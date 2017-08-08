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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:11

Альфа-Банк Україна розіграє новий iPhone 11

Шанс стати володарем iPhone 11 отримають власники карток Альфа-Банку, які входять в програму лояльності Cash'U CLUB. Для участі достатньо обміняти 100 бонусів Cash'U. Чим більше обмінів, тим більше шансів стати переможцем.

Подати заявку на участь в розіграші можна до 31.10.2019 року. Для цього необхідно:
1) зайти/встановити мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine, перейти у розділ Cash'U CLUB, де зазначено кількість бонусів Cash'U;
2) якщо на ньому вже є 100 або більше бонусів Cash'U, то натиснути «Використовувати бонуси», далі – «Виграти подарунок»;
3) з переліку розіграшів вибрати «Омріяний iPhone» і натиснути на нього;
4) і останній крок – кнопка «Взяти участь за 100 бонусів».

А якщо бонусів менше 100, то ще є достатньо часу, щоб накопичити їх – просто активно розраховуйтесь картами Альфа-Банку.

Офіційні правила акції «Бажаний iPhone» читай ТУТ

Cash'U CLUB – програма лояльності Альфа-Банку Україна, яка гарантує 0,5% кешбеку на будь-які покупки і до 20% кешбеку в обраних категоріях.

https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... ne-11-1960
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:41

«Альфа-Драйв»: переможці отримали грошові сертифікати

Альфа-Банк Україна минулого тижня вручив грошові сертифікати на 25 000 гривень відразу двом переможцям. Ними стали Шевчук Ігор Романович з Івано-Франківська та Максимов Дмитро Геннадійович з Краматорська.

З серпня Альфа-Банк Україна проводить акцію «Альфа-Драйв», покликану підтримати підприємців у розвитку їхнього бізнесу. Щотижня банк проводить розіграш сертифікатів на 25 тисяч гривень серед ФОПів усієї України, які користуються онлайн-банком та безконтактною бізнес-карткою банку. Минулого тижня пощастило підприємцям з Івано-Франківська та Краматорська: вони отримали свої сертифікати 24 та 27 вересня відповідно.

Обидва переможці є представниками малого бізнесу і розвивають власні справи у своїх містах. Ігор Шевчук з Івано-Франківська, який перейшов до Альфа-Банку півтора року тому з Укрсоцбанку, вже більше 10 років займається виробництвом рекламних носіїв та надає поліграфічні послуги. Дмитро Максимов є клієнтом Альфа-Банку понад трьох років, він володіє станцією техобслуговування у Краматорську.

Попереду щотижневий розіграш ще 10-ти таких сертифікатів, які можуть дістатися будь-якому підприємцеві.

Умови участі в акції дуже прості: підприємець – фізична особа, який зареєструється в онлайн-банку для підприємців «ОК, Альфа!» або іншому клієнт-банку та здійснить через нього принаймні 5 транзакцій, а також 5 POS-транзакцій бізнес-карткою, незалежно від суми, отримує 1 квиток, що бере участь у розіграші.

Акція «Альфа-Драйв» та розіграші грошових винагород триватимуть до 30 листопада 2019 року.

А в фіналі акції на учасників чекає вражаючий сюрприз – банк розіграє серед володарів трьох і більше таких квитків автомобіль преміум-класу.

https://alfabank.ua/about/press/alfa-dr ... -sert-1965
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Повідомлень: 988
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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