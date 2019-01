Акції від Альфа-Банку

Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:26

Альфа-Банк Україна, який спільно з компанією Wargaming випускає банківські картки для шанувальників ігор World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships, винагороджує всіх, хто активно користувався ними протягом року.20 грудня 2018 року власники кобрендових карток від Альфа-Банку Україна та Wargaming, які оплачували покупки за допомогою своєї картки World of Tanks, World of Warships або World of Tanks Blitz протягом 11 місяців 2018 року, отримають у подарунок преміум-тиждень. Тільки-но уявіть! Цілих 7 днів преміум-акаунту.Щоб отримати подарунок, необхідно скористатися бонус-кодом, який надійде у привітальному повідомлені у особистому кабінеті гравця.Інструкція з активації бонус-коду знаходиться тут.Детальніше про умови акції дізнавайся тут.Нагадаємо, з 1 грудня 2016 року Альфа-Банк Україна спільно з компанією Wargaming розпочав випуск трьох видів банківських карт для шанувальників танкових і морських боїв в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships. Картки випускаються на базі World MasterCard PayPass абсолютно безкоштовно, а їх річне обслуговування обійдеться у 200 грн.