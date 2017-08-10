Акції від Альфа-Банку

З нагоди виходу 8-го заключного сезону популярного серіалу «Гра Престолів» Альфа-Банк Україна розігрує призи для фанатів фантастичної саги – настільні ігри в тематиці серіалу: «Пісня льоду і полум'я. Стартовий набір «Старки проти Ланністерів» і «Hobby World Гра престолів» (2-е видання).
Переможці зможуть побудувати свій сюжет битви за Вінтерфелл. Але для початку необхідно виконати прості правила конкурсу.
Взяти участь можуть підписники офіційного Telegram-каналу Альфа-Банку Україна і профілю в Instagram.
У Telegram-каналі для учасників буде розміщена google-форма, яку необхідно заповнити, щоб стати претендентом на приз.
Підписникам в Instagram буде потрібно вказати в коментарі друга, з яким хочеш подивитися першу серію, розмістити в stories фото улюбленого персонажа або кадр з серіалу і на цій же stories тегнути сторінку Альфа-Банку.
Конкурс стартує 13 квітня, а фінальний розіграш відбудеться 22 квітня.
З 11 квітня по 12 травня 2019 року (включно) Альфа-Банк Україна знижує щомісячну комісію за послугою «Миттєва розстрочка на картку» до 1%, замість стандартних 1,8%. Щоб оформити акційну розстрочку, необхідно розрахуватися кредитною карткою Альфа-Банку Україна в зазначений період на суму від 1000 гривень.
Вперше знижена ставка буде діяти цілий місяць, щоб кожен клієнт зміг зробити необхідні і омріяні покупки. Оплата в розстрочку – оптимальне рішення для придбання товарів або послуг, вартість яких виходить за межі місячного бюджету. Погашення покупки відбувається рівними частинами, а річна ставка на весь період складає 0,01%. Вигідна комісія буде доступна на будь-який з обраних періодів – 3, 6, 12 або 24 місяців.
Учасники програми лояльності Cash`U CLUB отримують додатковий подарунок – 1% кешбеку «кеш’ю»-бонусами на всю суму покупки переведеної в розстрочку.
Послуга активується за лічені хвилини. Після оплати клієнту приходить SMS з номера 3530, в якому вказано код і пропозиція перевести покупку в розстрочку. Досить відправити безкоштовне SMS з кодом у відповідь, щоб заявка на розстрочку була прийнята в роботу. Активація буде підтверджена також за допомогою повідомлення. Така ось мінімальна онлайн розмова з банком – і послуга працює. Стежити за погашенням розстрочки можна в зручному інтернет-банкінгу My Alfa-Bank. https://www.alfabank.ua/about/press/kom ... krayi-1803
Альфа-Банк Україна разом з Mastercard проводять спільну акцію та дарують шанс виграти подорож на двох до Мадриду на фінальний матч UEFA Champions League.
Для участі у розіграші подорожі на головну футбольну подію року достатньо у період з 15 березня по 21 квітня 2019 року здійснити транзакції з використанням картки Mastercard:
у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine на суму від 500 гривень (враховуються будь-які транзакції, в тому числі поповнення «Дохідного сейфу») та з оплати товарів та послуг у мережі інтернет на суму від 100 гривень. Кожен учасник має право брати участь в акції необмежену кількість разів. То ж, більше оплат карткою Mastercard – більше шансів вирушити до Мадриду!
Визначення переможця акції відбудеться наприкінці квітня 2019 року. Детальніше про акцію можна дізнатися за посиланням.
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Офіційні умови Акції.
* Бонуси нараховуються за передплату на пакет послуг на сайті партнера www.divan.tv або в додатку виключно через сервіс Portmone. При поповненні балансу бонуси не нараховуються.
Напередодні свята Пасхи Альфа-Банк Україна проводить акцію для всіх учасників програми лояльності Cash'U CLUB. Тільки 25 квітня розраховуючись карткою Альфа-Банку на суму від 3000 гривень, клієнт гарантовано отримає 50 додаткових бонусів Cash'U онлайн.
Покупки, які принесуть акційні бонуси Cash'U, можна здійснювати протягом всього дня у різних торгових мережах, магазинах, АЗС тощо. Головне, щоб сумарні витрати склали від 3000 грн. Це чудовий та вигідний привід саме 25 квітня зібрати великодній кошик для рідних і близьких, заправити повний бак автомобіля, а ще, наприклад, придбати залізничні квитки та забронювати готель для запланованих весняно-літніх подорожей.
