Акції від Альфа-Банку

Для цього необхідно всього лиш зробити 5 транзакцій (на суму від 50 грн кожна) у період з 11 по 12 липня, і гарантовано збільшити свій рахунок на 50 подарункових бонусів Cash'U.
За перший рік життя Cash'U CLUB досяг статусу найвигіднішої програми винагороди клієнтів в Україні. Тільки учасники клубу отримують кешбек 0,5% на всі покупки у будь-якій точці світу. При цьому щомісячно клієнти можуть вибирати до 5 різних категорій з підвищеним кешбеком до 20%. Також в рамках Cash'U CLUB Альфа-Банк Україна регулярно пропонує спеціальні акції, в т ч. і партнерські, з підвищеним нарахуванням бонусів Cash'U.
До програми вже приєдналося понад 850 000 клієнтів Альфа-Банку Україна. Користуючись картками для оплати покупок, вони накопичили 100 мільйонів гривень бонусами Cash'U, і цей показник постійно зростає.
Щоб стати учасником Cash'U CLUB, необхідно оформити картку Альфа-Банку Україна і встановити мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine, у якому є бонусний рахунок Cash'U. За допомогою накопичених бонусів Cash'U клієнт повертає вартість зроблених покупок (отримує кешбек). Щомісяця можна повернути до 5000 грн, що є абсолютним рекордом серед пропозицій по кешбеку від українських банків.
Бонуси Cash'U не тільки економлять гроші, але й беруть участь в розіграшах цінних призів (від крутих гаджетів до сертифіката на 70 000 грн на відпочинок), які проводить Cash'U CLUB.
На цьому команда розробки та підтримки Cash'U CLUB не зупиниться і продовжить розширювати можливості та вигоди програми лояльності. Новини не за горами! А поки святкуємо День народження Cash'U CLUB разом!
Офіційні правила акції – тут.