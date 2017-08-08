Акції від Альфа-Банку

Шанс стати володарем iPhone 11 отримають власники карток Альфа-Банку, які входять в програму лояльності Cash'U CLUB. Для участі достатньо обміняти 100 бонусів Cash'U. Чим більше обмінів, тим більше шансів стати переможцем.
Подати заявку на участь в розіграші можна до 31.10.2019 року. Для цього необхідно: 1) зайти/встановити мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine, перейти у розділ Cash'U CLUB, де зазначено кількість бонусів Cash'U; 2) якщо на ньому вже є 100 або більше бонусів Cash'U, то натиснути «Використовувати бонуси», далі – «Виграти подарунок»; 3) з переліку розіграшів вибрати «Омріяний iPhone» і натиснути на нього; 4) і останній крок – кнопка «Взяти участь за 100 бонусів».
А якщо бонусів менше 100, то ще є достатньо часу, щоб накопичити їх – просто активно розраховуйтесь картами Альфа-Банку.
Альфа-Банк Україна минулого тижня вручив грошові сертифікати на 25 000 гривень відразу двом переможцям. Ними стали Шевчук Ігор Романович з Івано-Франківська та Максимов Дмитро Геннадійович з Краматорська.
З серпня Альфа-Банк Україна проводить акцію «Альфа-Драйв», покликану підтримати підприємців у розвитку їхнього бізнесу. Щотижня банк проводить розіграш сертифікатів на 25 тисяч гривень серед ФОПів усієї України, які користуються онлайн-банком та безконтактною бізнес-карткою банку. Минулого тижня пощастило підприємцям з Івано-Франківська та Краматорська: вони отримали свої сертифікати 24 та 27 вересня відповідно.
Обидва переможці є представниками малого бізнесу і розвивають власні справи у своїх містах. Ігор Шевчук з Івано-Франківська, який перейшов до Альфа-Банку півтора року тому з Укрсоцбанку, вже більше 10 років займається виробництвом рекламних носіїв та надає поліграфічні послуги. Дмитро Максимов є клієнтом Альфа-Банку понад трьох років, він володіє станцією техобслуговування у Краматорську.
Попереду щотижневий розіграш ще 10-ти таких сертифікатів, які можуть дістатися будь-якому підприємцеві.
Умови участі в акції дуже прості: підприємець – фізична особа, який зареєструється в онлайн-банку для підприємців «ОК, Альфа!» або іншому клієнт-банку та здійснить через нього принаймні 5 транзакцій, а також 5 POS-транзакцій бізнес-карткою, незалежно від суми, отримує 1 квиток, що бере участь у розіграші.
Акція «Альфа-Драйв» та розіграші грошових винагород триватимуть до 30 листопада 2019 року.
А в фіналі акції на учасників чекає вражаючий сюрприз – банк розіграє серед володарів трьох і більше таких квитків автомобіль преміум-класу.