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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:41

Відпустка чекає! Альфа-Банк Україна розігрує грошові сертифі

Полетіти з зими у літо на сонячний Занзібар або побачити таємничі льодовики Гренландії? Запитання, яке зможуть поставити собі переможці акції «Відпустка чекає» від Альфа-Банку Україна.

З 15 листопада і до кінця 2018 року власники картки Travel можуть взяти участь в акції та виграти один з двох сертифікатів на подорож номіналом 140 000 грн кожен. Щоб стати учасником розіграшу, необхідно з 15 листопада по 25 грудня 2018 року (включно) лише розрахуватися карткою Travel на загальну суму від 3 000 грн, і ви автоматично у списку претендентів на перемогу. Власники головного призу акції «Відпустка чекає» – сертифікатів на подорож, будуть визначені 31 грудня 2018 року.

Детальніше з правилами акції ви можете ознайомитися тут https://alfabank.ua/about/press/vidpust ... -sert-2921

Нагадаємо, що кредитна картка Travel пропонує унікальні умови, які дозволяють істотно заощадити на майбутній відпустці. З нею будь-які щоденні покупки або оплата послуг перетворюються у бали мандрівника із розрахунку 1 грн = 5 балів. Накопичені бали можна конвертувати у реальні гроші, якими компенсувати покупку авіа, залізничних та автобусних квитків, оренду готелів або авто та інші покупки у туристичних категоріях. Для тих же, хто поки ще не замислюється про відпустку, Travel стане надійним помічником у вирішенні поточних фінансових питань. По картці діє пільговий період в 55 днів, а також вигідна розстрочка під 0,01% на 12 місяців.

Замовити карту Travel можна на сайті банку, телефоном через Контакт-центр 3530 і 0 800 50 20 50 або у відділенні Альфа-Банку Україна.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:43

Альфа-Банк Україна розіграє супер-смартфони

14 листопада ekonomika+ і генеральний спонсор Альфа-Банк Україна проведуть фестиваль для малого і середнього бізнесу Get Business Festival 2018. Серед гостей фестивалю Альфа-Банк Україна розіграє сучасні гаджети, з якими буде легко і приємно користуватися новим онлайн-банкінгом «ОК, Альфа!» для підприємців.

Два преміум-гаджета Х-серії будуть розіграні серед тих учасників фестивалю, які зарезервували рахунок у додатку "ОК, Альфа!" до або безпосередньо під час фестивалю. Переможці будуть визначені за допомогою платформи random.org.

Крім розіграшу популярних смартфонів, гості Get Business Festival, який планує зібрати 3000 підприємців, зможуть відвідати:

- лекторії та практикуми зі стратегії, маркетингу, фінансів, IT, PR і продажу,

- менторські сесії від провідних СЕО і власників бізнесів,

- активності щодо особистісної ефективності, жіночого підприємництва, обміну досвідом у форматі «підприємець - підприємцю».

У заході також візьмуть участь представники Альфа-Банку Україна - голова правління Вікторія Михайльо і керівник напрямку цифрового бізнесу МСБ Оксана Леонова, які представлять цифровий досвід Альфа-Банку і нову онлайн-платформу для малого і середнього бізнесу «ОК, Альфа!»

Фестиваль відбудеться 14 листопада в НСК «Олімпійський», вул. Велика Васильківська, 55.

Детальніше про захід, його програму та спікерів можна дізнатися на сайті Get Business Festival 2018 http://get.delo.ua/

https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... iness-2923
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:23

Визначено переможця 2-го етапу акції «Виграшна розстрочка»

З 1 по 31 жовтня тривав 2-й етап акції «Виграшна розстрочка». Серед усіх клієнтів, які оформили розстрочку під 0,01% при розрахунках картою Альфа-Банка Україна у зазначений період, було розіграно сертифікат на 40 000 гривень.

Переможцем розіграшу стала Зеніна Галина Вікторівна з міста Київ.

Щиро вітаємо та даруємо сертифікат на омріяні покупки.

Слідкуйте за акціями від Альфа-Банка Україна та вигравайте цінні призи!

https://alfabank.ua/about/press/viznach ... troch-2933
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:23

Два переможці – два мільйони бонусів!

