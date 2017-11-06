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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:00

ПЛР-тестування на COVID-19 в аеропорту «Бориспіль»

Піклуючись про безпеку та комфорт клієнтів, які здійснюють міжнародні перельоти, Альфа-Банк Україна з 15 вересня відкрив доступ до безкоштовного ПЛР-тестування на COVID-19 при вильоті й поверненні в Україну в лабораторіях аеропорту «Бориспіль».

Отже, можна оперативно отримати довідку при вильоті з України, а після повернення з-за кордону здати тест і при негативному результаті не проходити самоізоляцію.
Сервісом можуть скористатися клієнти-власники карток Mastercard World Elite в рамках пакету послуг Graphite та сервісу приватного банкінгу А-Club.
https://alfabank.ua/about/press/vlasnik ... rayin-2274
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:41

Скористайся смачною пропозицією від Visa

Власники пакетів послуг Black та Graphite від Альфа-Банку Україна, а також клієнти сервісу приватного банкінгу A-Club, які оформили преміальні картки Visa Signature чи Visa Infinite, отримали нову смачну опцію в аеропорту «Бориспіль».

До 31 грудня 2020 року вони мають можливість без власних витрат насолодитися стравами в одному з ресторанів терміналу D – Ararat, Spirito di Italiano або Gourmet.

Скористатися нею можна за допомогою сертифікату номіналом 500 грн, який ви отримаєте за запитом на стійці №48 (зона Fast Line) терміналу D. Завітайте до обраного закладу на сніданок, обід або смачну вечерю перед вильотом та обміняйте сертифікат на страви.

Окрім акційних пропозицій, які постійно оновлюються, власники пакетів послуг Black та Graphite можуть безкоштовно користуватися аеропортовими сервісами від Visa, а саме:

прискорений паспортний і митний контроль,
упаковка багажу в аеропорту «Бориспіль»,
доступ в бізнес-зали Lounge Key (таких понад 1 000 по світу),
знижка 50%
https://alfabank.ua/about/press/skorist ... u-alf-2281
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1511
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 16171819
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+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
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