Акції від Альфа-Банку

З 15 листопада і до кінця 2018 року власники картки Travel можуть взяти участь в акції та виграти один з двох сертифікатів на подорож номіналом 140 000 грн кожен. Щоб стати учасником розіграшу, необхідно з 15 листопада по 25 грудня 2018 року (включно) лише розрахуватися карткою Travel на загальну суму від 3 000 грн, і ви автоматично у списку претендентів на перемогу. Власники головного призу акції «Відпустка чекає» – сертифікатів на подорож, будуть визначені 31 грудня 2018 року.
Детальніше з правилами акції ви можете ознайомитися тут
Нагадаємо, що кредитна картка Travel пропонує унікальні умови, які дозволяють істотно заощадити на майбутній відпустці. З нею будь-які щоденні покупки або оплата послуг перетворюються у бали мандрівника із розрахунку 1 грн = 5 балів. Накопичені бали можна конвертувати у реальні гроші, якими компенсувати покупку авіа, залізничних та автобусних квитків, оренду готелів або авто та інші покупки у туристичних категоріях. Для тих же, хто поки ще не замислюється про відпустку, Travel стане надійним помічником у вирішенні поточних фінансових питань. По картці діє пільговий період в 55 днів, а також вигідна розстрочка під 0,01% на 12 місяців.
Замовити карту Travel можна на сайті банку, телефоном через Контакт-центр 3530 і 0 800 50 20 50 або у відділенні Альфа-Банку Україна.