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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:11

Альфа-Банк Україна розіграє новий iPhone 11

Шанс стати володарем iPhone 11 отримають власники карток Альфа-Банку, які входять в програму лояльності Cash'U CLUB. Для участі достатньо обміняти 100 бонусів Cash'U. Чим більше обмінів, тим більше шансів стати переможцем.

Подати заявку на участь в розіграші можна до 31.10.2019 року. Для цього необхідно:
1) зайти/встановити мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine, перейти у розділ Cash'U CLUB, де зазначено кількість бонусів Cash'U;
2) якщо на ньому вже є 100 або більше бонусів Cash'U, то натиснути «Використовувати бонуси», далі – «Виграти подарунок»;
3) з переліку розіграшів вибрати «Омріяний iPhone» і натиснути на нього;
4) і останній крок – кнопка «Взяти участь за 100 бонусів».

А якщо бонусів менше 100, то ще є достатньо часу, щоб накопичити їх – просто активно розраховуйтесь картами Альфа-Банку.

Офіційні правила акції «Бажаний iPhone» читай ТУТ

Cash'U CLUB – програма лояльності Альфа-Банку Україна, яка гарантує 0,5% кешбеку на будь-які покупки і до 20% кешбеку в обраних категоріях.

https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... ne-11-1960
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