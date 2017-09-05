RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 14151617>
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:51

Cash'U CLUB дарує по 50 бонусів!

11 липня програмі лояльності Альфа-Банку Україна Cash'U CLUB виповнюється 1 рік! З нагоди першої річниці всі учасники можуть отримати подарунок – 50 бонусів Cash'U.

Для цього необхідно всього лиш зробити 5 транзакцій (на суму від 50 грн кожна) у період з 11 по 12 липня, і гарантовано збільшити свій рахунок на 50 подарункових бонусів Cash'U.

За перший рік життя Cash'U CLUB досяг статусу найвигіднішої програми винагороди клієнтів в Україні. Тільки учасники клубу отримують кешбек 0,5% на всі покупки у будь-якій точці світу. При цьому щомісячно клієнти можуть вибирати до 5 різних категорій з підвищеним кешбеком до 20%. Також в рамках Cash'U CLUB Альфа-Банк Україна регулярно пропонує спеціальні акції, в т ч. і партнерські, з підвищеним нарахуванням бонусів Cash'U.

До програми вже приєдналося понад 850 000 клієнтів Альфа-Банку Україна. Користуючись картками для оплати покупок, вони накопичили 100 мільйонів гривень бонусами Cash'U, і цей показник постійно зростає.

Щоб стати учасником Cash'U CLUB, необхідно оформити картку Альфа-Банку Україна і встановити мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine, у якому є бонусний рахунок Cash'U. За допомогою накопичених бонусів Cash'U клієнт повертає вартість зроблених покупок (отримує кешбек). Щомісяця можна повернути до 5000 грн, що є абсолютним рекордом серед пропозицій по кешбеку від українських банків.

Бонуси Cash'U не тільки економлять гроші, але й беруть участь в розіграшах цінних призів (від крутих гаджетів до сертифіката на 70 000 грн на відпочинок), які проводить Cash'U CLUB.

На цьому команда розробки та підтримки Cash'U CLUB не зупиниться і продовжить розширювати можливості та вигоди програми лояльності. Новини не за горами! А поки святкуємо День народження Cash'U CLUB разом!

Офіційні правила акції – тут.

https://alfabank.ua/about/press/cashu-c ... aruye-1902

Замовити карту данного банку
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 981
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 06:52

Акція для діючих клієнтів малого та середнього бізнесу

Альфа - Банк Україна інформує про акцію для фізичних осіб-підприємців, які відкрили рахунки до 01.03.2019 на умовах пакету "Бізнес-ІT" щодо встановлення для учасників акції комісї за перерахування коштів з поточного рахунку на карткові рахунки фізичних осіб, крім рахунків укладених в рамках зарплатних проектів у розмірі від 0,3% до 0,6% (п. 4.1.3.Тарифного пакету Бізнес- ІТ").

Термін проведення акції до 01.08.2020

https://alfabank.ua/about/press/akciya- ... esu-a-1914

Замовити карту данного банку
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 981
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:42

Час обрати серпневий кешбек!

Альфа-Банк Україна оновив перелік категорій покупок з підвищеним кешбеком у програмі винагород клієнтів– Cash’U CLUB!

У серпні вся краса літа відчувається особливо сильно. Ще стільки планів, які варто втілити! І Cash’U CLUB стане фінансовим помічником, що підтримає будь-які твої ідеї. Саме тому в останній місяць літа «клуб» приготував крутезні «СУПЕРбонуси». У переліку – «Duty Free», «Спорт та фітнес», «Залізничні квитки», «Одяг», «Виномаркети», «Медичні заклади», «Аптеки».

А для батьків довгоочікувана категорія «Канцтовари», щоб як слід підготуватися до навчального року.

І як завжди – з підвищеними категоріями учасники програми винагород повертають до 20% витрачених коштів. Залежно від клубного статусу можна обрати від 2 до 5 категорій «СУПЕРбонусів».

Зароблений кешбек можеш повернути грошима на рахунок або ж використати для участі у розіграшах. Ще є шанс виграти сертифікат номіналом 70 000 гривень на відпочинок!

