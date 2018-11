Акції від Альфа-Банку

Додано: Сер 31 жов, 2018 15:53

Гарна новина для прихильників ігор від Wargaming: Альфа-Банк Україна та Wargaming надають можливість «прокачати» свою віртуальну техніку в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz та World of Warships. Скористатися цією можливістю та отримати бонусні 3000 золота/дублонів зможуть перші 500 учасників акції, умови якої наведено нижче:1. У період з 30 жовтня по 07 листопада 2018 р. замовте свою першу кобрендову картку Альфа-Банку та Wargaming (зробіть це на сайті Альфа-Банку Україна або сайті Wargaming та отримайте картку, скориставшись безкоштовною службою доставки картки співробітником Альфа-Банку).2. До 28.11.2018 р. включно розрахуйтеся карткою в торгівельній мережі на будь-яку суму.Бонусні 3 000 золота/дублонів будуть зараховані на ваш аккаунт автоматично до 13 грудня 2018 р. Детальні умови акції доступні за посиланням.Використовуйте «голду» та отримуйте максимум задоволення від улюбленої гри World of Tanks та World of Tanks Blitz, дублони — в World of Warships.Нагадаємо, з 1 грудня 2016 р. Альфа-Банк Україна спільно з компанією Wargaming розпочав випуск трьох видів банківських карток для шанувальників танкових і морських боїв в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships.Картки випускаються на базі World MasterCard PayPass абсолютно безкоштовно, а їхнє річне обслуговування коштує 200 грн