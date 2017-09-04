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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:32

Платіть безконтактно з Mastercard у Google Pay

Власники карток Альфа-Банку Україна платіжної системи Mastercard мають нагоду покращити свій бонусний рахунок у програмі лояльності мережі супермаркетів NOVUS.

У період з 10 по 31 грудня 2018 року платіть за покупки в супермаркетах мережі NOVUS на території міста Київ та Київської області телефоном у Google Pay та отримуйте в 5 разів більше бонусів на картку лояльності NOVUS.

Деталі акції на сайті mastercard.ua та novus.ua

https://alfabank.ua/about/press/platit- ... e-v-5-3011
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:05

Порадуй себе до Нового Року!

Пали свічки, користуйся найкращими простирадлами, носи гарну нижню білизну. Нічого не зберігай для особливого випадку. Цей особливий випадок - сьогодні. (Регіна Бретт)

Альфа-Банк Україна спільно з Silenza Group дарує Вам знижку 10% на приголомшливі нові колекції білизни в бутиках Milavitsa, Brabrabra та Naturel.

Silenza Group на ринку України з 2004 року і є лідером у ритейлі нижньої білизни. Це не просто магазини, це затишне місце, де кожна жінка відчує себе особливою та знайде те, що їй необхідно: і широкий вибір білизни, і компетентну консультацію стилістів, а для чоловіків – це нагода потішити свою кохану відмінним подарунком до Новорічних Свят!

Скористатись знижкою можна при розрахунку карткою Альфа-Банку Україна до 15 січня 2019 року, вказавши промокод «alfa_beauty» касиру в магазинах мережі. Ознайомитись з колекціями можливо на сайті www.brabrabra.ua

З Новим Роком, ваш Альфа-Банк Україна

* Акція поширюється тільки на нові колекції.

* Знижка не підсумовується з іншими діючими знижками.

https://alfabank.ua/about/press/poraduj ... -roku-3021
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:08

Посміхайся, адже тобі так личить посмішка!

Стоматологія асоціюється з дискомфортом? Альфа-Банк Україна спільно з ультрасучасною клінікою стоматології Giorno Dentale змінить цю асоціацію.

Зустрічай Новий Рік у всеозброєнні! З 15 грудня 2018 по 01 лютого 2019 у тебе є можливість отримати знижку 15% на всі послуги клініки! Розраховуйся карткою Альфа-Банку Україна і твоя посмішка засяє!

Giorno Dentale - не просто стоматологія, а успішний конгломерат висококваліфікованих медичних фахівців з великим досвідом роботи. Клініка пропонує європейську якість діагностики і лікування з підвищеною гарантією за українськими цінами. Надає повний спектр стоматологічних послуг від мінімальних терапевтичних втручань і гігієнічної чистки до складних операцій з кісткової пластики, встановлення дентальних імплантатів.

Процес лікування й інтер'єр клініки продуманий до дрібниць, щоб пацієнти почували себе завжди максимально комфортно і безпечно. В клініках використовується найсучасніше обладнання зі стерилізації інструментарію, що гарантує 100% безпеку всім пацієнтам.

Мережа стоматологічних клінік Giorno Dentale - це затишний простір, де створюються прекрасні посмішки під пильним контролем фахівців в короткі терміни. Детально на сайті www.giorno-dentale.com

З Новим Роком, ваш Альфа-Банк Україна

* Знижки не підсумовуються з акційними пропозиціями

https://alfabank.ua/about/press/posmiha ... ishka-3019
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:11

+1% у подарунок до депозиту!

Даруємо +1% до ставки депозиту за ваші розрахунки карткою!

До 26 грудня виконайте 8 покупок карткою Альфа-Банку Україна та отримайте збільшений відсоток на депозит!

Пропозиція +1% діє:

при оформленні депозиту «Альфа-Депозит» у гривні у відділенні Альфа-Банку Україна не пізніше 01.03.2019 року;
мінімальна сума вкладу – 50 000 гривень;
термін розміщення – 6, 12, 18 місяців.
1% додається до ставки, яка буде діяти на момент оформлення вкладу.

Тож не прогавте шанс оформити депозит з підвищеними ставками. Розраховуйтесь карткою вже сьогодні будь-де за будь-що.

Офіційні правила Акції

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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:26

Альфа-Банк Україна нагороджує власників карт Wargaming

Альфа-Банк Україна, який спільно з компанією Wargaming випускає банківські картки для шанувальників ігор World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships, винагороджує всіх, хто активно користувався ними протягом року.

20 грудня 2018 року власники кобрендових карток від Альфа-Банку Україна та Wargaming, які оплачували покупки за допомогою своєї картки World of Tanks, World of Warships або World of Tanks Blitz протягом 11 місяців 2018 року, отримають у подарунок преміум-тиждень. Тільки-но уявіть! Цілих 7 днів преміум-акаунту.

Щоб отримати подарунок, необхідно скористатися бонус-кодом, який надійде у привітальному повідомлені у особистому кабінеті гравця.

Інструкція з активації бонус-коду знаходиться тут.

Детальніше про умови акції дізнавайся тут.

Нагадаємо, з 1 грудня 2016 року Альфа-Банк Україна спільно з компанією Wargaming розпочав випуск трьох видів банківських карт для шанувальників танкових і морських боїв в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships. Картки випускаються на базі World MasterCard PayPass абсолютно безкоштовно, а їх річне обслуговування обійдеться у 200 грн.

https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... aming-3031
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:46

Смарт-подарунки знайшли своїх власників!

Альфа-Банк Україна визначив переможців акції, що дарує смарт-подарунки за безконтактні розрахунки карткою банку.

За підсумками першого етапу акції власниками смарт-годинників Garmin стали:

Денис Юрійович Шокота з міста Києва,


Сергій Анатолійович Нестеренко з міста Дніпро.


Переможець другого етапу акції «Смарт-подарунки за безконтактні разрахунки» - Віктор Вікторович Кравчук з м. Харкова - став щасливим власником iPhone X.


Щиро вітаємо переможців з виграшем!

https://alfabank.ua/about/press/smart-p ... nikiv-3045
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:46

«3 кроки до 13-ї зарплати» - підсумки листопада!

Якщо купувати, то тільки з картками Альфа-Банку Україна. Це не тільки зручно, але й вигідно, адже можна виграти додаткову зарплату в акції «3 кроки до 13-ї зарплати» від Альфа-Банку Україна.

Підсумки 6-го етапу акції вже відомі! Переможцем листопада стала Самойленко Тетяна Григорівна з м. Київ.

Ми вітаємо Тетяну Григорівну і бажаємо подальших приємних покупок карткою!

Повідомляємо, що за умовами акції «3 кроки до 13-ї зарплати» необхідно було здійснити лише 3 розрахунки своєю карткою, які були зазначені в SMS-повідомленні від Альфа-Банку Україна.

Беріть участь в акціях та отримуйте вигоду завдяки Вашій картці на кожному кроці!

https://alfabank.ua/about/press/3-kroki ... opada-3047
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:20

Продовження Акції «Не відкладай життя на завтра»

Шановні клієнти!

Повідомляємо Вас про те, що Акція «Не відкладай життя на завтра» продовжено до 31.01.2019 року.

Актуальні Правила Акції

https://alfabank.ua/about/press/prodovz ... avtra-3057
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