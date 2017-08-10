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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 13:19

Альфа-Банк Україна подарує «Гру Престолів» фоловерам у соцме

З нагоди виходу 8-го заключного сезону популярного серіалу «Гра Престолів» Альфа-Банк Україна розігрує призи для фанатів фантастичної саги – настільні ігри в тематиці серіалу: «Пісня льоду і полум'я. Стартовий набір «Старки проти Ланністерів» і «Hobby World Гра престолів» (2-е видання).

Переможці зможуть побудувати свій сюжет битви за Вінтерфелл. Але для початку необхідно виконати прості правила конкурсу.

Взяти участь можуть підписники офіційного Telegram-каналу Альфа-Банку Україна і профілю в Instagram.

У Telegram-каналі для учасників буде розміщена google-форма, яку необхідно заповнити, щоб стати претендентом на приз.

Підписникам в Instagram буде потрібно вказати в коментарі друга, з яким хочеш подивитися першу серію, розмістити в stories фото улюбленого персонажа або кадр з серіалу і на цій же stories тегнути сторінку Альфа-Банку.

Конкурс стартує 13 квітня, а фінальний розіграш відбудеться 22 квітня.

Офіційні правила акції

https://www.alfabank.ua/about/press/alf ... ocmer-1804
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 13:20

Комісія по розстрочці всього 1%. Акція від Альфа-Банку Украї

З 11 квітня по 12 травня 2019 року (включно) Альфа-Банк Україна знижує щомісячну комісію за послугою «Миттєва розстрочка на картку» до 1%, замість стандартних 1,8%. Щоб оформити акційну розстрочку, необхідно розрахуватися кредитною карткою Альфа-Банку Україна в зазначений період на суму від 1000 гривень.

Вперше знижена ставка буде діяти цілий місяць, щоб кожен клієнт зміг зробити необхідні і омріяні покупки. Оплата в розстрочку – оптимальне рішення для придбання товарів або послуг, вартість яких виходить за межі місячного бюджету. Погашення покупки відбувається рівними частинами, а річна ставка на весь період складає 0,01%. Вигідна комісія буде доступна на будь-який з обраних періодів – 3, 6, 12 або 24 місяців.

Учасники програми лояльності Cash`U CLUB отримують додатковий подарунок – 1% кешбеку «кеш’ю»-бонусами на всю суму покупки переведеної в розстрочку.

Послуга активується за лічені хвилини. Після оплати клієнту приходить SMS з номера 3530, в якому вказано код і пропозиція перевести покупку в розстрочку. Досить відправити безкоштовне SMS з кодом у відповідь, щоб заявка на розстрочку була прийнята в роботу. Активація буде підтверджена також за допомогою повідомлення. Така ось мінімальна онлайн розмова з банком – і послуга працює. Стежити за погашенням розстрочки можна в зручному інтернет-банкінгу My Alfa-Bank.
https://www.alfabank.ua/about/press/kom ... krayi-1803
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 13:20

Прямуй до Мадриду на фінал UEFA Champions League з карткою M

Альфа-Банк Україна разом з Mastercard проводять спільну акцію та дарують шанс виграти подорож на двох до Мадриду на фінальний матч UEFA Champions League.

Для участі у розіграші подорожі на головну футбольну подію року достатньо у період з 15 березня по 21 квітня 2019 року здійснити транзакції з використанням картки Mastercard:

у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine на суму від 500 гривень (враховуються будь-які транзакції, в тому числі поповнення «Дохідного сейфу») та
з оплати товарів та послуг у мережі інтернет на суму від 100 гривень.
Кожен учасник має право брати участь в акції необмежену кількість разів. То ж, більше оплат карткою Mastercard – більше шансів вирушити до Мадриду!

Визначення переможця акції відбудеться наприкінці квітня 2019 року. Детальніше про акцію можна дізнатися за посиланням.

https://www.alfabank.ua/about/press/pry ... tkoyu-1806
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 13:08

0% знижки від Divan TV та Cash`U CLUB

Ти досі не дивишся онлайн-телебачення? А якщо ми запропонуємо тобі кешбек 10% за будь-яку покупку на сайті divan.tv? Розраховуйся карткою Альфа-Банку Україна та отримуй 10% кешбеку бонусами в Cash’U CLUB з кожної передплати* на сайті divan.tv.

Фільми мовою оригіналу, англомовні телепередачі, світові блокбастери, детективи, мультфільми та різні серіали – все в одному місці. Крім того, доступні радіо та архів з популярними ТВ-шоу, а також 170 телевізійних каналів різних країн світу.

А ще лови лайфхак від Divan TV!

Маєш дитину? Вчи її англійської мови змалечку: вмикай мультфільми рідною мовою, а потім англійською.
Прийшов втомлений та з поганим настроєм? Вмикай заставки relax та розчинися у приємній атмосфері: тріск каміну, шум океану, шелест безкрайнього лісу чи гомін бурхливого водоспаду… Що обереш ти?
Тож підключайся до Divan TV та поєднуй користь, вигоду та задоволення!

Офіційні умови Акції.

* Бонуси нараховуються за передплату на пакет послуг на сайті партнера www.divan.tv або в додатку виключно через сервіс Portmone. При поповненні балансу бонуси не нараховуються.

https://alfabank.ua/about/press/10-zniz ... -club-1812
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 10:39

Збирай великодній кошик та отримуй 50 бонусів Cash'U

Напередодні свята Пасхи Альфа-Банк Україна проводить акцію для всіх учасників програми лояльності Cash'U CLUB. Тільки 25 квітня розраховуючись карткою Альфа-Банку на суму від 3000 гривень, клієнт гарантовано отримає 50 додаткових бонусів Cash'U онлайн.

