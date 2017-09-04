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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:11

Альфа-Банк Україна розіграє новий iPhone 11

Шанс стати володарем iPhone 11 отримають власники карток Альфа-Банку, які входять в програму лояльності Cash'U CLUB. Для участі достатньо обміняти 100 бонусів Cash'U. Чим більше обмінів, тим більше шансів стати переможцем.

Подати заявку на участь в розіграші можна до 31.10.2019 року. Для цього необхідно:
1) зайти/встановити мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine, перейти у розділ Cash'U CLUB, де зазначено кількість бонусів Cash'U;
2) якщо на ньому вже є 100 або більше бонусів Cash'U, то натиснути «Використовувати бонуси», далі – «Виграти подарунок»;
3) з переліку розіграшів вибрати «Омріяний iPhone» і натиснути на нього;
4) і останній крок – кнопка «Взяти участь за 100 бонусів».

А якщо бонусів менше 100, то ще є достатньо часу, щоб накопичити їх – просто активно розраховуйтесь картами Альфа-Банку.

Офіційні правила акції «Бажаний iPhone» читай ТУТ

Cash'U CLUB – програма лояльності Альфа-Банку Україна, яка гарантує 0,5% кешбеку на будь-які покупки і до 20% кешбеку в обраних категоріях.

https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... ne-11-1960
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:41

«Альфа-Драйв»: переможці отримали грошові сертифікати

Альфа-Банк Україна минулого тижня вручив грошові сертифікати на 25 000 гривень відразу двом переможцям. Ними стали Шевчук Ігор Романович з Івано-Франківська та Максимов Дмитро Геннадійович з Краматорська.

З серпня Альфа-Банк Україна проводить акцію «Альфа-Драйв», покликану підтримати підприємців у розвитку їхнього бізнесу. Щотижня банк проводить розіграш сертифікатів на 25 тисяч гривень серед ФОПів усієї України, які користуються онлайн-банком та безконтактною бізнес-карткою банку. Минулого тижня пощастило підприємцям з Івано-Франківська та Краматорська: вони отримали свої сертифікати 24 та 27 вересня відповідно.

Обидва переможці є представниками малого бізнесу і розвивають власні справи у своїх містах. Ігор Шевчук з Івано-Франківська, який перейшов до Альфа-Банку півтора року тому з Укрсоцбанку, вже більше 10 років займається виробництвом рекламних носіїв та надає поліграфічні послуги. Дмитро Максимов є клієнтом Альфа-Банку понад трьох років, він володіє станцією техобслуговування у Краматорську.

Попереду щотижневий розіграш ще 10-ти таких сертифікатів, які можуть дістатися будь-якому підприємцеві.

Умови участі в акції дуже прості: підприємець – фізична особа, який зареєструється в онлайн-банку для підприємців «ОК, Альфа!» або іншому клієнт-банку та здійснить через нього принаймні 5 транзакцій, а також 5 POS-транзакцій бізнес-карткою, незалежно від суми, отримує 1 квиток, що бере участь у розіграші.

Акція «Альфа-Драйв» та розіграші грошових винагород триватимуть до 30 листопада 2019 року.

А в фіналі акції на учасників чекає вражаючий сюрприз – банк розіграє серед володарів трьох і більше таких квитків автомобіль преміум-класу.

https://alfabank.ua/about/press/alfa-dr ... -sert-1965
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:49

Картка World of Tanks дає шанс відвідати League of Legends

Mastercard спільно з Leogaming.net проводить акцію, де головний приз – це триденна поїздка в Париж на грандіозний League of Legends World Championship Finals, який відбудеться 10 листопада.

Учасниками акції стають геймери, які в період з 1 по 20 жовтня 2019 року поповнять свій ігровий акаунт картою Mastercard через портал Leogaming.net.

Leogaming – популярний сервіс прийому платежів для поповнення рахунків в онлайн-іграх, серед яких і одна з топових ігор Європи та СНД – Word of Tanks. Альфа-Банк запрошує всіх клієнтів-власників кобрендової картки Word of Tanks приєднатися до акції і отримати шанс стати гостем глобального кіберспортивного турніру – League of Legends World Championship в Парижі. Переможець отримає два квитки на поїздку. Його ім'я стане відомо вже 23 жовтня 2019 року.

Офіційні правила акції «Стати частиною легенди. Створюй безцінні історії»

Нагадаємо, що з 1 грудня 2016 року Альфа-Банк Україна спільно з компанією Wargaming почав випуск трьох видів банківських карт для шанувальників танкових і морських боїв в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships.

Картки випускаються на базі World MasterCard PayPass абсолютно безкоштовно, а їх річне обслуговування обходитися в 200 грн.

https://alfabank.ua/about/press/kartka- ... gends-1971
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:50

Оновлення правил акції «Альфа-Драйв»

Шановні клієнти!

Повідомляємо про доповнення, внесені у офіційні правила акції «Альфа-Драйв», зокрема:

– у пункт 4.4 додана інформація, що організатор акції нараховує та надсилає квитки учасникові шляхом відправлення повідомлення на мобільний телефон, електронну адресу та/або повідомлення через систему клієнт-банк з періодичністю один раз на тиждень;

– у пункту 8.3 включено додатковий варіант визначення переможців за допомогою розіграшу через сервіс випадкових чисел random.org;

– у пункті 8.4 кількість спроб зв’язатися з переможцями акції збільшено до п’яти.

Детально ознайомитися з оновленими правилами акції ви можете за посиланням.

Нагадаємо, що Альфа-Банк Україна проводить унікальну акцію «Альфа-Драйв» на підтримку малого бізнесу в Україні. У цій акції кожний ФОП може виграти 25 000 гривень на розвиток свого бізнесу. І, найголовніше, наприкінці на учасників акції чекає грандіозний мега-приз – автомобіль бізнес-класу!

Умови участі дуже прості: підприємець – фізична особа, який є клієнтом банку, або зареєструється в онлайн-банку для підприємців «ОК, Альфа!» та здійснить через нього принаймні 5 транзакцій, а також 5 POS-транзакцій бізнес-карткою, незалежно від суми, отримує 1 квиток, що бере участь у розіграші. Щотижня банк визначатиме одного переможця грошової винагороди в 25 000 гривень серед усіх клієнтів, які мають щонайменше 1 квиток.

Найголовніший приз – автомобіль – розігруватиметься серед клієнтів, які мають 3 і більше квитків.

Акція «Альфа-Драйв» та розіграші грошових винагород триватимуть з 1 серпня по 30 листопада 2019 року.

https://alfabank.ua/about/press/onovlen ... drajv-1981
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:50

Завітай до Планети Кіно

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