Нагадаємо, що категорії «СУПЕРбонуси» оновлюються на початку кожного місяця у розділі Cash’U CLUB у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine. Там же учасники програми можуть бачити історію нарахування бонусів Cash’U та використати їх, повертаючи гроші за обрані покупки. Мінімальна сума покупки, яку можна компенсувати за рахунок бонусів, складає 50 грн, а максимальна 5 000 грн.

Щоб отримувати більше вигоди від кожної покупки з картою Альфа-Банку Україна, потрібно:

встановити/оновити мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine;
обрати категорії покупок в розділі «Мої СУПЕРбонуси»;
розрахуватися карткою якомога частіше і обмінювати бонуси Cash’U на реальні гроші.
* нарахування бонусів здійснюється на покупки від 2 грн = 0,01 бонус.

Детальніше з умовами та правилами програми Cash’U CLUB можна ознайомитися на сайті програми https://cashuclub.com.ua/

https://alfabank.ua/about/press/chas-ob ... shbek-1915

Замовити карту данного банку
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 981
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 06:29

Альфа-Банк Україна щотижня розігрує 25 тисяч грн

На підтримку малого бізнесу в Україні Альфа-Банк Україна розпочав унікальну акцію «Альфа-Драйв», у якій кожний підприємець – фізична особа, може виграти 25 000 гривень на розвиток свого бізнесу. І, найголовніше, на учасників акції чекає грандіозний мега-приз – автомобіль бізнес-класу Mercedes-Benz.

В Україні, станом на початок 2019 року, працюють понад 1,8 мільйона фізичних осіб-підприємців, які потребують підтримки і більше можливостей для розвитку та масштабування їхнього бізнесу.

Альфа-Банк Україна пропонує для малого бізнесу не тільки вигідні пропозиції та інноваційну онлайн-платформу «ОК, Альфа!» з унікальними перевагами, але й можливість виграти додаткові кошти просто за розрахунки карткою та проведення онлайн-платежів.

У рамках акції «Альфа-Драйв» за кожні 5 платежів у клієнт-банку та 5 POS-транзакцій бізнес-карткою, незалежно від суми, клієнт отримує 1 квиток, що бере участь у розіграші.

Щотижня банк визначатиме одного переможця грошової винагороди в 25 000 гривень серед усіх клієнтів, які мають щонайменше 1 квиток.

Найголовніший приз – автомобіль Mercedes-Benz – розігруватиметься серед клієнтів, які мають 3 і більше квитків.

Акція триватиме з 1 серпня по 30 листопада 2019 року.

Чим більше квитків у клієнта, ти більше у нього шансів на виграш.

Офіційні правила акції «Альфа-Драйв» https://alfabank.ua/upload/alfa_drive-rull.pdf
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 981
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:08

Альфа-Банк Україна допомагає зібратися до школи

Альфа-Банк Україна робить спеціальну пропозицію клієнтам на період підготовки до нового навчального сезону. Щоб придбати всі необхідні товари для школи або ВНЗ, батьки можуть отримати швидкий кредит готівкою зі знижкою 30% від відсоткової ставки.

Кредит готівкою від Альфа-Банку відрізняється від інших пропозицій на ринку рекордною швидкістю видачі. Процедура займає не більше 59 хвилин! Проходить менш години, і гроші на руках у клієнта. Батьки можуть переконатися у цьому самі і у разі, якщо банк не впорається у зазначений час, отримати знижку на процентну ставку 30%!

Умови зі знижкою діють з 01 серпня по 30 вересня 2019 року включно. Оформити кредит можна в будь-якому відділенні Альфа-Банку Україна або подати заявку за посиланням.

Сума кредиту готівкою від Альфа-Банку Україна може досягати 500 тисяч гривень на термін до 48 місяців. У разі, якщо клієнтові буде необхідно суму до 50 тис. грн, рішення про її видачу приймається ще швидше, а для оформлення позики знадобиться тільки паспорт та ІПН.

