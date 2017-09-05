Акції від Альфа-Банку

11 липня програмі лояльності Альфа-Банку Україна Cash'U CLUB виповнюється 1 рік! З нагоди першої річниці всі учасники можуть отримати подарунок – 50 бонусів Cash'U.
Для цього необхідно всього лиш зробити 5 транзакцій (на суму від 50 грн кожна) у період з 11 по 12 липня, і гарантовано збільшити свій рахунок на 50 подарункових бонусів Cash'U.
За перший рік життя Cash'U CLUB досяг статусу найвигіднішої програми винагороди клієнтів в Україні. Тільки учасники клубу отримують кешбек 0,5% на всі покупки у будь-якій точці світу. При цьому щомісячно клієнти можуть вибирати до 5 різних категорій з підвищеним кешбеком до 20%. Також в рамках Cash'U CLUB Альфа-Банк Україна регулярно пропонує спеціальні акції, в т ч. і партнерські, з підвищеним нарахуванням бонусів Cash'U.
До програми вже приєдналося понад 850 000 клієнтів Альфа-Банку Україна. Користуючись картками для оплати покупок, вони накопичили 100 мільйонів гривень бонусами Cash'U, і цей показник постійно зростає.
Щоб стати учасником Cash'U CLUB, необхідно оформити картку Альфа-Банку Україна і встановити мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine, у якому є бонусний рахунок Cash'U. За допомогою накопичених бонусів Cash'U клієнт повертає вартість зроблених покупок (отримує кешбек). Щомісяця можна повернути до 5000 грн, що є абсолютним рекордом серед пропозицій по кешбеку від українських банків.
Бонуси Cash'U не тільки економлять гроші, але й беруть участь в розіграшах цінних призів (від крутих гаджетів до сертифіката на 70 000 грн на відпочинок), які проводить Cash'U CLUB.
На цьому команда розробки та підтримки Cash'U CLUB не зупиниться і продовжить розширювати можливості та вигоди програми лояльності. Новини не за горами! А поки святкуємо День народження Cash'U CLUB разом!
Альфа - Банк Україна інформує про акцію для фізичних осіб-підприємців, які відкрили рахунки до 01.03.2019 на умовах пакету "Бізнес-ІT" щодо встановлення для учасників акції комісї за перерахування коштів з поточного рахунку на карткові рахунки фізичних осіб, крім рахунків укладених в рамках зарплатних проектів у розмірі від 0,3% до 0,6% (п. 4.1.3.Тарифного пакету Бізнес- ІТ").
Альфа-Банк Україна оновив перелік категорій покупок з підвищеним кешбеком у програмі винагород клієнтів– Cash’U CLUB!
У серпні вся краса літа відчувається особливо сильно. Ще стільки планів, які варто втілити! І Cash’U CLUB стане фінансовим помічником, що підтримає будь-які твої ідеї. Саме тому в останній місяць літа «клуб» приготував крутезні «СУПЕРбонуси». У переліку – «Duty Free», «Спорт та фітнес», «Залізничні квитки», «Одяг», «Виномаркети», «Медичні заклади», «Аптеки».
А для батьків довгоочікувана категорія «Канцтовари», щоб як слід підготуватися до навчального року.
І як завжди – з підвищеними категоріями учасники програми винагород повертають до 20% витрачених коштів. Залежно від клубного статусу можна обрати від 2 до 5 категорій «СУПЕРбонусів».
Зароблений кешбек можеш повернути грошима на рахунок або ж використати для участі у розіграшах. Ще є шанс виграти сертифікат номіналом 70 000 гривень на відпочинок!
Нагадаємо, що категорії «СУПЕРбонуси» оновлюються на початку кожного місяця у розділі Cash’U CLUB у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine. Там же учасники програми можуть бачити історію нарахування бонусів Cash’U та використати їх, повертаючи гроші за обрані покупки. Мінімальна сума покупки, яку можна компенсувати за рахунок бонусів, складає 50 грн, а максимальна 5 000 грн.
Щоб отримувати більше вигоди від кожної покупки з картою Альфа-Банку Україна, потрібно:
встановити/оновити мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine; обрати категорії покупок в розділі «Мої СУПЕРбонуси»; розрахуватися карткою якомога частіше і обмінювати бонуси Cash’U на реальні гроші. * нарахування бонусів здійснюється на покупки від 2 грн = 0,01 бонус.
На підтримку малого бізнесу в Україні Альфа-Банк Україна розпочав унікальну акцію «Альфа-Драйв», у якій кожний підприємець – фізична особа, може виграти 25 000 гривень на розвиток свого бізнесу. І, найголовніше, на учасників акції чекає грандіозний мега-приз – автомобіль бізнес-класу Mercedes-Benz.
