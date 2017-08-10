Акції від Альфа-Банку

Піклуючись про безпеку та комфорт клієнтів, які здійснюють міжнародні перельоти, Альфа-Банк Україна з 15 вересня відкрив доступ до безкоштовного ПЛР-тестування на COVID-19 при вильоті й поверненні в Україну в лабораторіях аеропорту «Бориспіль».
Отже, можна оперативно отримати довідку при вильоті з України, а після повернення з-за кордону здати тест і при негативному результаті не проходити самоізоляцію. Сервісом можуть скористатися клієнти-власники карток Mastercard World Elite в рамках пакету послуг Graphite та сервісу приватного банкінгу А-Club. https://alfabank.ua/about/press/vlasnik ... rayin-2274
Власники пакетів послуг Black та Graphite від Альфа-Банку Україна, а також клієнти сервісу приватного банкінгу A-Club, які оформили преміальні картки Visa Signature чи Visa Infinite, отримали нову смачну опцію в аеропорту «Бориспіль».
До 31 грудня 2020 року вони мають можливість без власних витрат насолодитися стравами в одному з ресторанів терміналу D – Ararat, Spirito di Italiano або Gourmet.
Скористатися нею можна за допомогою сертифікату номіналом 500 грн, який ви отримаєте за запитом на стійці №48 (зона Fast Line) терміналу D. Завітайте до обраного закладу на сніданок, обід або смачну вечерю перед вильотом та обміняйте сертифікат на страви.
Окрім акційних пропозицій, які постійно оновлюються, власники пакетів послуг Black та Graphite можуть безкоштовно користуватися аеропортовими сервісами від Visa, а саме:
Команда програми винагород Альфа-Банку Сash'U CLUB продуктивно попрацювала, і 1 жовтня ми з радістю розповідаємо, які ж круті подарунки та акції приготували для учасників клубу.
Перш за все перевіряйте список категорій покупок з підвищеним кешбеком до 20%. Заходьте в мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine і вибирайте, які з них будуть актуальні для вас в жовтні.
А далі – «пірнайте» в список подарунків та акційних пропозицій. Ми вибираємо все нових партнерів, серед яких тільки топові компанії, тому для кожного учасника знайдеться потрібна пропозиція:
10% кешбеку на покупки в ЦУМ, 10% кешбеку в магазинах і на сайті ТМ Conte, 10% кешбеку на прокат і купівлю фільмів на MEGOGO, 10% кешбеку на перші три замовлення в сервісі доставки RAKETA. 10% кешбеку в онлайн-магазині і шинних сервісах «Твоя шина», 7% кешбеку на замовлення в сервісі Liki24.com, 5% кешбеку на оплати на АЗС Glusco, 5% кешбеку на покупки в мережі електроніки та аксесуарів «Цитрус», 50 бонусів Сash'U на замовлення в Zakaz.ua. Як завжди, зароблений кешбек ви можете повернути грошима на свій рахунок, а можете використовувати для покупки шансу на виграш одного з наших подарунків. У жовтні приймаємо учасників у розіграші таких призів:
20 сертифікатів на паливо по 20 л кожен, п'ять сертифікатів номіналом 2000 грн кожен на покупки в мережі електроніки «Цитрус», п'ять «яблучних» смарт-годинників SE, SPA-вікенд під Києвом, п'ять фітнес-браслетів з Mi Fit. https://alfabank.ua/about/press/program ... smart-2293