Акції від Альфа-Банку

Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:51

Стали відомі результати розіграшу двох призів серед учасників акції «Відпустка чекає!» від Альфа-Банку Україна і МПС Visa, яка проходила у кінці 2018 року для власників карти Travel. Вітаємо переможців – Коноцеру Антона (м. Київ) та Мальцеву Марину (м. Київ), кожен з них отримав свій щасливий сертифікат на суму 140 000 грн (5 000 в доларовому еквіваленті), щоб втілити у життя відпочинок своєї мрії!Нагадаємо, згідно з умовами акції, в список претендентів на призи потрапили клієнти Альфа-Банку Україна, які з 15 листопада по 25 грудня 2018 року (включно) всього лиш розрахувалися своєю карткою Travel на загальну суму від 3 000 грн.Коли фінансове питання вирішене, можна не поспішаючи і з задоволенням вибирати найекзотичніші варіанти для майбутньої подорожі. За словами Антона, він уже розглядає маршрути по Новій Зеландії і Австралії, а ось Марина поки не готова назвати країну або континент, які відвідає завдяки виграшу, все буде залежати від пори року, на яку випаде офіційна відпустка.Так чи інакше, але в подорожі їм точно стане в нагоді карта Travel. Її власникам доступні два безкоштовних візити протягом року в бізнес-зали аеропортів по всьому світу в рамках програми LoungeKey, 50% знижки на поїздки в/з аеропортів «Бориспіль» та «Київ» на Uber, безкоштовна упаковка валіз в аеропорту «Бориспіль». З Travel клієнт завжди може розраховувати на підтримку у вирішенні непередбачених проблем завдяки послузі «консьєрж-сервіс».А після повернення картка з першої ж транзакції наближатиме час наступної подорожі. Адже будь-які щоденні розрахунки картою Travel, чи то оплата кави, нового взуття або техніки для дому, дозволяють накопичувати бали мандрівника, які можна витратити на квитки, бронювання готелів, оренду авто і покупки в багатьох інших туристичних категоріях.