Акції від Альфа-Банку

Альфа-Банк Україна запустив для своїх клієнтів нову акцію «Виграйте сертифікат Comfy».
Тепер кожний може не тільки розмістити кошти під вигідні відсоткові ставки, а ще й має нагоду отримати сертифікат від Comfy на покупку побутової техніки.
Умови участі в акції:
У період дії акції, з 22.10.18 по 16.11.18 включно, розмістіть депозит в Альфа-Банку Україна на суму від 5 000 грн або 200 дол. США/євро та вигравайте один з 4-х сертифікатів номіналом 500 грн від Comfy.
Переможців буде обрано в 4-и етапи акції:
- 30.10.18: 1-й переможець;
- 06.11.18: 2-й переможець;
- 13.11.18: 3-й переможець;
- 20.11.18: 4-й переможець.
Один переможець отримує 1 сертифікат номіналом 500 грн.
Ознайомитись з правилами депозиту можна за посиланням
Ловіть можливість потрапити на прем’єру-дійство, присвячену фільму «Фантастичні звірі: злочини Ґріндельвальда». Для цього приєднуйся до розіграшу квитків від Mastercard Більше Black.
Щоб стати учасником розіграшу:
реєструйтесь на сайті bilshe.mastercard.ua, обмінюйте 10 преміальних балів на участь в акції, вигравайте запрошення на допрем’єрний показ фільму «Фантастичні звірі: злочини Ґріндельвальда» та тематичну розважальну програму. Переможці розіграшу будуть серед перших глядачів фільму в Україні та потраплять до лаунж-зони Mastercard.
Традиційно, кількість обмінів не обмежена. Тож користуйтесь карткою та збільшуйте шанси на виграш.
Акція діє з 19 жовтня 2018 року по 7 листопада 2018 року та проходить при партнерстві «Планета кіно», Kyiv Comic Con та «Кіноманія».
Гарна новина для прихильників ігор від Wargaming: Альфа-Банк Україна та Wargaming надають можливість «прокачати» свою віртуальну техніку в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz та World of Warships. Скористатися цією можливістю та отримати бонусні 3000 золота/дублонів зможуть перші 500 учасників акції, умови якої наведено нижче:
1. У період з 30 жовтня по 07 листопада 2018 р. замовте свою першу кобрендову картку Альфа-Банку та Wargaming (зробіть це на сайті Альфа-Банку Україна або сайті Wargaming та отримайте картку, скориставшись безкоштовною службою доставки картки співробітником Альфа-Банку).
2. До 28.11.2018 р. включно розрахуйтеся карткою в торгівельній мережі на будь-яку суму.
Бонусні 3 000 золота/дублонів будуть зараховані на ваш аккаунт автоматично до 13 грудня 2018 р. Детальні умови акції доступні за посиланням.
Використовуйте «голду» та отримуйте максимум задоволення від улюбленої гри World of Tanks та World of Tanks Blitz, дублони — в World of Warships.
Нагадаємо, з 1 грудня 2016 р. Альфа-Банк Україна спільно з компанією Wargaming розпочав випуск трьох видів банківських карток для шанувальників танкових і морських боїв в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships.
Картки випускаються на базі World MasterCard PayPass абсолютно безкоштовно, а їхнє річне обслуговування коштує 200 грн
5 листопада 2018 року відбувся розіграш одинадцятого планшета у рамках акції «Планшет за депозит». Переможцем став Штирляєв Олексій Анатолійович з міста Київ.
Нагадаємо, що участь у акції автоматично приймають клієнти, які розмістять грошові кошти на умовах вкладу «Розумний депозит» на суму не менше 5000 грн у період з 20 серпня по 30 листопада 2018 року. Загальний призовий фонд складає 15 планшетів – по одному на кожен етап акції.
Ловіть можливість покращити свій бонусний рахунок у програмі Mastercard Більше! Для цього платіть смартфоном або смарт-годинником з Mastercard у київському метро й отримуйте в 5 разів більше балів. Накопичені бали обмінюйте на участь у промо-акціях, а також на подарунки та знижки від партнерів програми.