Акції від Альфа-Банку

14 листопада ekonomika+ і генеральний спонсор Альфа-Банк Україна проведуть фестиваль для малого і середнього бізнесу Get Business Festival 2018. Серед гостей фестивалю Альфа-Банк Україна розіграє сучасні гаджети, з якими буде легко і приємно користуватися новим онлайн-банкінгом «ОК, Альфа!» для підприємців.Два преміум-гаджета Х-серії будуть розіграні серед тих учасників фестивалю, які зарезервували рахунок у додатку "ОК, Альфа!" до або безпосередньо під час фестивалю. Переможці будуть визначені за допомогою платформи random.org.Крім розіграшу популярних смартфонів, гості Get Business Festival, який планує зібрати 3000 підприємців, зможуть відвідати:- лекторії та практикуми зі стратегії, маркетингу, фінансів, IT, PR і продажу,- менторські сесії від провідних СЕО і власників бізнесів,- активності щодо особистісної ефективності, жіночого підприємництва, обміну досвідом у форматі «підприємець - підприємцю».У заході також візьмуть участь представники Альфа-Банку Україна - голова правління Вікторія Михайльо і керівник напрямку цифрового бізнесу МСБ Оксана Леонова, які представлять цифровий досвід Альфа-Банку і нову онлайн-платформу для малого і середнього бізнесу «ОК, Альфа!»Фестиваль відбудеться 14 листопада в НСК «Олімпійський», вул. Велика Васильківська, 55.Детальніше про захід, його програму та спікерів можна дізнатися на сайті Get Business Festival 2018