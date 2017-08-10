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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:46

Акція від Альфа-Банку Україна та Wargaming: камуфляж

Альфа-Банк Украина запрошує геймерів приєднатися до акції, щоб отримати додаткові ігрові бонуси та унікальний камуфляж у грі World of Tanks. Перепусткою до захопливих завдань акції є кобрендова картка від Альфа-Банку Україна та компанії Wargaming.

Отже, перший крок до призів – розрахуватися карткою World of Tanks від Альфа-Банку Україна у період з 31 cічня 2019 року по 17 лютого 2019 року (включно) на загальну суму покупок від 400 грн.

Перші 1000 учасників, які виконають цю умову, автоматично потрапляють до другого етапу акції. І вже 1 березня 2019 року у ігрових акаунтах на них чекатимуть бойові завдання. Їхнє виконання й принесе власнику картки бонуси та унікальний камуфляж. Детальні умови акції за посиланням.

Участь у акції можуть брати як існуючі власники карток, так і ті, хто оформить картку у акційний період з 24 січня по 30 січня 2019 року (включно). Головне – встигнути здійснити розрахунок. Ловіть вигідну пропозицію!

Нагадаємо, що з 1 грудня 2016 року Альфа-Банк Україна спільно з компанією Wargaming розпочав випуск трьох видів банківських карток для шанувальників танкових і морських боїв в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships.

Картки випускаються на базі World MasterCard PayPass абсолютно безкоштовно, а їх річне обслуговування обходиться у 200 грн.

https://alfabank.ua/about/press/akciya- ... za-mi-3083
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:51

Переможці акції «Відпустка чекає!»

Стали відомі результати розіграшу двох призів серед учасників акції «Відпустка чекає!» від Альфа-Банку Україна і МПС Visa, яка проходила у кінці 2018 року для власників карти Travel. Вітаємо переможців – Коноцеру Антона (м. Київ) та Мальцеву Марину (м. Київ), кожен з них отримав свій щасливий сертифікат на суму 140 000 грн (5 000 в доларовому еквіваленті), щоб втілити у життя відпочинок своєї мрії!

Нагадаємо, згідно з умовами акції, в список претендентів на призи потрапили клієнти Альфа-Банку Україна, які з 15 листопада по 25 грудня 2018 року (включно) всього лиш розрахувалися своєю карткою Travel на загальну суму від 3 000 грн.

Коли фінансове питання вирішене, можна не поспішаючи і з задоволенням вибирати найекзотичніші варіанти для майбутньої подорожі. За словами Антона, він уже розглядає маршрути по Новій Зеландії і Австралії, а ось Марина поки не готова назвати країну або континент, які відвідає завдяки виграшу, все буде залежати від пори року, на яку випаде офіційна відпустка.

Так чи інакше, але в подорожі їм точно стане в нагоді карта Travel. Її власникам доступні два безкоштовних візити протягом року в бізнес-зали аеропортів по всьому світу в рамках програми LoungeKey, 50% знижки на поїздки в/з аеропортів «Бориспіль» та «Київ» на Uber, безкоштовна упаковка валіз в аеропорту «Бориспіль». З Travel клієнт завжди може розраховувати на підтримку у вирішенні непередбачених проблем завдяки послузі «консьєрж-сервіс».

А після повернення картка з першої ж транзакції наближатиме час наступної подорожі. Адже будь-які щоденні розрахунки картою Travel, чи то оплата кави, нового взуття або техніки для дому, дозволяють накопичувати бали мандрівника, які можна витратити на квитки, бронювання готелів, оренду авто і покупки в багатьох інших туристичних категоріях.

https://alfabank.ua/about/press/peremoz ... ayina-3107
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:47

Вирушайте до світу квітучих сакур з A-Сlub та Програмою вина

Унікальні пропозиції не завершуються!

В рамках Програми винагород Mastercard для A-Club стартує Welcome Promo, головний приз якого - незабутня подорож до Японії на двох.

Для участі в промо необхідно замовити подарунок під назвою "Подорож до Японії" вартістю в 100 балів з катологу винагород.

Триватиме Welcome Promo з 15.02 по 25.03 2019 року.

Детально про Програму винагород Mastercard: https://alfabank.ua/

Більше про A-Club: https://a-club.alfabank.com.ua/ru/

https://alfabank.ua/about/press/virusha ... u-vin-3129
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:48

Альфа-Банк Україна дарує 50 000 грн на мрію

Альфа-Банк Україна проводить акцію для своїх вкладників – «Мрія в подарунок». Її учасником може стати кожен, хто в період з 18 лютого по 27 червня 2019 року розмістить депозит «Розумний» терміном на 3 місяці. Оформлений внесок – це автоматичний квиток до розіграшу одного з чотирьох сертифікатів на суму 50 000 грн кожен.

Акція «Мрія в подарунок» – подвійна вигода: можливість примножити кошти і отримати подарунок на втілення мрії.

Вклад «Розумний» від Альфа-Банку Україна єдиний варіант депозитної програми, що має високу прибутковість і одночасно гнучкість збереження коштів. Термін депозиту становить всього три місяці, при цьому клієнт отримує зростаючу ставку до 21% річних, що є найбільшим показником серед аналогічних банківських пропозицій на сьогоднішній день, і можливість повернути кошти до закінчення терміну. За бажанням вкладник може забрати гроші після закінчення кожного місяця без втрати відсотків, нарахованих за кожний повний місяць обслуговування депозиту.

Мінімальна сума вкладу 5 000 грн.

Розіграш грошових сертифікатів на мрію буде проходити раз на місяць. Перший переможець буде визначений 29 березня 2019 року. Оформити депозит «Розумний» можна в будь-якому відділенні Альфа-Банку України або через інтернет-банкінг My Alfa-Bank. Мрії повинні здійснюватися. Перетворюйте маленькі мрії у велике чудо!

Офіційні правила акції

https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... mriyu-3131
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