Для участі в акції достатньо виконати її умови, і бонуси будуть нараховані автоматично.
Офіційні правила Акції
* В акції враховуються всі розрахункові операції в будь-яких категоріях і MCC, не заборонених програмою лояльності Cash'U CLUB.
Альфа-Банк Україна спільно з Mastercard проводять акцію для держателів бізнес-карток Business Masterсard®, в рамках якої щомісячно розігрують 100 подарункових сертифікатів номіналом 500 грн для покупки товарів в інтернет-супермаркеті Rozetka. Для участі у розіграші необхідно в період з 15 травня по 31 серпня 2019 року активно розраховуватися бізнес-картою Business Masterсard® від Альфа-Банку Україна на території України. 100 подарункових сертифікатів в Rozetka на 500 грн розігруються щомісяця серед усіх держателів бізнес-картки, які в даному етапі акції здійснять 5 транзакцій в торговельних мережах України на суму від 300 грн кожна. Ознайомитися з повними умовами акції можна за посиланням.
20 травня стартує акція «Смарт-відпустка» від Альфа-Банку Україна та міжнародної платіжної системи VISA, де головний приз смарт-годинники Apple та Samsung.
Учасниками акції стануть клієнти Альфа-Банку Україна, які оплатять покупку авіаквитка на порталі для мандрівників https://travel.alfabank.ua/ карткою VISA в період з 20 травня по 20 серпня 2019 року (включно).
Акція «Смарт-відпустка» проходить в три етапи, в кожному з яких визначать двох переможців.
I етап: з 20 травня по 20 червня 2019 року (включно).
II етап: з 21 червня по 20 липня 2019 року (включно).
III етап: з 21 липня по 20 серпня 2019 року (включно).
Кожен переможець отримає можливість обирати, який смарт-годинник він отримає в подарунок – Apple або Samsung.
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Альфа-Банк Україна розігрує 4 комплекти квитків на головну джазову подію року – IX міжнародний фестиваль Leopolis Jazz 2019.
До участі в розіграші запрошуються власники карток Максимум-Platinum, Travel, Platinum Black, Platinum Black Plus або будь-якої картки в рамках зарплатного проекту від Альфа-Банку Україна.
Щоб потрапити до списку претендентів на перемогу, необхідно виконати одну умову: в період з 5 по 17 червня оплатити своєю карткою Альфа-Банку покупки на загальну суму від 20 000 грн.
Чотири переможці будуть визначені 19 червня. Кожен з них стане власником двох вхідних квитків (1 комплект) на Leopolis Jazz Fest 2019 на один з днів у період з 26 по 30 червня 2019 року.
Детальніше з правилами акції можна ознайомитись в офіційних правилах.
Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який з 2011 року щорічно проходить в форматі open-air у червні у Львові. Концерти за участю понад 100 музикантів на трьох сценах в місті, більш як 100 000 глядачів, близько 200 акредитованих журналістів – це історія Leopolis Jazz Fest. The Guardian включив фестиваль в список кращих фестивалів Європи.
Завершився перший етап акції «Смарт-відпустка» від Альфа-Банку Україна та міжнародної платіжної системи VISA, де головний приз – смарт-годинник Apple та Samsung. Серед учасників, які виконали умови акції, шляхом випадкової вибірки було визначено двох переможців. Ними стали Шашарін Всеволод та Костюченко Ксенія з Києва.
Подарунки були вручені у відділенні Альфа-Банку Україна.
Нагадаємо, що для участі в акції необхідно оплатити покупку авіаквитка на порталі для мандрівників https://travel.alfabank.ua/ карткою VISA в період з 20 травня по 20 серпня 2019 року (включно).
Акція «Смарт-відпустка» проходить в три етапи, в кожному з яких визначається два переможці.
I етап: з 20 травня по 20 червня 2019 року (включно).
II етап: з 21 червня по 20 липня 2019 року (включно).
III етап: з 21 липня по 20 серпня 2019 року (включно).
Попереду нас чекає ще два етапи акції і, відповідно, ще два розіграші призів!
Кожен переможець отримає можливість вибрати, який смарт-годинник він отримає в подарунок – Apple або Samsung.
Плануйте свою відпустку разом з Альфа-Банком Україна та вигравайте круті гаджети!