В Україні, станом на початок 2019 року, працюють понад 1,8 мільйона фізичних осіб-підприємців, які потребують підтримки і більше можливостей для розвитку та масштабування їхнього бізнесу.
Альфа-Банк Україна пропонує для малого бізнесу не тільки вигідні пропозиції та інноваційну онлайн-платформу «ОК, Альфа!» з унікальними перевагами, але й можливість виграти додаткові кошти просто за розрахунки карткою та проведення онлайн-платежів.
У рамках акції «Альфа-Драйв» за кожні 5 платежів у клієнт-банку та 5 POS-транзакцій бізнес-карткою, незалежно від суми, клієнт отримує 1 квиток, що бере участь у розіграші.
Щотижня банк визначатиме одного переможця грошової винагороди в 25 000 гривень серед усіх клієнтів, які мають щонайменше 1 квиток.
Найголовніший приз – автомобіль Mercedes-Benz – розігруватиметься серед клієнтів, які мають 3 і більше квитків.
Акція триватиме з 1 серпня по 30 листопада 2019 року.
Чим більше квитків у клієнта, ти більше у нього шансів на виграш.
Альфа-Банк Україна робить спеціальну пропозицію клієнтам на період підготовки до нового навчального сезону. Щоб придбати всі необхідні товари для школи або ВНЗ, батьки можуть отримати швидкий кредит готівкою зі знижкою 30% від відсоткової ставки.
Кредит готівкою від Альфа-Банку відрізняється від інших пропозицій на ринку рекордною швидкістю видачі. Процедура займає не більше 59 хвилин! Проходить менш години, і гроші на руках у клієнта. Батьки можуть переконатися у цьому самі і у разі, якщо банк не впорається у зазначений час, отримати знижку на процентну ставку 30%!
Умови зі знижкою діють з 01 серпня по 30 вересня 2019 року включно. Оформити кредит можна в будь-якому відділенні Альфа-Банку Україна або подати заявку за посиланням.
Сума кредиту готівкою від Альфа-Банку Україна може досягати 500 тисяч гривень на термін до 48 місяців. У разі, якщо клієнтові буде необхідно суму до 50 тис. грн, рішення про її видачу приймається ще швидше, а для оформлення позики знадобиться тільки паспорт та ІПН.
Кредит зі знижкою не єдина пропозиція банку до навчального року. Учасники програми лояльності Cash'U CLUB отримують 20% кешбеку у категорії «Канцтовари», яка в серпні представлена на вибір у списку «СУПЕРбонусів» – категорій, за якими нараховується з підвищений кешбек.
Завершився другий етап акції «Смарт-відпустка» від Альфа-Банку Україна та міжнародної платіжної системи VISA, де головний приз – смарт-годинник Apple та Samsung. Серед учасників, які виконали умови акції, шляхом випадкової вибірки було визначено двох переможців. Ними стали Строкаш Олена та Прилепа Євгенія з Києва.
Подарунки були вручені у відділенні Альфа-Банку Україна.
Нагадаємо, що для участі в акції необхідно оплатити покупку авіаквитка на порталі для мандрівників https://travel.alfabank.ua/ карткою VISA в період з 20 травня по 20 серпня 2019 року (включно).
Акція «Смарт-відпустка» проходить в три етапи, в кожному з яких визначається два переможці.
I етап: з 20 травня по 20 червня 2019 року (включно).
II етап: з 21 червня по 20 липня 2019 року (включно).
III етап: з 21 липня по 20 серпня 2019 року (включно).
Попереду нас чекає ще один етап акції і, відповідно, ще один розіграш призів!
Кожен переможець отримає можливість вибрати, який смарт-годинник він отримає в подарунок – Apple або Samsung.
Плануйте свою відпустку разом з Альфа-Банком Україна та вигравайте круті гаджети!
льфа-Банк Україна проводить акцію для нових власників картки World of Tanks. При оформленні картки у період з 16 по 25 серпня 2019 року, шанувальники гри World of Tanks можуть отримати у розпорядження преміум модель ігрового танка VIII рівня T26E5.
Можливість використовувати танк VIII рівня T26E5 протягом двох тижнів отримують клієнти Альфа-Банку Україна, які оформлять кобрендову картку World of Tanks з 16 по 25 серпня 2019 року і до 10 вересня 2019 року здійснять хоча б одну покупку.
Доступ до ігрового танку буде відкрито до 17 вересня 2019 року.
