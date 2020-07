Акції від Альфа-Банку

Додано: Вів 23 чер, 2020 10:00

Крута новина для шанувальників World of Tanks Blitz! Альфа-Банк Україна дарує 3000 «золота» на ігровий рахунок новим власникам однойменної картки.Умови акції максимально прості.Оформити свою першу кобрендову картку від Альфа-Банку та компанії Wargaming – World of Tanks Blitz у період з 22 червня по 5 липня 2020 року (включно).Це можна зробити дистанційно – на сайті банку, а картку вам доставить наш співробітник у зручний час і місце.Здійснити всього одну оплату на суму від 100 грн c 6 по 19 липня 2020 року (включно).Подарункові 3000 «золота» будуть зараховані на ваш рахунок у грі автоматично до 31 липня 2020 року.Дохід на ігровий акаунт з карткою World of Tanks Blitz не обмежується подарунковими бонусами. Адже кожні 50 грн, витрачені з картки, гарантовано приносять до 11,5 «золота». І ваш ігровий рахунок завжди буде в плюсі.Замовляйте картку вже сьогодні та отримуйте «золото» і бонуси безкоштовно.