Альфа-Банк Україна визначив переможців акції для користувачів Кеш’Ю Клуб. Приєднавшись до програми лояльності Альфа-Банку з 1 вересня по 31 жовтня, кожний, хто набрав 3000 і більше бонусів, мав шанс виграти мільйон!

Акція проходила у два етапи, кожний з яких отримав свого переможця. Щасливими кеш’ю мільйонерами стали: Копилов Антон Юрійович, Кувшинова Наталія Іванівна.

Вітаємо переможців і бажаємо приємних покупок!

Нагадаємо, що бонусна програма лояльності Кеш’Ю Клуб від Альфа-Банку Україна дозволяє кожному клієнту заробляти бонуси за розрахунки платіжними картками і повертати їх на рахунок у вигляді реальних грошей. З 10 жовтня діють СУПЕРбонуси за окремі категорії покупок.

https://alfabank.ua/about/press/dva-per ... nusiv-2935
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:32

Акція «Чорна п’ятниця з Cash’U CLUB»!

Тільки 23, 24 та 25 листопада в Cash’U Club «Чорна п’ятниця»! ;)

Як одягти себе та отримати більше бонусів? Легко!

Розраховуйся карткою Альфа-Банку Україна в категоріях: одяг, взуття, дитячий одяг та отримуй у 6-ть разів більше бонусів.

Зарахування додаткових бонусів відбудеться 30 листопада. До речі, категорії в додатку на період Акції обирати вже не потрібно.

Отож приємної Чорної п’ятниці! Поспішай отримати свої підвищені Cash’U Бонуси.

P.S: В Акції приймають участь пакети послуг: «Ultra», «Comfort», «Platinum Black», «Platinum Black Plus», усі зарплатні картки Альфа-Банку та кредитна картка «Максимум Готівка».

Перелік МСС: 5661, 5641, 5611, 5621, 5651, 5691, 5699

Офіційні правила Акції

https://alfabank.ua/about/press/akciya- ... -club-2947
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:48

Смарт-подарунки за безконтактні розрахунки

Третій етап Акції розпочато! Грудень може принести Вам один зі смарт-подарунків ☺

Роботи-пилососи чекають двох власників – активних цінувальників безконтактних розрахунків!

Як взяти участь в Акції?

Просто здійсніть 8 покупок безконтактно у грудні: з 01.12.18 по 31.12.18 р.
1. Розраховуйтесь карткою безконтактно за допомогою технології PayPass чи PayWave

Шукайте помітку на своїй картці

2. Розраховуйтесь безконтактно телефоном. Підв’яжіть свою картку через Alfa-Mobile Ukraine до Google Pay. Як це зробити читайте на сторінці https://alfabank.ua/gp і що таке Google Pay за посиланням

3. Оплачуйте покупки безконтактно годинником Alfa-Watch! Ще не користуєтесь? Спробуйте! Це зручно! http://alfawatch.net/

4. Оплачуйте покупки безконтактно через систему електронних платежів Garmin Pay за допомогою годинника або крокоміра Garmin! Детальніше про Garmin Pay за посиланням

Тож мерщій купувати! Місяць пролетить непомітно!

Тільки у грудні, безкоштовно змініть свою "звичайну" картку на безконтактну. З питань перевипуску звертайтеся до відділення Банку або за телефоном 0 800 50 20 50

І пам'ятайте! Більше покупок – більше шансів!

Офіційні правила акції

https://alfabank.ua/about/press/smart-p ... hunki-2979
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:48

Акція "Дві на день"

Крутий грудень!

Тримайте картки напоготові! Адже останній місяць 2018 року буде щедрим на подарунки.

З 04 по 16 грудня знову розігруємо 2 000 гривень ЩОДНЯ! Участь в акції автоматично бере кожен, хто здійснить від 2 розрахунків* на день будь-якою карткою** від Альфа-Банку Україна!

Тож не проґавте свій шанс ;) користуйтесь карткою двічі на день, наприклад, балуйте себе кавою та чимось смачненьким!

