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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:45

Визначено переможця 1-го етапу акції «Виграшна розстрочка»

З 1 по 30 вересня Альфа-Банк Україна розігрував сертифікат на 40 000 гривень серед усіх клієнтів, які оформили розстрочку під 0,01% при розрахунках картою Альфа-Банку Україна.

Переможця визначено! Ним став В’ячеслав Петрович з Києва. Щиро вітаємо та даруємо йому сертифікат на омріяну техніку.

Але це не фінал. Адже кожний має шанс на виграш у 2-му етапі акції, що триває до 31.10.2018. Більше розстрочок – більше шансів.

Детальні умови акції: https://alfabank.ua/promo/40

https://alfabank.ua/about/press/viznach ... troch-2849
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Повідомлень: 591
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:46

Смарт-подарунки за безконтактні розрахунки

З жовтня по грудень Альфа-Банк дарує смарт-подарунки! Кожен місяць – нові подарунки! У жовтні два смарт-годинника Garmin вже чекають на своїх власників ;)

Як взяти участь в Акції? Просто зроби 8 покупок безконтактно!

1. Розраховуйся карткою безконтактно за допомогою технології PayPass чи PayWave

Шукай помітку на своїй картці

2. Розраховуйся безконтактно телефоном. Підв’яжи свою картку через Alfa-Mobile Ukraine до Google Pay. Як це зробити ми розповіли на сторінці https://alfabank.ua/gp

3. Оплачуй покупки безконтактно годинником Alfa-Watch! Ще не користуєшся? Спробуй! Це зручно! Поглянь сам http://alfawatch.net/

Тож мерщій купувати!

А далі буде ще цікавіше! Щомісяця розігруються нові ультра-сучасні подарунки. Вони не залишать байдужими нікого.

Офіційні правила акції

https://alfabank.ua/about/press/smart-p ... hunki-2853
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 591
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
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+ Додати
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