Кредит зі знижкою не єдина пропозиція банку до навчального року. Учасники програми лояльності Cash'U CLUB отримують 20% кешбеку у категорії «Канцтовари», яка в серпні представлена на вибір у списку «СУПЕРбонусів» – категорій, за якими нараховується з підвищений кешбек.

https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... hkoli-1918

Кредити від Альфа-Банк
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 981
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:30

Названо переможців другого етапу акції «Смарт-відпустка»

Завершився другий етап акції «Смарт-відпустка» від Альфа-Банку Україна та міжнародної платіжної системи VISA, де головний приз – смарт-годинник Apple та Samsung. Серед учасників, які виконали умови акції, шляхом випадкової вибірки було визначено двох переможців. Ними стали Строкаш Олена та Прилепа Євгенія з Києва.

Подарунки були вручені у відділенні Альфа-Банку Україна.

Нагадаємо, що для участі в акції необхідно оплатити покупку авіаквитка на порталі для мандрівників https://travel.alfabank.ua/ карткою VISA в період з 20 травня по 20 серпня 2019 року (включно).

Акція «Смарт-відпустка» проходить в три етапи, в кожному з яких визначається два переможці.

I етап: з 20 травня по 20 червня 2019 року (включно).

II етап: з 21 червня по 20 липня 2019 року (включно).

III етап: з 21 липня по 20 серпня 2019 року (включно).

Попереду нас чекає ще один етап акції і, відповідно, ще один розіграш призів!

Кожен переможець отримає можливість вибрати, який смарт-годинник він отримає в подарунок – Apple або Samsung.

Плануйте свою відпустку разом з Альфа-Банком Україна та вигравайте круті гаджети!

Офіційні правила акції

https://alfabank.ua/about/press/nazvano ... ustka-1922

Замовити карту данного банку
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 981
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:18

Карта World of Tanks гарантує доступ до преміум танка

льфа-Банк Україна проводить акцію для нових власників картки World of Tanks. При оформленні картки у період з 16 по 25 серпня 2019 року, шанувальники гри World of Tanks можуть отримати у розпорядження преміум модель ігрового танка VIII рівня T26E5.

Можливість використовувати танк VIII рівня T26E5 протягом двох тижнів отримують клієнти Альфа-Банку Україна, які оформлять кобрендову картку World of Tanks з 16 по 25 серпня 2019 року і до 10 вересня 2019 року здійснять хоча б одну покупку.

Доступ до ігрового танку буде відкрито до 17 вересня 2019 року.

Детальніше про акцію читайте в Офіційних правилах

Нагадаємо, що з 1 грудня 2016 року Альфа-Банк Україна спільно з компанією Wargaming почав випуск трьох видів банківських карток для шанувальників танкових і морських боїв в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships.

Картки випускаються на базі World MasterCard PayPass абсолютно безкоштовно, а їх річне обслуговування обходитися в 200 грн.

https://alfabank.ua/about/press/karta-w ... tanka-1925
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 981
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:26

Визначено другого переможця акції «Альфа-Драйв»

Другим переможцем розіграшу щотижневого грошового призу в 25 000 гривень став Артем Лозовий з міста Харкова, який є клієнтом банку з 2017 року. Артем володіє інтернет-магазином з продажу велосипедних запчастин, тож виграш планує витратити на розвиток свого бізнесу.



Вручення сертифікату на 25 000 гривень відбулося 29 серпня у відділенні Альфа-Банку Україна у Харкові, по вул. Полтавський шлях, 146.

Нагадаємо, що Альфа-Банк Україна проводить унікальну акцію «Альфа-Драйв» на підтримку малого бізнесу в Україні. У цій акції кожний ФОП може виграти 25 000 гривень на розвиток свого бізнесу. І, найголовніше, наприкінці на учасників акції чекає грандіозний мега-приз – автомобіль бізнес-класу!

Умови участі дуже прості: підприємець – фізична особа, який зареєструється в онлайн-банку для підприємців «ОК, Альфа!» та здійснить через нього принаймні 5 транзакцій, а також 5 POS-транзакцій бізнес-карткою, незалежно від суми, отримує 1 квиток, що бере участь у розіграші. Щотижня банк визначатиме одного переможця грошової винагороди в 25 000 гривень серед усіх клієнтів, які мають щонайменше 1 квиток.

