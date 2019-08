Акції від Альфа-Банку

Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:18

льфа-Банк Україна проводить акцію для нових власників картки World of Tanks. При оформленні картки у період з 16 по 25 серпня 2019 року, шанувальники гри World of Tanks можуть отримати у розпорядження преміум модель ігрового танка VIII рівня T26E5.Можливість використовувати танк VIII рівня T26E5 протягом двох тижнів отримують клієнти Альфа-Банку Україна, які оформлять кобрендову картку World of Tanks з 16 по 25 серпня 2019 року і до 10 вересня 2019 року здійснять хоча б одну покупку.Доступ до ігрового танку буде відкрито до 17 вересня 2019 року.Детальніше про акцію читайте в Офіційних правилахНагадаємо, що з 1 грудня 2016 року Альфа-Банк Україна спільно з компанією Wargaming почав випуск трьох видів банківських карток для шанувальників танкових і морських боїв в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships.Картки випускаються на базі World MasterCard PayPass абсолютно безкоштовно, а їх річне обслуговування обходитися в 200 грн.