Акції від Альфа-Банку

Власники карток Альфа-Банку Україна платіжної системи Mastercard мають нагоду покращити свій бонусний рахунок у програмі лояльності мережі супермаркетів NOVUS.
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Пали свічки, користуйся найкращими простирадлами, носи гарну нижню білизну. Нічого не зберігай для особливого випадку. Цей особливий випадок - сьогодні. (Регіна Бретт)
Альфа-Банк Україна спільно з Silenza Group дарує Вам знижку 10% на приголомшливі нові колекції білизни в бутиках Milavitsa, Brabrabra та Naturel.
Silenza Group на ринку України з 2004 року і є лідером у ритейлі нижньої білизни. Це не просто магазини, це затишне місце, де кожна жінка відчує себе особливою та знайде те, що їй необхідно: і широкий вибір білизни, і компетентну консультацію стилістів, а для чоловіків – це нагода потішити свою кохану відмінним подарунком до Новорічних Свят!
Скористатись знижкою можна при розрахунку карткою Альфа-Банку Україна до 15 січня 2019 року, вказавши промокод «alfa_beauty» касиру в магазинах мережі. Ознайомитись з колекціями можливо на сайті www.brabrabra.ua
З Новим Роком, ваш Альфа-Банк Україна
* Акція поширюється тільки на нові колекції.
* Знижка не підсумовується з іншими діючими знижками.
Стоматологія асоціюється з дискомфортом? Альфа-Банк Україна спільно з ультрасучасною клінікою стоматології Giorno Dentale змінить цю асоціацію.
Зустрічай Новий Рік у всеозброєнні! З 15 грудня 2018 по 01 лютого 2019 у тебе є можливість отримати знижку 15% на всі послуги клініки! Розраховуйся карткою Альфа-Банку Україна і твоя посмішка засяє!
Giorno Dentale - не просто стоматологія, а успішний конгломерат висококваліфікованих медичних фахівців з великим досвідом роботи. Клініка пропонує європейську якість діагностики і лікування з підвищеною гарантією за українськими цінами. Надає повний спектр стоматологічних послуг від мінімальних терапевтичних втручань і гігієнічної чистки до складних операцій з кісткової пластики, встановлення дентальних імплантатів.
Процес лікування й інтер'єр клініки продуманий до дрібниць, щоб пацієнти почували себе завжди максимально комфортно і безпечно. В клініках використовується найсучасніше обладнання зі стерилізації інструментарію, що гарантує 100% безпеку всім пацієнтам.
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З Новим Роком, ваш Альфа-Банк Україна
* Знижки не підсумовуються з акційними пропозиціями
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при оформленні депозиту «Альфа-Депозит» у гривні у відділенні Альфа-Банку Україна не пізніше 01.03.2019 року; мінімальна сума вкладу – 50 000 гривень; термін розміщення – 6, 12, 18 місяців. 1% додається до ставки, яка буде діяти на момент оформлення вкладу.
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Альфа-Банк Україна, який спільно з компанією Wargaming випускає банківські картки для шанувальників ігор World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships, винагороджує всіх, хто активно користувався ними протягом року.
20 грудня 2018 року власники кобрендових карток від Альфа-Банку Україна та Wargaming, які оплачували покупки за допомогою своєї картки World of Tanks, World of Warships або World of Tanks Blitz протягом 11 місяців 2018 року, отримають у подарунок преміум-тиждень. Тільки-но уявіть! Цілих 7 днів преміум-акаунту.
Щоб отримати подарунок, необхідно скористатися бонус-кодом, який надійде у привітальному повідомлені у особистому кабінеті гравця.
Інструкція з активації бонус-коду знаходиться тут.
Детальніше про умови акції дізнавайся тут.
Нагадаємо, з 1 грудня 2016 року Альфа-Банк Україна спільно з компанією Wargaming розпочав випуск трьох видів банківських карт для шанувальників танкових і морських боїв в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships. Картки випускаються на базі World MasterCard PayPass абсолютно безкоштовно, а їх річне обслуговування обійдеться у 200 грн.
Якщо купувати, то тільки розплачуючись картками Альфа-Банку Україна. Це не тільки зручно, але й вигідно, адже можна виграти додаткову зарплату в акції «3 кроки до 13-ї зарплати» від Альфа-Банку Україна.
Підсумки 7-го етапу акції вже підбито, і його переможниця – Дуб'янська Наталія Михайлівна з м. Київ – отримала свою винагороду - 13-ту зарплату - у вигляді кешбеку на зарплатну картку.
Ми вітаємо Наталію Михайлівну і бажаємо подальших приємних покупок за допомогою картки!
Повідомляємо, що за умовами акції «3 кроки до 13-ї зарплати» необхідно було здійснити лише 3 розрахунки своєю карткою, які були зазначені в SMS-повідомленні від Альфа-Банку Україна.
Беріть участь в акціях та отримуйте вигоду завдяки вашій картці на кожному кроці!
Альфа-Банк Україна продовжує розігрувати 100% кешбек серед своїх клієнтів, які часто роблять покупки за допомогою дебетових і кредитних карток банку. Формула успіху проста: чим більше безготівкових розрахунків карткою, тим більше шансів виграти 100% кешбек витрачених коштів.
За підсумками грудневого етапу акції «Альфа-Удача» стовідсотковий кешбек отримали:
- Щербаков Віталій Сергійович (відділення «Вінницьке»),
Альфа-Удачу можуть ловити ті клієнти, які здійснюють протягом місяця більше 8 покупок за допомогою своєї кредитної або дебетової картки від Альфа-Банку Україна. Щасливчикам дістається 100% кешбек від суми всіх покупок, зроблених протягом місяця.
Альфа-Банк Україна запрошує всіх приєднуватися до акції і не забувати, що найзручніший спосіб розплатитися за покупки в магазині - це ваша картка!
Детальніше про акції можна дізнатися на офіційному сайті Альфа-Банку Україна.