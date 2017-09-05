Акції від Альфа-Банку

Подати заявку на участь в розіграші можна до 31.10.2019 року. Для цього необхідно:
1) зайти/встановити мобільний додаток
2) якщо на ньому вже є 100 або більше бонусів Cash'U, то натиснути «Використовувати бонуси», далі – «Виграти подарунок»;
3) з переліку розіграшів вибрати «Омріяний iPhone» і натиснути на нього;
4) і останній крок – кнопка «Взяти участь за 100 бонусів».
А якщо бонусів менше 100, то ще є достатньо часу, щоб накопичити їх – просто активно розраховуйтесь картами Альфа-Банку.
Офіційні правила акції «Бажаний iPhone» читай
Cash'U CLUB – програма лояльності Альфа-Банку Україна, яка гарантує 0,5% кешбеку на будь-які покупки і до 20% кешбеку в обраних категоріях.