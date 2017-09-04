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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:41

Відпустка чекає! Альфа-Банк Україна розігрує грошові сертифі

Полетіти з зими у літо на сонячний Занзібар або побачити таємничі льодовики Гренландії? Запитання, яке зможуть поставити собі переможці акції «Відпустка чекає» від Альфа-Банку Україна.

З 15 листопада і до кінця 2018 року власники картки Travel можуть взяти участь в акції та виграти один з двох сертифікатів на подорож номіналом 140 000 грн кожен. Щоб стати учасником розіграшу, необхідно з 15 листопада по 25 грудня 2018 року (включно) лише розрахуватися карткою Travel на загальну суму від 3 000 грн, і ви автоматично у списку претендентів на перемогу. Власники головного призу акції «Відпустка чекає» – сертифікатів на подорож, будуть визначені 31 грудня 2018 року.

Детальніше з правилами акції ви можете ознайомитися тут https://alfabank.ua/about/press/vidpust ... -sert-2921

Нагадаємо, що кредитна картка Travel пропонує унікальні умови, які дозволяють істотно заощадити на майбутній відпустці. З нею будь-які щоденні покупки або оплата послуг перетворюються у бали мандрівника із розрахунку 1 грн = 5 балів. Накопичені бали можна конвертувати у реальні гроші, якими компенсувати покупку авіа, залізничних та автобусних квитків, оренду готелів або авто та інші покупки у туристичних категоріях. Для тих же, хто поки ще не замислюється про відпустку, Travel стане надійним помічником у вирішенні поточних фінансових питань. По картці діє пільговий період в 55 днів, а також вигідна розстрочка під 0,01% на 12 місяців.

Замовити карту Travel можна на сайті банку, телефоном через Контакт-центр 3530 і 0 800 50 20 50 або у відділенні Альфа-Банку Україна.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:43

Альфа-Банк Україна розіграє супер-смартфони

14 листопада ekonomika+ і генеральний спонсор Альфа-Банк Україна проведуть фестиваль для малого і середнього бізнесу Get Business Festival 2018. Серед гостей фестивалю Альфа-Банк Україна розіграє сучасні гаджети, з якими буде легко і приємно користуватися новим онлайн-банкінгом «ОК, Альфа!» для підприємців.

Два преміум-гаджета Х-серії будуть розіграні серед тих учасників фестивалю, які зарезервували рахунок у додатку "ОК, Альфа!" до або безпосередньо під час фестивалю. Переможці будуть визначені за допомогою платформи random.org.

Крім розіграшу популярних смартфонів, гості Get Business Festival, який планує зібрати 3000 підприємців, зможуть відвідати:

- лекторії та практикуми зі стратегії, маркетингу, фінансів, IT, PR і продажу,

- менторські сесії від провідних СЕО і власників бізнесів,

- активності щодо особистісної ефективності, жіночого підприємництва, обміну досвідом у форматі «підприємець - підприємцю».

У заході також візьмуть участь представники Альфа-Банку Україна - голова правління Вікторія Михайльо і керівник напрямку цифрового бізнесу МСБ Оксана Леонова, які представлять цифровий досвід Альфа-Банку і нову онлайн-платформу для малого і середнього бізнесу «ОК, Альфа!»

Фестиваль відбудеться 14 листопада в НСК «Олімпійський», вул. Велика Васильківська, 55.

Детальніше про захід, його програму та спікерів можна дізнатися на сайті Get Business Festival 2018 http://get.delo.ua/

https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... iness-2923
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Повідомлень: 623
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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