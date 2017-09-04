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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:00

ПЛР-тестування на COVID-19 в аеропорту «Бориспіль»

Піклуючись про безпеку та комфорт клієнтів, які здійснюють міжнародні перельоти, Альфа-Банк Україна з 15 вересня відкрив доступ до безкоштовного ПЛР-тестування на COVID-19 при вильоті й поверненні в Україну в лабораторіях аеропорту «Бориспіль».

Отже, можна оперативно отримати довідку при вильоті з України, а після повернення з-за кордону здати тест і при негативному результаті не проходити самоізоляцію.
Сервісом можуть скористатися клієнти-власники карток Mastercard World Elite в рамках пакету послуг Graphite та сервісу приватного банкінгу А-Club.
https://alfabank.ua/about/press/vlasnik ... rayin-2274
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 08:41

Скористайся смачною пропозицією від Visa

Власники пакетів послуг Black та Graphite від Альфа-Банку Україна, а також клієнти сервісу приватного банкінгу A-Club, які оформили преміальні картки Visa Signature чи Visa Infinite, отримали нову смачну опцію в аеропорту «Бориспіль».

До 31 грудня 2020 року вони мають можливість без власних витрат насолодитися стравами в одному з ресторанів терміналу D – Ararat, Spirito di Italiano або Gourmet.

Скористатися нею можна за допомогою сертифікату номіналом 500 грн, який ви отримаєте за запитом на стійці №48 (зона Fast Line) терміналу D. Завітайте до обраного закладу на сніданок, обід або смачну вечерю перед вильотом та обміняйте сертифікат на страви.

Окрім акційних пропозицій, які постійно оновлюються, власники пакетів послуг Black та Graphite можуть безкоштовно користуватися аеропортовими сервісами від Visa, а саме:

прискорений паспортний і митний контроль,
упаковка багажу в аеропорту «Бориспіль»,
доступ в бізнес-зали Lounge Key (таких понад 1 000 по світу),
знижка 50%
https://alfabank.ua/about/press/skorist ... u-alf-2281
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 08:38

Програма винагород Альфа-Банку

Команда програми винагород Альфа-Банку Сash'U CLUB продуктивно попрацювала, і 1 жовтня ми з радістю розповідаємо, які ж круті подарунки та акції приготували для учасників клубу.

Перш за все перевіряйте список категорій покупок з підвищеним кешбеком до 20%. Заходьте в мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine і вибирайте, які з них будуть актуальні для вас в жовтні.

А далі – «пірнайте» в список подарунків та акційних пропозицій. Ми вибираємо все нових партнерів, серед яких тільки топові компанії, тому для кожного учасника знайдеться потрібна пропозиція:

10% кешбеку на покупки в ЦУМ,
10% кешбеку в магазинах і на сайті ТМ Conte,
10% кешбеку на прокат і купівлю фільмів на MEGOGO,
10% кешбеку на перші три замовлення в сервісі доставки RAKETA.
10% кешбеку в онлайн-магазині і шинних сервісах «Твоя шина»,
7% кешбеку на замовлення в сервісі Liki24.com,
5% кешбеку на оплати на АЗС Glusco,
5% кешбеку на покупки в мережі електроніки та аксесуарів «Цитрус»,
50 бонусів Сash'U на замовлення в Zakaz.ua.
Як завжди, зароблений кешбек ви можете повернути грошима на свій рахунок, а можете використовувати для покупки шансу на виграш одного з наших подарунків. У жовтні приймаємо учасників у розіграші таких призів:

20 сертифікатів на паливо по 20 л кожен,
п'ять сертифікатів номіналом 2000 грн кожен на покупки в мережі електроніки «Цитрус»,
п'ять «яблучних» смарт-годинників SE,
SPA-вікенд під Києвом,
п'ять фітнес-браслетів з Mi Fit.
https://alfabank.ua/about/press/program ... smart-2293
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:21

3000 «золота» гравцям World of Tanks!

Альфа-Банк Україна проводить акцію спільно з компанією Wargaming для фанатів гри World of Tanks. Нові власники однойменної картки гарантовано отримають 3000 «золота».

Умови участі прості:

замовити свою першу кобрендову картку від Альфа-Банку та компанії Wargaming – World of Tanks у період з 26 жовтня по 08 листопада 2020 року (включно). