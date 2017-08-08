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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:51

Cash'U CLUB дарує по 50 бонусів!

11 липня програмі лояльності Альфа-Банку Україна Cash'U CLUB виповнюється 1 рік! З нагоди першої річниці всі учасники можуть отримати подарунок – 50 бонусів Cash'U.

Для цього необхідно всього лиш зробити 5 транзакцій (на суму від 50 грн кожна) у період з 11 по 12 липня, і гарантовано збільшити свій рахунок на 50 подарункових бонусів Cash'U.

За перший рік життя Cash'U CLUB досяг статусу найвигіднішої програми винагороди клієнтів в Україні. Тільки учасники клубу отримують кешбек 0,5% на всі покупки у будь-якій точці світу. При цьому щомісячно клієнти можуть вибирати до 5 різних категорій з підвищеним кешбеком до 20%. Також в рамках Cash'U CLUB Альфа-Банк Україна регулярно пропонує спеціальні акції, в т ч. і партнерські, з підвищеним нарахуванням бонусів Cash'U.

До програми вже приєдналося понад 850 000 клієнтів Альфа-Банку Україна. Користуючись картками для оплати покупок, вони накопичили 100 мільйонів гривень бонусами Cash'U, і цей показник постійно зростає.

Щоб стати учасником Cash'U CLUB, необхідно оформити картку Альфа-Банку Україна і встановити мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine, у якому є бонусний рахунок Cash'U. За допомогою накопичених бонусів Cash'U клієнт повертає вартість зроблених покупок (отримує кешбек). Щомісяця можна повернути до 5000 грн, що є абсолютним рекордом серед пропозицій по кешбеку від українських банків.

Бонуси Cash'U не тільки економлять гроші, але й беруть участь в розіграшах цінних призів (від крутих гаджетів до сертифіката на 70 000 грн на відпочинок), які проводить Cash'U CLUB.

На цьому команда розробки та підтримки Cash'U CLUB не зупиниться і продовжить розширювати можливості та вигоди програми лояльності. Новини не за горами! А поки святкуємо День народження Cash'U CLUB разом!

Офіційні правила акції – тут.

https://alfabank.ua/about/press/cashu-c ... aruye-1902

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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 06:52

Акція для діючих клієнтів малого та середнього бізнесу

Альфа - Банк Україна інформує про акцію для фізичних осіб-підприємців, які відкрили рахунки до 01.03.2019 на умовах пакету "Бізнес-ІT" щодо встановлення для учасників акції комісї за перерахування коштів з поточного рахунку на карткові рахунки фізичних осіб, крім рахунків укладених в рамках зарплатних проектів у розмірі від 0,3% до 0,6% (п. 4.1.3.Тарифного пакету Бізнес- ІТ").

Термін проведення акції до 01.08.2020

https://alfabank.ua/about/press/akciya- ... esu-a-1914

Замовити карту данного банку
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 904
З нами з: 01.09.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 13141516
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