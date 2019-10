Акції від Альфа-Банку

Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:49

Mastercard спільно з Leogaming.net проводить акцію, де головний приз – це триденна поїздка в Париж на грандіозний League of Legends World Championship Finals, який відбудеться 10 листопада.Учасниками акції стають геймери, які в період з 1 по 20 жовтня 2019 року поповнять свій ігровий акаунт картою Mastercard через портал Leogaming.net.Leogaming – популярний сервіс прийому платежів для поповнення рахунків в онлайн-іграх, серед яких і одна з топових ігор Європи та СНД – Word of Tanks. Альфа-Банк запрошує всіх клієнтів-власників кобрендової картки Word of Tanks приєднатися до акції і отримати шанс стати гостем глобального кіберспортивного турніру – League of Legends World Championship в Парижі. Переможець отримає два квитки на поїздку. Його ім'я стане відомо вже 23 жовтня 2019 року.Офіційні правила акції «Стати частиною легенди. Створюй безцінні історії»Нагадаємо, що з 1 грудня 2016 року Альфа-Банк Україна спільно з компанією Wargaming почав випуск трьох видів банківських карт для шанувальників танкових і морських боїв в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships.Картки випускаються на базі World MasterCard PayPass абсолютно безкоштовно, а їх річне обслуговування обходитися в 200 грн.