Акції від Альфа-Банку

Полетіти з зими у літо на сонячний Занзібар або побачити таємничі льодовики Гренландії? Запитання, яке зможуть поставити собі переможці акції «Відпустка чекає» від Альфа-Банку Україна.
З 15 листопада і до кінця 2018 року власники картки Travel можуть взяти участь в акції та виграти один з двох сертифікатів на подорож номіналом 140 000 грн кожен. Щоб стати учасником розіграшу, необхідно з 15 листопада по 25 грудня 2018 року (включно) лише розрахуватися карткою Travel на загальну суму від 3 000 грн, і ви автоматично у списку претендентів на перемогу. Власники головного призу акції «Відпустка чекає» – сертифікатів на подорож, будуть визначені 31 грудня 2018 року.
Нагадаємо, що кредитна картка Travel пропонує унікальні умови, які дозволяють істотно заощадити на майбутній відпустці. З нею будь-які щоденні покупки або оплата послуг перетворюються у бали мандрівника із розрахунку 1 грн = 5 балів. Накопичені бали можна конвертувати у реальні гроші, якими компенсувати покупку авіа, залізничних та автобусних квитків, оренду готелів або авто та інші покупки у туристичних категоріях. Для тих же, хто поки ще не замислюється про відпустку, Travel стане надійним помічником у вирішенні поточних фінансових питань. По картці діє пільговий період в 55 днів, а також вигідна розстрочка під 0,01% на 12 місяців.
Замовити карту Travel можна на сайті банку, телефоном через Контакт-центр 3530 і 0 800 50 20 50 або у відділенні Альфа-Банку Україна.
14 листопада ekonomika+ і генеральний спонсор Альфа-Банк Україна проведуть фестиваль для малого і середнього бізнесу Get Business Festival 2018. Серед гостей фестивалю Альфа-Банк Україна розіграє сучасні гаджети, з якими буде легко і приємно користуватися новим онлайн-банкінгом «ОК, Альфа!» для підприємців.
Два преміум-гаджета Х-серії будуть розіграні серед тих учасників фестивалю, які зарезервували рахунок у додатку "ОК, Альфа!" до або безпосередньо під час фестивалю. Переможці будуть визначені за допомогою платформи random.org.
Крім розіграшу популярних смартфонів, гості Get Business Festival, який планує зібрати 3000 підприємців, зможуть відвідати:
- лекторії та практикуми зі стратегії, маркетингу, фінансів, IT, PR і продажу,
- менторські сесії від провідних СЕО і власників бізнесів,
- активності щодо особистісної ефективності, жіночого підприємництва, обміну досвідом у форматі «підприємець - підприємцю».
У заході також візьмуть участь представники Альфа-Банку Україна - голова правління Вікторія Михайльо і керівник напрямку цифрового бізнесу МСБ Оксана Леонова, які представлять цифровий досвід Альфа-Банку і нову онлайн-платформу для малого і середнього бізнесу «ОК, Альфа!»
Фестиваль відбудеться 14 листопада в НСК «Олімпійський», вул. Велика Васильківська, 55.
Детальніше про захід, його програму та спікерів можна дізнатися на сайті Get Business Festival 2018 http://get.delo.ua/
З 1 по 31 жовтня тривав 2-й етап акції «Виграшна розстрочка». Серед усіх клієнтів, які оформили розстрочку під 0,01% при розрахунках картою Альфа-Банка Україна у зазначений період, було розіграно сертифікат на 40 000 гривень.
Переможцем розіграшу стала Зеніна Галина Вікторівна з міста Київ.
Щиро вітаємо та даруємо сертифікат на омріяні покупки.
Слідкуйте за акціями від Альфа-Банка Україна та вигравайте цінні призи!
Альфа-Банк Україна визначив переможців акції для користувачів Кеш’Ю Клуб. Приєднавшись до програми лояльності Альфа-Банку з 1 вересня по 31 жовтня, кожний, хто набрав 3000 і більше бонусів, мав шанс виграти мільйон!
Акція проходила у два етапи, кожний з яких отримав свого переможця. Щасливими кеш’ю мільйонерами стали: Копилов Антон Юрійович, Кувшинова Наталія Іванівна.
Вітаємо переможців і бажаємо приємних покупок!
Нагадаємо, що бонусна програма лояльності Кеш’Ю Клуб від Альфа-Банку Україна дозволяє кожному клієнту заробляти бонуси за розрахунки платіжними картками і повертати їх на рахунок у вигляді реальних грошей. З 10 жовтня діють СУПЕРбонуси за окремі категорії покупок.
Наближення холодів - не привід сумувати, адже зимовий відпочинок теж можна зробити незабутнім! Провести дні в горах розсікаючи на сноуборді чи позасмагати на березі океану – вирішувати Вам, наша мета – подарувати Вам цей відпочинок ☺
Альфа-Банк Україна дарує всім власникам карток можливість виграти подарунковий сертифікат на відпочинок номіналом 80 000 гривень.
Стати учасником Акції легко:
В період з 01 грудня 2018 року по 31 січня 2019 року включно, розраховуйтеся будь-якою зарплатною, дебетовою або кредитною карткою; Загальною сумою покупок від 1000 гривень в одному чеку або 10 розрахункових операцій сумою не меншою ніж 50 гривень. Ось і все! Виконавши ці умови, Ви автоматично отримуєте шанс на виграш.
Більше розрахунків – більше шансів!
Переможця оберемо 11 лютого 2019 року. Хай щастить ☺
Понад сто світових брендів чекають на вас у Центральному універмазі. А щоб шопінг пройшов вигідно, скористайтесь преміум-карткою від Visa та отримайте знижку 10%.
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Гарний смак у вас в ДНК, і ми з вами, щоб його потішити!