Найголовніший приз – автомобіль – розігруватиметься серед клієнтів, які мають 3 і більше квитків.

Акція «Альфа-Драйв» та розіграші грошових винагород триватимуть з 1 серпня по 30 листопада 2019 року.

https://alfabank.ua/about/press/viznach ... drajv-1934
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 981
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:47

Альфа-Банк Україна дарує 200 гривень кешбеку

З 1 вересня при оформленні кредитної картки «Максимум» через мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine – у подарунок 200 грн бонусного кешбеку на рахунок у програмі лояльності Cash’U CLUB.

Акція «Даруємо 200 бонусів» триватиме цілий місяць – з 1 по 30 вересня 2019 року. Для оформлення картки достатньо просто встановити мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine. Для нових користувачів при першому запуску активується поле маркетплейсу, в якому можна обрати кредитну картку «Максимум», а тим, хто вже є клієнтом Альфа-Банку Україна, достатньо просто зайти до мобільного додатку та скористатися опцією замовлення карток у головному меню, розділ «Пропозиції». Завдяки Alfa-Mobile Ukraine не потрібно йти до відділення банку. Після короткої реєстрації з вами зв’яжеться працівник банку та домовиться про зустріч для підписання документів та передачі картки.

Картка «Максимум» неодноразово була визнана найкращою кредиткою в Україні, зокрема найвигіднішою карткою з кешбеком у рейтингу від авторитетного фінансового порталу Finance.ua. Власник картки автоматично стає учасником програми лояльності Cash'U CLUB, завдяки чому за будь-які щоденні покупки отримує 0,5% бонусного кешбеку та до 20% у окремих категоріях, які змінюються щомісяця. Кешбек у вигляді бонусів можна використати, щоб компенсувати витрати за покупки або для участі у розіграшах різноманітних призів.

На додачу картка має пільговий період 62 дні та кредитний ліміт до 200 000 грн, а будь-яку покупку від 1000 грн можна перевести в розстрочку під 0,01% річних.

Встановлюй Alfa-Mobile Ukraine так отримуй більше бонусного кешбеку з найвигіднішою карткою «Максимум».

Офіційні правила акції «Даруємо 200 бонусів»

https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... ittya-1935
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 981
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:07

Подарунки переможцям третього етапу акції «Смарт-відпустка»

Завершився останній, третій, етап акції «Смарт-відпустка» від Альфа-Банку Україна та міжнародної платіжної системи VISA, де головний приз – смарт-годинник Apple та Samsung. Серед учасників, які виконали умови акції, шляхом випадкової вибірки було визначено двох переможців. Ними стали Хорошко Юлія та Шаповалова Анастасія.

Подарунки були вручені у відділенні Альфа-Банку Україна.

Нагадаємо, що для участі в акції було необхідно оплатити покупку авіаквитка на порталі для мандрівників https://travel.alfabank.ua/ карткою VISA в період з 20 травня по 20 серпня 2019 року (включно).

Акція «Смарт-відпустка» проходили в три етапи, в кожному з яких було визначається два переможці. Кожен з них обирав, який смарт-годинник він отримає в подарунок – Apple або Samsung.

Плануйте свою відпустку разом з Альфа-Банком Україна! Попереду ще багато крутих подарунків для мандрівників!

Офіційні правила акції

https://alfabank.ua/about/press/peremoz ... ili-p-1958
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 981
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 14151617>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від «Кредобанку» 1, 2
Assistant_Portal » Пон 06 лис, 2017 16:21
12 3614
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 14:34
Assistant_Portal
Акції від банку Кліринговий Дім
Assistant_Portal » Вів 17 вер, 2019 15:28
1 336
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 вер, 2019 15:33
Assistant_Portal
Акції від Райффайзен Банк Аваль 1 ... 5, 6, 7
Assistant_Portal » Вів 05 вер, 2017 17:06
62 11654
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 17:32
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23529)
20.09.2019 18:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.