Детальніше про акцію читайте в Офіційних правилах
Нагадаємо, що з 1 грудня 2016 року Альфа-Банк Україна спільно з компанією Wargaming почав випуск трьох видів банківських карток для шанувальників танкових і морських боїв в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships.
Картки випускаються на базі World MasterCard PayPass абсолютно безкоштовно, а їх річне обслуговування обходитися в 200 грн.
Другим переможцем розіграшу щотижневого грошового призу в 25 000 гривень став Артем Лозовий з міста Харкова, який є клієнтом банку з 2017 року. Артем володіє інтернет-магазином з продажу велосипедних запчастин, тож виграш планує витратити на розвиток свого бізнесу.
Вручення сертифікату на 25 000 гривень відбулося 29 серпня у відділенні Альфа-Банку Україна у Харкові, по вул. Полтавський шлях, 146.
Нагадаємо, що Альфа-Банк Україна проводить унікальну акцію «Альфа-Драйв» на підтримку малого бізнесу в Україні. У цій акції кожний ФОП може виграти 25 000 гривень на розвиток свого бізнесу. І, найголовніше, наприкінці на учасників акції чекає грандіозний мега-приз – автомобіль бізнес-класу!
Умови участі дуже прості: підприємець – фізична особа, який зареєструється в онлайн-банку для підприємців «ОК, Альфа!» та здійснить через нього принаймні 5 транзакцій, а також 5 POS-транзакцій бізнес-карткою, незалежно від суми, отримує 1 квиток, що бере участь у розіграші. Щотижня банк визначатиме одного переможця грошової винагороди в 25 000 гривень серед усіх клієнтів, які мають щонайменше 1 квиток.
Найголовніший приз – автомобіль – розігруватиметься серед клієнтів, які мають 3 і більше квитків.
Акція «Альфа-Драйв» та розіграші грошових винагород триватимуть з 1 серпня по 30 листопада 2019 року.
З 1 вересня при оформленні кредитної картки «Максимум» через мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine – у подарунок 200 грн бонусного кешбеку на рахунок у програмі лояльності Cash’U CLUB.
Акція «Даруємо 200 бонусів» триватиме цілий місяць – з 1 по 30 вересня 2019 року. Для оформлення картки достатньо просто встановити мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine. Для нових користувачів при першому запуску активується поле маркетплейсу, в якому можна обрати кредитну картку «Максимум», а тим, хто вже є клієнтом Альфа-Банку Україна, достатньо просто зайти до мобільного додатку та скористатися опцією замовлення карток у головному меню, розділ «Пропозиції». Завдяки Alfa-Mobile Ukraine не потрібно йти до відділення банку. Після короткої реєстрації з вами зв’яжеться працівник банку та домовиться про зустріч для підписання документів та передачі картки.
Картка «Максимум» неодноразово була визнана найкращою кредиткою в Україні, зокрема найвигіднішою карткою з кешбеком у рейтингу від авторитетного фінансового порталу Finance.ua. Власник картки автоматично стає учасником програми лояльності Cash'U CLUB, завдяки чому за будь-які щоденні покупки отримує 0,5% бонусного кешбеку та до 20% у окремих категоріях, які змінюються щомісяця. Кешбек у вигляді бонусів можна використати, щоб компенсувати витрати за покупки або для участі у розіграшах різноманітних призів.
На додачу картка має пільговий період 62 дні та кредитний ліміт до 200 000 грн, а будь-яку покупку від 1000 грн можна перевести в розстрочку під 0,01% річних.
Встановлюй Alfa-Mobile Ukraine так отримуй більше бонусного кешбеку з найвигіднішою карткою «Максимум».
Завершився останній, третій, етап акції «Смарт-відпустка» від Альфа-Банку Україна та міжнародної платіжної системи VISA, де головний приз – смарт-годинник Apple та Samsung. Серед учасників, які виконали умови акції, шляхом випадкової вибірки було визначено двох переможців. Ними стали Хорошко Юлія та Шаповалова Анастасія.
Подарунки були вручені у відділенні Альфа-Банку Україна.
Нагадаємо, що для участі в акції було необхідно оплатити покупку авіаквитка на порталі для мандрівників https://travel.alfabank.ua/ карткою VISA в період з 20 травня по 20 серпня 2019 року (включно).
Акція «Смарт-відпустка» проходили в три етапи, в кожному з яких було визначається два переможці. Кожен з них обирав, який смарт-годинник він отримає в подарунок – Apple або Samsung.
Плануйте свою відпустку разом з Альфа-Банком Україна! Попереду ще багато крутих подарунків для мандрівників!