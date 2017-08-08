Акції від Альфа-Банку

Додано: Вів 02 чер, 2020 10:50

Початок такого довгоочікуваного літа хочеться відсвяткувати по-особливому. І поки погода налаштовується на сонячний режим, програма винагород Cash'U CLUB вже радує подарунками та акціями.Традиційно на початку місяця обновився список категорій з кешбеком до 20% у розділі «Підвищені категорії». Учасник клубу може вибрати від 2 до 7 варіантів залежно від свого статусу в Cash'U CLUB.Нагадаємо, що після травневого оновлення програми, ці категорії приносять більше кешбеку, завдяки розширенню кожної з них за рахунок більш дрібних категорій. Тепер в Cash'U CLUB виключно топові категорії, в тому числі – «Продукти».У червні ми також взяли до уваги поточні обмеження, пов'язані з карантином. Тому в списку підвищених категорій тільки актуальні і доступні покупки.30 травня ми відсвяткували рівно рік, як в програмі Cash'U CLUB з'явилися подарунки, які можна виграти за допомогою бонусів Cash'U. За цей час ми провели 70 розіграшів і вручили 1720 подарунків! І не зупиняємося! Червневий список подарунків просто вражає:туристичний сертифікат номіналом 50 000 грн,смарт-годинники від «яблучного» бренду,три електросамокати,10 сертифікатів по 1000 грн на покупки у найбільшій мережі магазинів дитячих іграшок.До того ж триває збір учасників розіграшів, які відбудуться в середині червня, а саме: розіграш «яблучного» смартфона 11 серії та ігрової консолі.Не забувайте, що Cash'U CLUB дає можливість заробляти більше кешбеку завдяки акціям. У червні вас чекають новинки, а також продовжені акції, серед них:15% кешбеку на перше замовлення в сервісі доставки RAKETA.15% кешбеку на покупки в книжковому онлайн-магазині bookling.ua.10% кешбеку на покупку і прокат фільмів в MEGOGO.7% кешбеку на замовлення у сервісі Liki24.com.5% кешбеку на оплати на АЗК Glusco.Червень примітний ще й тим, що список карток-учасниць програми оновився. Альфа-Банк Україна запустив нову стильну лінійку пакетів послуг – White, Black і Graphite. Власники нових карток в рамках кожного з пакетів заробляють до 20% кешбеку з Cash'U CLUB.Отже, щоб отримати всі вигоди від Cash'U CLUB:зайдіть/встановіть мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine і переходите до розділу Cash'U CLUB, де відразу побачите баланс своїх бонусів Cash'U;виберіть свій кешбек на цей місяць в розділі «Підвищені категорії»;у розділі «Подарунки» виберіть розіграші, в яких хочете взяти участь;сплануйте покупки з урахуванням доступних акцій.Більше про програму винагород Cash'U CLUB ви зможете дізнатися за посиланням