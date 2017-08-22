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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:45

Визначено переможця 1-го етапу акції «Виграшна розстрочка»

З 1 по 30 вересня Альфа-Банк Україна розігрував сертифікат на 40 000 гривень серед усіх клієнтів, які оформили розстрочку під 0,01% при розрахунках картою Альфа-Банку Україна.

Переможця визначено! Ним став В’ячеслав Петрович з Києва. Щиро вітаємо та даруємо йому сертифікат на омріяну техніку.

Але це не фінал. Адже кожний має шанс на виграш у 2-му етапі акції, що триває до 31.10.2018. Більше розстрочок – більше шансів.

Детальні умови акції: https://alfabank.ua/promo/40

https://alfabank.ua/about/press/viznach ... troch-2849
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:46

Смарт-подарунки за безконтактні розрахунки

З жовтня по грудень Альфа-Банк дарує смарт-подарунки! Кожен місяць – нові подарунки! У жовтні два смарт-годинника Garmin вже чекають на своїх власників ;)

Як взяти участь в Акції? Просто зроби 8 покупок безконтактно!

1. Розраховуйся карткою безконтактно за допомогою технології PayPass чи PayWave

Шукай помітку на своїй картці

2. Розраховуйся безконтактно телефоном. Підв’яжи свою картку через Alfa-Mobile Ukraine до Google Pay. Як це зробити ми розповіли на сторінці https://alfabank.ua/gp

3. Оплачуй покупки безконтактно годинником Alfa-Watch! Ще не користуєшся? Спробуй! Це зручно! Поглянь сам http://alfawatch.net/

Тож мерщій купувати!

А далі буде ще цікавіше! Щомісяця розігруються нові ультра-сучасні подарунки. Вони не залишать байдужими нікого.

Офіційні правила акції

https://alfabank.ua/about/press/smart-p ... hunki-2853
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:03

Розмістіть депозит – виграйте сертифікат

Альфа-Банк Україна запустив для своїх клієнтів нову акцію «Виграйте сертифікат Comfy».

Тепер кожний може не тільки розмістити кошти під вигідні відсоткові ставки, а ще й має нагоду отримати сертифікат від Comfy на покупку побутової техніки.

Умови участі в акції:

У період дії акції, з 22.10.18 по 16.11.18 включно, розмістіть депозит в Альфа-Банку Україна на суму від 5 000 грн або 200 дол. США/євро та вигравайте один з 4-х сертифікатів номіналом 500 грн від Comfy.

Переможців буде обрано в 4-и етапи акції:

- 30.10.18: 1-й переможець;

- 06.11.18: 2-й переможець;

- 13.11.18: 3-й переможець;

- 20.11.18: 4-й переможець.

Один переможець отримує 1 сертифікат номіналом 500 грн.

Ознайомитись з правилами депозиту можна за посиланням

Нехай удача буде на Вашому боці!

https://alfabank.ua/about/press/rozmist ... ovoyi-2871
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:25

Альфа-Банк Україна запрошує на вечір магі]

Ловіть можливість потрапити на прем’єру-дійство, присвячену фільму «Фантастичні звірі: злочини Ґріндельвальда». Для цього приєднуйся до розіграшу квитків від Mastercard Більше Black.

Щоб стати учасником розіграшу:

реєструйтесь на сайті bilshe.mastercard.ua,
обмінюйте 10 преміальних балів на участь в акції,
вигравайте запрошення на допрем’єрний показ фільму «Фантастичні звірі: злочини Ґріндельвальда» та тематичну розважальну програму.
Переможці розіграшу будуть серед перших глядачів фільму в Україні та потраплять до лаунж-зони Mastercard.

Традиційно, кількість обмінів не обмежена. Тож користуйтесь карткою та збільшуйте шанси на виграш.

Акція діє з 19 жовтня 2018 року по 7 листопада 2018 року та проходить при партнерстві «Планета кіно», Kyiv Comic Con та «Кіноманія».

Подробиці на сайті www.bilshe.mastercard.ua

https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... maste-2885
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:53

Акція для прихильників ігор від Wargaming

Гарна новина для прихильників ігор від Wargaming: Альфа-Банк Україна та Wargaming надають можливість «прокачати» свою віртуальну техніку в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz та World of Warships. Скористатися цією можливістю та отримати бонусні 3000 золота/дублонів зможуть перші 500 учасників акції, умови якої наведено нижче:

1. У період з 30 жовтня по 07 листопада 2018 р. замовте свою першу кобрендову картку Альфа-Банку та Wargaming (зробіть це на сайті Альфа-Банку Україна або сайті Wargaming та отримайте картку, скориставшись безкоштовною службою доставки картки співробітником Альфа-Банку).

2. До 28.11.2018 р. включно розрахуйтеся карткою в торгівельній мережі на будь-яку суму.

Бонусні 3 000 золота/дублонів будуть зараховані на ваш аккаунт автоматично до 13 грудня 2018 р. Детальні умови акції доступні за посиланням.

Використовуйте «голду» та отримуйте максимум задоволення від улюбленої гри World of Tanks та World of Tanks Blitz, дублони — в World of Warships.

Нагадаємо, з 1 грудня 2016 р. Альфа-Банк Україна спільно з компанією Wargaming розпочав випуск трьох видів банківських карток для шанувальників танкових і морських боїв в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships.

Картки випускаються на базі World MasterCard PayPass абсолютно безкоштовно, а їхнє річне обслуговування коштує 200 грн

https://alfabank.ua/about/press/akciya- ... aming-2889
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:33

Смарт-подарунки за безконтактні розрахунки

Вже 05.11.18 буде визначено двох переможців Акції за жовтень, а наразі ми розігруємо наступні смарт-подарунки!

iPhone X чекають двох власників – активних цінувальників безконтактних розрахунків!

Як взяти участь в Акції?

Просто зроби 8 покупок безконтактно у листопаді: з 01.11.18 по 30.11.18 р.!

1. Розраховуйся карткою безконтактно за допомогою технології PayPass чи PayWave

Шукай помітку на своїй картці

2. Розраховуйся безконтактно телефоном. Підв’яжи свою картку через Alfa-Mobile Ukraine до Google Pay. Як це зробити читай на сторінці https://alfabank.ua/gp і що таке Google Pay за посиланням.

3. Оплачуй покупки безконтактно годинником Alfa-Watch! Ще не користуєшся? Спробуй! Це зручно! Поглянь сам http://alfawatch.net/

Тож мерщій купувати! Місяць пролетить непомітно!

І пам'ятай! Більше покупок – більше шансів!

Офіційні правила акції

https://alfabank.ua/about/press/smart-p ... hunki-2891
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