Акції від Альфа-Банку

До 20% кешбеку на 3–5 вибраних категорій Чим більше кешбеку ви заробите, тим більше категорій вам відкриються. Активні користувачі зможуть щомісяця вибирати до 5 з 10 категорій підвищеного кешбеку. 0,5 % гарантованого кешбеку на всі покупки Загальна сума кешбеку — до 5 000 ₴ на місяць Щомісяця акційні пропозиції з підвищеним кешбеком https://alfabank.ua/mobile/land/index.h ... BestOffers
Отримуй величезний кешбек до 20%! Обирай до 7-ми категорій з підвищеним кешбеком щомісяця! 0,5% кешбека за розрахунки гаджетом з Apple Pay та Google Pay Повертай покупки на картку реальними грошима до 5000 грн щомісяця Що більше кешбека ти отримуєш, то вище твій статус! А чим вище статус, то більше категорій з підвищеним кешбеком ти можеш обрати! Обирай аж до 7-ми категорiй на місяць! Користуйся акціями від партнерів Cash’U CLUB! Адже вони додаються до усіх кешбеків зверху! Бери участь у розіграші крутих подарунків cеред яких: смарт-гаджети, техніка для дому та розваг, квитки на круті концерти, сертифікати на подорожі, у ресторани та багато інших подарунків. https://cashuclub.com.ua/?refId=MainPag ... 1580819158
Альфа-Банк Україна та постійний партнер – мережа техніки та електроніки Eldorado запрошують придбати необхідний товар в кредит навіть не виходячи з дому та стати учасником розіграшу сучасного домашнього помічника – робота-пилососа. Все, що необхідно, це здійснити покупку в кредит* від Альфа-Банку Україна на сайті eldorado.ua у період з 12 до 31 травня 2020 року. І ви автоматично стаєте учасником розіграшу.
Початок такого довгоочікуваного літа хочеться відсвяткувати по-особливому. І поки погода налаштовується на сонячний режим, програма винагород Cash'U CLUB вже радує подарунками та акціями.
Традиційно на початку місяця обновився список категорій з кешбеком до 20% у розділі «Підвищені категорії». Учасник клубу може вибрати від 2 до 7 варіантів залежно від свого статусу в Cash'U CLUB.
Нагадаємо, що після травневого оновлення програми, ці категорії приносять більше кешбеку, завдяки розширенню кожної з них за рахунок більш дрібних категорій. Тепер в Cash'U CLUB виключно топові категорії, в тому числі – «Продукти».
У червні ми також взяли до уваги поточні обмеження, пов'язані з карантином. Тому в списку підвищених категорій тільки актуальні і доступні покупки.
30 травня ми відсвяткували рівно рік, як в програмі Cash'U CLUB з'явилися подарунки, які можна виграти за допомогою бонусів Cash'U. За цей час ми провели 70 розіграшів і вручили 1720 подарунків! І не зупиняємося! Червневий список подарунків просто вражає:
туристичний сертифікат номіналом 50 000 грн, смарт-годинники від «яблучного» бренду, три електросамокати, 10 сертифікатів по 1000 грн на покупки у найбільшій мережі магазинів дитячих іграшок. До того ж триває збір учасників розіграшів, які відбудуться в середині червня, а саме: розіграш «яблучного» смартфона 11 серії та ігрової консолі.
Не забувайте, що Cash'U CLUB дає можливість заробляти більше кешбеку завдяки акціям. У червні вас чекають новинки, а також продовжені акції, серед них:
15% кешбеку на перше замовлення в сервісі доставки RAKETA. 15% кешбеку на покупки в книжковому онлайн-магазині bookling.ua. 10% кешбеку на покупку і прокат фільмів в MEGOGO. 7% кешбеку на замовлення у сервісі Liki24.com. 5% кешбеку на оплати на АЗК Glusco. Червень примітний ще й тим, що список карток-учасниць програми оновився. Альфа-Банк Україна запустив нову стильну лінійку пакетів послуг – White, Black і Graphite. Власники нових карток в рамках кожного з пакетів заробляють до 20% кешбеку з Cash'U CLUB.
Отже, щоб отримати всі вигоди від Cash'U CLUB:
зайдіть/встановіть мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine і переходите до розділу Cash'U CLUB, де відразу побачите баланс своїх бонусів Cash'U; виберіть свій кешбек на цей місяць в розділі «Підвищені категорії»; у розділі «Подарунки» виберіть розіграші, в яких хочете взяти участь; сплануйте покупки з урахуванням доступних акцій. Більше про програму винагород Cash'U CLUB ви зможете дізнатися за посиланням
Крута новина для шанувальників World of Tanks Blitz! Альфа-Банк Україна дарує 3000 «золота» на ігровий рахунок новим власникам однойменної картки.
Умови акції максимально прості.
Оформити свою першу кобрендову картку від Альфа-Банку та компанії Wargaming – World of Tanks Blitz у період з 22 червня по 5 липня 2020 року (включно). Це можна зробити дистанційно – на сайті банку, а картку вам доставить наш співробітник у зручний час і місце. Здійснити всього одну оплату на суму від 100 грн c 6 по 19 липня 2020 року (включно). Подарункові 3000 «золота» будуть зараховані на ваш рахунок у грі автоматично до 31 липня 2020 року.
Дохід на ігровий акаунт з карткою World of Tanks Blitz не обмежується подарунковими бонусами. Адже кожні 50 грн, витрачені з картки, гарантовано приносять до 11,5 «золота». І ваш ігровий рахунок завжди буде в плюсі.
На календарі 1 липня, а значить усім учасникам клубу вже доступний оновлений індивідуальний список категорій з підвищеним кешбеком. Ознайомитися та вибрати ті, що до вподоби, можна у розділі «Підвищені категорії» Cash'U CLUB у мобільному банку Alfa-Mobile Ukraine.
А після цього обов'язково ознайомтеся з новими акційними пропозиціями, а також подарунками, які можна виграти, взявши участь в розіграші.
Липень – це особливий місяць для Cash'U CLUB, оскільки програма святкує свій день народження. Нам вже два роки і, за традицією, ми приготували всім учасникам особливі подарунки. Це нові розіграші. Отже, у липні можна виграти:
1000 бонусів Cash'U з нагоди дня народження клубу. Буде аж 30 переможців. «Яблучний» планшет серії Pro на 256 Гб. Два вікенди в Одесі на двох у п'ятизірковому готелі. Крутий квадрокоптер для захоплюючої зйомки вашого літа. 10 портативних музичних колонок. Пропозиції у розділі «Акції» не менш привабливі. Заробляйте додатковий кешбек, завдяки таким акціям від партнерів банку:
15% кешбеку на перше замовлення у сервісі доставки RAKETA. 15% кешбеку на покупки на сайті мережі книжкових магазинів bookling.ua. 7% кешбеку на замовлення у сервісі Liki24.com. 5% кешбеку на оплати на сайті сервісу квитків Karabas.com. 5% кешбеку на оплати на АЗК Glusco. https://alfabank.ua/about/press/vikend- ... ya-vi-2204