Далі краще, кожен наступний розрахунок збільшує Ваші шанси:

*Під «розрахунками» мається на увазі оплата карткою товарів чи послуг в торгівельно-сервісній мережі та/або у мережі інтернет

** Участь беруть ВСІ-ВСІ картки від Альфа-Банку Україна ;)

(«Максимум», «Максимум Готівка», «Максимум-Platinum», «ЕКО-Максимум», «Альфа-Connect», «Альфа Sky Pass World», «Альфа Sky Pass Platinum», «Фокс Клуб», «Альфа Travel», «Ultra», «Comfort» , «Platinum Black», «Platinum Black Plus», «Carbon», «World of Tanks», «World of Warships», «World of Tanks Blitz», «Альфа Простір»)

P.S. Враховуються транзакції на суму від 50 гривень

Офіційні правила акції

З побажаннями вдалих покупок,
Ваш Альфа-Банк

https://alfabank.ua/about/press/akciya-dvi-na-den-2975
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:49

Акція «У зимову відпустку – за покупки»

Наближення холодів - не привід сумувати, адже зимовий відпочинок теж можна зробити незабутнім! Провести дні в горах розсікаючи на сноуборді чи позасмагати на березі океану – вирішувати Вам, наша мета – подарувати Вам цей відпочинок ☺

Альфа-Банк Україна дарує всім власникам карток можливість виграти подарунковий сертифікат на відпочинок номіналом 80 000 гривень.

Стати учасником Акції легко:

В період з 01 грудня 2018 року по 31 січня 2019 року включно, розраховуйтеся будь-якою зарплатною, дебетовою або кредитною карткою;
Загальною сумою покупок від 1000 гривень в одному чеку або 10 розрахункових операцій сумою не меншою ніж 50 гривень.
Ось і все! Виконавши ці умови, Ви автоматично отримуєте шанс на виграш.

Більше розрахунків – більше шансів!

Переможця оберемо 11 лютого 2019 року. Хай щастить ☺

Правила Акції

https://alfabank.ua/about/press/akciya- ... kupki-2985
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:40

Visa та Альфа-Банк Україна запрошують на преміум-шопінг до Ц

Понад сто світових брендів чекають на вас у Центральному універмазі. А щоб шопінг пройшов вигідно, скористайтесь преміум-карткою від Visa та отримайте знижку 10%.

Всі власники преміум-карток Альфа-Банку Україна платіжної системи Visa – Travel, Visa Platinum Black, Visa Platinum і Visa Infinite – мають нагоду провести незабутній передноворічний шопінг у найвідомішому універмазі країни. Для цього до 16 грудня 2018 року (включно) при оплаті карткою на касі магазину покажіть рекламне повідомлення про акцію у Viber, SMS, PUSH-повідомленні, пості в Facebook чи інтернет-банкінгу та автоматично отримайте знижку на покупку 10%.

Приємний бонус – знижка додається до поточних акційних пропозицій від ЦУМу, тож омріяні покупки стають ще доступнішими.

Подробиці та перелік брендів ви можете знайти на tsum.ua

Гарний смак у вас в ДНК, і ми з вами, щоб його потішити!

https://alfabank.ua/about/press/visa-ta ... ng-do-2993
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:41

Переможців акції «3 кроки до 13-ї зарплати» - визначено

Альфа-Банк Україна запевняє, що розплачуватися за покупки картками Банку зручно та вигідно.

Особливо, якщо можна ще й виграти додаткову зарплату в акції «3 кроки до 13-ї зарплати» від Альфа-Банку Україна.

Підведені підсумки 4-го та 5-го етапів акції.

Переможцем 4-го етапу акції – за вересень - став Балух Максим Миколайович з м. Кропивницький.

Переможцем 5-го етапу акції - за жовтень - став Марченко Анатолій Михайлович з м. Київ.

Ми вітаємо Максима Миколайовича та Анатолія Михайловича і бажаємо подальших приємних покупок карткою!

Повідомляємо, що за умовами акції «3 кроки до 13-ї зарплати» необхідно було здійснити лише 3 розрахунки своєю карткою, які були зазначені в смс-повідомленні від Альфа-Банку Україна.

Беріть участь в акціях та отримуйте вигоду завдяки Вашій картці на кожному кроці!

https://alfabank.ua/about/press/peremoz ... -ta-z-2997
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