Акції від Альфа-Банку

Додано: Вів 29 січ, 2019 11:46

Альфа-Банк Украина запрошує геймерів приєднатися до акції, щоб отримати додаткові ігрові бонуси та унікальний камуфляж у грі World of Tanks. Перепусткою до захопливих завдань акції є кобрендова картка від Альфа-Банку Україна та компанії Wargaming.Отже, перший крок до призів – розрахуватися карткою World of Tanks від Альфа-Банку Україна у період з 31 cічня 2019 року по 17 лютого 2019 року (включно) на загальну суму покупок від 400 грн.Перші 1000 учасників, які виконають цю умову, автоматично потрапляють до другого етапу акції. І вже 1 березня 2019 року у ігрових акаунтах на них чекатимуть бойові завдання. Їхнє виконання й принесе власнику картки бонуси та унікальний камуфляж. Детальні умови акції за посиланням.Участь у акції можуть брати як існуючі власники карток, так і ті, хто оформить картку у акційний період з 24 січня по 30 січня 2019 року (включно). Головне – встигнути здійснити розрахунок. Ловіть вигідну пропозицію!Нагадаємо, що з 1 грудня 2016 року Альфа-Банк Україна спільно з компанією Wargaming розпочав випуск трьох видів банківських карток для шанувальників танкових і морських боїв в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships.Картки випускаються на базі World MasterCard PayPass абсолютно безкоштовно, а їх річне обслуговування обходиться у 200 грн.