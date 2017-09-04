Акції від Альфа-Банку

З жовтня по грудень Альфа-Банк дарує смарт-подарунки! Кожен місяць – нові подарунки! У жовтні два смарт-годинника Garmin вже чекають на своїх власників
Як взяти участь в Акції? Просто зроби 8 покупок безконтактно!
1. Розраховуйся карткою безконтактно за допомогою технології PayPass чи PayWave
Шукай помітку на своїй картці
2. Розраховуйся безконтактно телефоном. Підв’яжи свою картку через Alfa-Mobile Ukraine до Google Pay. Як це зробити ми розповіли на сторінці https://alfabank.ua/gp
3. Оплачуй покупки безконтактно годинником Alfa-Watch! Ще не користуєшся? Спробуй! Це зручно! Поглянь сам http://alfawatch.net/
Тож мерщій купувати!
А далі буде ще цікавіше! Щомісяця розігруються нові ультра-сучасні подарунки. Вони не залишать байдужими нікого.
Офіційні правила акціїhttps://alfabank.ua/about/press/smart-p ... hunki-2853