Покупки, які принесуть акційні бонуси Cash'U, можна здійснювати протягом всього дня у різних торгових мережах, магазинах, АЗС тощо. Головне, щоб сумарні витрати склали від 3000 грн. Це чудовий та вигідний привід саме 25 квітня зібрати великодній кошик для рідних і близьких, заправити повний бак автомобіля, а ще, наприклад, придбати залізничні квитки та забронювати готель для запланованих весняно-літніх подорожей.

Для участі в акції достатньо виконати її умови, і бонуси будуть нараховані автоматично.

Офіційні правила Акції

* В акції враховуються всі розрахункові операції в будь-яких категоріях і MCC, не заборонених програмою лояльності Cash'U CLUB.

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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:20

Плати бізнес-карткою та вигравай сертифікат в Rozetka на 500

Альфа-Банк Україна спільно з Mastercard проводять акцію для держателів бізнес-карток Business Masterсard®, в рамках якої щомісячно розігрують 100 подарункових сертифікатів номіналом 500 грн для покупки товарів в інтернет-супермаркеті Rozetka.
Для участі у розіграші необхідно в період з 15 травня по 31 серпня 2019 року активно розраховуватися бізнес-картою Business Masterсard® від Альфа-Банку Україна на території України. 100 подарункових сертифікатів в Rozetka на 500 грн розігруються щомісяця серед усіх держателів бізнес-картки, які в даному етапі акції здійснять 5 транзакцій в торговельних мережах України на суму від 300 грн кожна.
Ознайомитися з повними умовами акції можна за посиланням.

https://alfabank.ua/about/press/plati-b ... na-50-1844
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:21

Альфа-Банк Україна та VISA дарують смарт-годинники

20 травня стартує акція «Смарт-відпустка» від Альфа-Банку Україна та міжнародної платіжної системи VISA, де головний приз смарт-годинники Apple та Samsung.

Учасниками акції стануть клієнти Альфа-Банку Україна, які оплатять покупку авіаквитка на порталі для мандрівників https://travel.alfabank.ua/ карткою VISA в період з 20 травня по 20 серпня 2019 року (включно).

Акція «Смарт-відпустка» проходить в три етапи, в кожному з яких визначать двох переможців.

I етап: з 20 травня по 20 червня 2019 року (включно).

II етап: з 21 червня по 20 липня 2019 року (включно).

III етап: з 21 липня по 20 серпня 2019 року (включно).

Кожен переможець отримає можливість обирати, який смарт-годинник він отримає в подарунок – Apple або Samsung.

Плануйте свою відпустку разом з Альфа-Банком Україна і вигравайте круті гаджети!

Офіційні правила акції

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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:41

Розіграш квитків на Leopolis Jazz

Альфа-Банк Україна розігрує 4 комплекти квитків на головну джазову подію року – IX міжнародний фестиваль Leopolis Jazz 2019.

До участі в розіграші запрошуються власники карток Максимум-Platinum, Travel, Platinum Black, Platinum Black Plus або будь-якої картки в рамках зарплатного проекту від Альфа-Банку Україна.

Щоб потрапити до списку претендентів на перемогу, необхідно виконати одну умову: в період з 5 по 17 червня оплатити своєю карткою Альфа-Банку покупки на загальну суму від 20 000 грн.

Чотири переможці будуть визначені 19 червня. Кожен з них стане власником двох вхідних квитків (1 комплект) на Leopolis Jazz Fest 2019 на один з днів у період з 26 по 30 червня 2019 року.

Детальніше з правилами акції можна ознайомитись в офіційних правилах.

Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який з 2011 року щорічно проходить в форматі open-air у червні у Львові. Концерти за участю понад 100 музикантів на трьох сценах в місті, більш як 100 000 глядачів, близько 200 акредитованих журналістів – це історія Leopolis Jazz Fest. The Guardian включив фестиваль в список кращих фестивалів Європи.

https://alfabank.ua/about/press/rozigra ... yenti-1872
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:20

Платіть з Mastercard на Rozetka – отримуйте безкоштовну дост

Отримуйте безкоштовну доставку товарів продавця Rozetka, розраховуючись карткою Mastercard на суму від 500 грн.

Акція діє з 01.07.2019 по 14.07.2019* для всіх регіонів, окрім міста Київ та за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.

* Організатор акції залишає за собою право зупинити акцію достроково.

Офіційні правила

https://alfabank.ua/about/press/platit- ... ostav-1895
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:21

Вітаємо перших переможців акції «Смарт-відпустка»

Завершився перший етап акції «Смарт-відпустка» від Альфа-Банку Україна та міжнародної платіжної системи VISA, де головний приз – смарт-годинник Apple та Samsung. Серед учасників, які виконали умови акції, шляхом випадкової вибірки було визначено двох переможців. Ними стали Шашарін Всеволод та Костюченко Ксенія з Києва.

Подарунки були вручені у відділенні Альфа-Банку Україна.

Нагадаємо, що для участі в акції необхідно оплатити покупку авіаквитка на порталі для мандрівників https://travel.alfabank.ua/ карткою VISA в період з 20 травня по 20 серпня 2019 року (включно).

Акція «Смарт-відпустка» проходить в три етапи, в кожному з яких визначається два переможці.

I етап: з 20 травня по 20 червня 2019 року (включно).

II етап: з 21 червня по 20 липня 2019 року (включно).

III етап: з 21 липня по 20 серпня 2019 року (включно).

Попереду нас чекає ще два етапи акції і, відповідно, ще два розіграші призів!

Кожен переможець отримає можливість вибрати, який смарт-годинник він отримає в подарунок – Apple або Samsung.

Плануйте свою відпустку разом з Альфа-Банком Україна та вигравайте круті гаджети!

Офіційні правила акції

https://alfabank.ua/about/press/vitayem ... ustka-1897
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