard, приєднуйся до нової акції!
Реєструйся у програмі Mastercard Більше та обмінюй бали на участь у розіграші одного зі 100 сертифікатів зі знижкою 500 гривень на Concert.ua.
Необхідно:
зареєструватись у програмі Mastercard Більше, знайти відповідну акцію та натиснути кнопку «Замовити», обміняти 10 балів на участь та чекати на розіграш. Перші 10 балів отримуєш безкоштовно при реєстрації. Кожен обмін – це додатковий шанс виграти.
Альфа-Банк Україна продовжує розігрувати 100% кешбек серед своїх клієнтів, які часто роблять покупки за допомогою дебетових і кредитних карток банку. Формула успіху проста: чим більше безготівкових розрахунків карткою, тим більше шансів виграти 100% кешбек витрачених коштів.
За підсумками сьомого, серпневого, етапу акції «Альфа-Удача», стовідсотковий кешбек отримали:
- Присяжнюк Віталій Анатолійович (відділення «Київське №37»),
Альфа-Удачу можуть ловити ті клієнти, які здійснюють протягом місяця більше 8 покупок за допомогою своєї кредитної або дебетової картки від Альфа-Банку Україна. Щасливчикам дістається 100% кешбек від суми всіх покупок, зроблених протягом місяця.
Альфа-Банк Україна запрошує всіх приєднуватися до акції і не забувати, що найзручніший спосіб розплатитися за покупки в магазині - це ваша картка!
Детальніше про акції можна дізнатися на офіційному сайті Альфа-Банку Україна
Альфа-Банк Україна запевняє, що розплачуватися за покупки картками Банку зручніше та вигідніше. Особливо, якщо можна ще й виграти додаткову зарплату – в акції «Альфа-Удача: 13-та зарплата».
Переможницею такої акції, що проходила у серпні, стала Ткаченко Наталія Михайлівна з м. Бердянськ, яка протягом періоду акції виконала всі умови, тобто розплатилася своєю зарплатною карткою мінімум тричі.
За це переможниця отримала від Альфа-Банку Україна 13-ту зарплату у вигляді кешбеку на свою картку.
Ми вітаємо Наталію Михайлівну і бажаємо подальших приємних покупок з карткою!
Беріть участь у наших акціях і ваші картки також стануть ще вигіднішими та прибутковішими!
Mastercard дарує можливість виграти сімейну подорож до Disneyland® Paris на святкування 90 років яскравих пригод Міккі Мауса!
Долучитися до акції можуть усі учасники програми Mastercard БІЛЬШЕ. Реєструйтесь на сайті bilshe.mastercard.ua, знаходьте відповідну акцію та тисніть «замовити». Після цього здійсніть мінімум одну оплату карткою Mastercard на суму не менше 50 гривень– і ви учасник розіграшу.
Акція проходить у п’ять етапів, на кожному з них відбудеться розіграш призів – загалом 500 подарунків з символікою святкування 90 років пригод Міккі Мауса і головний приз – подорож всією родиною до Парижа на три дні, де ви станете гостями неймовірного свята від Міккі Мауса у Disneyland® Paris.
Акція триває з 15 вересня по 10 листопада 2018 року.
Подробиці на сайтах bilshe.mastercard.ua та mastercard.ua.
Альфа-Банк Україна спільно з Wargaming проводить акцію для прихильників комп’ютерних ігор. Кожен учасник отримує можливість «прокачати» свою віртуальну техніку в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz та World of Warships завдяки додатковому «золоту».
Скористатися акційною пропозицією та гарантовано одержати бонусні 3000 золота/дублонів зможуть геймери, які виконають наступні умови:
– у період з 24 вересня по 30 вересня 2018 рік замовити кобрендову картку Альфа-Банку Україна та Wargaming (замовлення можна здійснити онлайн на сайті банку або компанії Wargaming та отримати її, скориставшись безкоштовною службою доставки); – до 15 жовтня 2018 року включно розрахуватися карткою на будь-яку суму у торгівельній мережі.
Бонусні 3000 золота/дублонів будуть зараховані на ваш акаунт автоматично до 22 жовтня 2018 року. Детальні умови акції доступні за посиланням.
Використовуйте «голду» в улюблених іграх World of Tanks чи World of Tanks Blitz, а дублони у World of Warships та отримуйте максимум задоволення від ефектних баталій.
Нагадаємо, що з 1 грудня 2016 року Альфа-Банк Україна спільно з компанією Wargaming розпочав випуск трьох видів банківських карток для шанувальників танкових і морських боїв в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships. Картки випускаються на базі World MasterCard PayPass абсолютно безкоштовно, а їх річне обслуговування обходиться у 200 грн.
