Акції від Альфа-Банку

Шанс стати володарем iPhone 11 отримають власники карток Альфа-Банку, які входять в програму лояльності Cash'U CLUB. Для участі достатньо обміняти 100 бонусів Cash'U. Чим більше обмінів, тим більше шансів стати переможцем.
Подати заявку на участь в розіграші можна до 31.10.2019 року. Для цього необхідно: 1) зайти/встановити мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine, перейти у розділ Cash'U CLUB, де зазначено кількість бонусів Cash'U; 2) якщо на ньому вже є 100 або більше бонусів Cash'U, то натиснути «Використовувати бонуси», далі – «Виграти подарунок»; 3) з переліку розіграшів вибрати «Омріяний iPhone» і натиснути на нього; 4) і останній крок – кнопка «Взяти участь за 100 бонусів».
А якщо бонусів менше 100, то ще є достатньо часу, щоб накопичити їх – просто активно розраховуйтесь картами Альфа-Банку.
Альфа-Банк Україна минулого тижня вручив грошові сертифікати на 25 000 гривень відразу двом переможцям. Ними стали Шевчук Ігор Романович з Івано-Франківська та Максимов Дмитро Геннадійович з Краматорська.
З серпня Альфа-Банк Україна проводить акцію «Альфа-Драйв», покликану підтримати підприємців у розвитку їхнього бізнесу. Щотижня банк проводить розіграш сертифікатів на 25 тисяч гривень серед ФОПів усієї України, які користуються онлайн-банком та безконтактною бізнес-карткою банку. Минулого тижня пощастило підприємцям з Івано-Франківська та Краматорська: вони отримали свої сертифікати 24 та 27 вересня відповідно.
Обидва переможці є представниками малого бізнесу і розвивають власні справи у своїх містах. Ігор Шевчук з Івано-Франківська, який перейшов до Альфа-Банку півтора року тому з Укрсоцбанку, вже більше 10 років займається виробництвом рекламних носіїв та надає поліграфічні послуги. Дмитро Максимов є клієнтом Альфа-Банку понад трьох років, він володіє станцією техобслуговування у Краматорську.
Попереду щотижневий розіграш ще 10-ти таких сертифікатів, які можуть дістатися будь-якому підприємцеві.
Умови участі в акції дуже прості: підприємець – фізична особа, який зареєструється в онлайн-банку для підприємців «ОК, Альфа!» або іншому клієнт-банку та здійснить через нього принаймні 5 транзакцій, а також 5 POS-транзакцій бізнес-карткою, незалежно від суми, отримує 1 квиток, що бере участь у розіграші.
Акція «Альфа-Драйв» та розіграші грошових винагород триватимуть до 30 листопада 2019 року.
А в фіналі акції на учасників чекає вражаючий сюрприз – банк розіграє серед володарів трьох і більше таких квитків автомобіль преміум-класу.
Mastercard спільно з Leogaming.net проводить акцію, де головний приз – це триденна поїздка в Париж на грандіозний League of Legends World Championship Finals, який відбудеться 10 листопада.
Учасниками акції стають геймери, які в період з 1 по 20 жовтня 2019 року поповнять свій ігровий акаунт картою Mastercard через портал Leogaming.net.
Leogaming – популярний сервіс прийому платежів для поповнення рахунків в онлайн-іграх, серед яких і одна з топових ігор Європи та СНД – Word of Tanks. Альфа-Банк запрошує всіх клієнтів-власників кобрендової картки Word of Tanks приєднатися до акції і отримати шанс стати гостем глобального кіберспортивного турніру – League of Legends World Championship в Парижі. Переможець отримає два квитки на поїздку. Його ім'я стане відомо вже 23 жовтня 2019 року.
Офіційні правила акції «Стати частиною легенди. Створюй безцінні історії»
Нагадаємо, що з 1 грудня 2016 року Альфа-Банк Україна спільно з компанією Wargaming почав випуск трьох видів банківських карт для шанувальників танкових і морських боїв в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships.
Картки випускаються на базі World MasterCard PayPass абсолютно безкоштовно, а їх річне обслуговування обходитися в 200 грн.
Повідомляємо про доповнення, внесені у офіційні правила акції «Альфа-Драйв», зокрема:
– у пункт 4.4 додана інформація, що організатор акції нараховує та надсилає квитки учасникові шляхом відправлення повідомлення на мобільний телефон, електронну адресу та/або повідомлення через систему клієнт-банк з періодичністю один раз на тиждень;
– у пункту 8.3 включено додатковий варіант визначення переможців за допомогою розіграшу через сервіс випадкових чисел random.org;
– у пункті 8.4 кількість спроб зв’язатися з переможцями акції збільшено до п’яти.
Детально ознайомитися з оновленими правилами акції ви можете за посиланням.
Нагадаємо, що Альфа-Банк Україна проводить унікальну акцію «Альфа-Драйв» на підтримку малого бізнесу в Україні. У цій акції кожний ФОП може виграти 25 000 гривень на розвиток свого бізнесу. І, найголовніше, наприкінці на учасників акції чекає грандіозний мега-приз – автомобіль бізнес-класу!
Умови участі дуже прості: підприємець – фізична особа, який є клієнтом банку, або зареєструється в онлайн-банку для підприємців «ОК, Альфа!» та здійснить через нього принаймні 5 транзакцій, а також 5 POS-транзакцій бізнес-карткою, незалежно від суми, отримує 1 квиток, що бере участь у розіграші. Щотижня банк визначатиме одного переможця грошової винагороди в 25 000 гривень серед усіх клієнтів, які мають щонайменше 1 квиток.
Найголовніший приз – автомобіль – розігруватиметься серед клієнтів, які мають 3 і більше квитків.
Акція «Альфа-Драйв» та розіграші грошових винагород триватимуть з 1 серпня по 30 листопада 2019 року.
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