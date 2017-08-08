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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:15

Щомісяця акційні пропозиції з підвищеним кешбеком

До 20% кешбеку на 3–5 вибраних категорій
Чим більше кешбеку ви заробите, тим більше категорій вам відкриються. Активні користувачі зможуть щомісяця вибирати до 5 з 10 категорій підвищеного кешбеку.
0,5 % гарантованого кешбеку на всі покупки
Загальна сума кешбеку — до 5 000 ₴ на місяць
Щомісяця акційні пропозиції з підвищеним кешбеком
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Повідомлень: 1266
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:36

Свіже кешбечне оновлення!

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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:44

Вигравай робот-пилосос від Eldorado та Альфа-Банку Україна

Альфа-Банк Україна та постійний партнер – мережа техніки та електроніки Eldorado запрошують придбати необхідний товар в кредит навіть не виходячи з дому та стати учасником розіграшу сучасного домашнього помічника – робота-пилососа.
Все, що необхідно, це здійснити покупку в кредит* від Альфа-Банку Україна на сайті eldorado.ua у період з 12 до 31 травня 2020 року. І ви автоматично стаєте учасником розіграшу.

Переможця розіграшу буде обрано нашим партнером Eldorado.ua за допомогою сайту random.org до 10 червня 2020 року.
https://alfabank.ua/about/press/vigrava ... ayina-2172
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:50

Смарт-годинники та 50 тис. грн на подорож!

Початок такого довгоочікуваного літа хочеться відсвяткувати по-особливому. І поки погода налаштовується на сонячний режим, програма винагород Cash'U CLUB вже радує подарунками та акціями.

Традиційно на початку місяця обновився список категорій з кешбеком до 20% у розділі «Підвищені категорії». Учасник клубу може вибрати від 2 до 7 варіантів залежно від свого статусу в Cash'U CLUB.

Нагадаємо, що після травневого оновлення програми, ці категорії приносять більше кешбеку, завдяки розширенню кожної з них за рахунок більш дрібних категорій. Тепер в Cash'U CLUB виключно топові категорії, в тому числі – «Продукти».

У червні ми також взяли до уваги поточні обмеження, пов'язані з карантином. Тому в списку підвищених категорій тільки актуальні і доступні покупки.

30 травня ми відсвяткували рівно рік, як в програмі Cash'U CLUB з'явилися подарунки, які можна виграти за допомогою бонусів Cash'U. За цей час ми провели 70 розіграшів і вручили 1720 подарунків! І не зупиняємося! Червневий список подарунків просто вражає:

туристичний сертифікат номіналом 50 000 грн,
смарт-годинники від «яблучного» бренду,
три електросамокати,
10 сертифікатів по 1000 грн на покупки у найбільшій мережі магазинів дитячих іграшок.
До того ж триває збір учасників розіграшів, які відбудуться в середині червня, а саме: розіграш «яблучного» смартфона 11 серії та ігрової консолі.

Не забувайте, що Cash'U CLUB дає можливість заробляти більше кешбеку завдяки акціям. У червні вас чекають новинки, а також продовжені акції, серед них:

15% кешбеку на перше замовлення в сервісі доставки RAKETA.
15% кешбеку на покупки в книжковому онлайн-магазині bookling.ua.
10% кешбеку на покупку і прокат фільмів в MEGOGO.
7% кешбеку на замовлення у сервісі Liki24.com.
5% кешбеку на оплати на АЗК Glusco.
Червень примітний ще й тим, що список карток-учасниць програми оновився. Альфа-Банк Україна запустив нову стильну лінійку пакетів послуг – White, Black і Graphite. Власники нових карток в рамках кожного з пакетів заробляють до 20% кешбеку з Cash'U CLUB.

Отже, щоб отримати всі вигоди від Cash'U CLUB:

зайдіть/встановіть мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine і переходите до розділу Cash'U CLUB, де відразу побачите баланс своїх бонусів Cash'U;
виберіть свій кешбек на цей місяць в розділі «Підвищені категорії»;
у розділі «Подарунки» виберіть розіграші, в яких хочете взяти участь;
сплануйте покупки з урахуванням доступних акцій.
Більше про програму винагород Cash'U CLUB ви зможете дізнатися за посиланням

https://alfabank.ua/about/press/smart-g ... vinki-2187
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Повідомлень: 1266
З нами з: 01.09.17
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Подякували: 2 раз.
 
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