What’s your style of whisky? Сумніваєшся з відповіддю? Тримай можливість дізнатися всі секрети виробництва справжнього віскі та продегустувати напої від найкращих виробників завдяки новій акції від Mastercard Більше Black у партнерстві з Good Wine.
На переможців чекає незабутня подорож на двох до Шотландії або ж один з 15 комплектів квитків на фестиваль Whisky Dram, який відбудеться 20 жовтня 2018 року у Києві.
Що необхідно для участі у розіграші призів? Насамперед, бути власником однієї з преміальних карток Mastercard – Platinum, World Black Edition чи World Elite. Далі:
зареєструватися у програмі Mastercard Більше (якщо ти ще не учасник); знайти відповідну акцію у розділі преміальних пропозицій від Mastercard Більше Black та обміняти 10 балів на участь у ній; вірити в удачу та чекати на результати розіграшу. Пам’ятайте, що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то вищі шанси на виграш.
Альфа-Банк Україна вводить підвищене нарахування бонусів у СУПЕРбонусній програмі лояльності Сash'U CLUB і дозволяє клієнтам заробляти більше в підвищених категоріях!
Програмою лояльності Сash'U CLUB, якій не виповнилося й трьох місяців, користуються вже майже півмільйона клієнтів Альфа-Банку Україна. Здійснюючи за допомогою своїх дебетових і кредитних карток звичні повсякденні покупки, наприклад, в супермаркетах, кафе, магазинах одягу або техніки, вони в режимі реального часу накопичують бонуси, а потім повертають їх на свої картки реальними грошима в мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine.
З 10 жовтня учасники Сash'U CLUB зможуть накопичувати СУПЕРбонуси за окремі категорії покупок, а це означає – накопичувати більше і швидше, а зрештою, повертати більше покупок реальними грошима!
Як скористатися СУПЕРбонусами
У мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine, в розділі Сash'U CLUB «Мої Супербонуси», виберіть дві з трьох категорій, які подобаються найбільше, щоб у поточному місяці за все покупки за цими категоріями отримувати підвищені бонуси. Стежити за накопиченням бонусів та поверненням реальних грошей за покупки на картку тепер можна у розділі «Історія нарахування та списання».
Як це працює
Клієнту достатньо вибрати категорії, що відповідають його повсякденним або запланованим покупкам (наприклад, категорії «Кіно», «Одяг», «Продукти»). Для кожної категорії діє свій коефіцієнт. Якщо, наприклад, в поточному місяці обрано категорію «Кіно» з коефіцієнтом 40, то при розрахунку карткою за послуги і товари кінотеатрів стандартні бонуси збільшуються в 40 разів!
Як не пропустити підвищені категорії
Першого числа кожного календарного місяця банк оновлює список запропонованих категорій через мобільний додаток. Достатньо вибрати нові, і вони відразу почнуть діяти. Якщо категорії не вибрані, все одно нараховуються стандартні бонуси з розрахунку 2 грн = 1 бонус (з 10 жовтня).
Швидше встановлюйте Alfa-Mobile Ukraine і починайте витрачати свої СУПЕРбонуси!
Нагадаємо, що в програмі лояльності беруть участь всі картки Альфа-Банку Україна, крім карток «А-КЛУБ», ко-брендових карток, кредитної картки «Максимум» та картки «Альфа Travel». Також з 10 жовтня мінімальна покупка до повернення становить 100 грн.
Більш детально з умовами та правилами програми Cash'U CLUB можна ознайомитися в мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine і на сайті програми https://cashuclub.com.ua.
А наостанок лайфхак від Лесі - творця програми:
«Цього місяця планую оновити гардероб! Стильну парку і теплий світшот уже придивилася, тому виберу підвищену категорію «Одяг». Розраховуюся карткою і отримую бонусів у шість разів більше, ніж зазвичай. Чудово! А на вихідних заплановано похід з сім'єю у кіно, а значить – попкорн за рахунок Cash'U!»
1 жовтня 2018 року відбувся розіграш шостого планшету у рамках акції «Планшет за депозит». Переможцем стала Драгнєва Людмила (м. Одеса).
Нагадаємо, що участь у акції автоматично приймають клієнти, які розмістять грошові кошти на умовах вкладу «Розумний депозит» на суму не менше 5000 грн у період з 20 серпня по 30 листопада 2018 року. Загальний призовий фонд складає 15 планшетів – по одному на кожен етап акції.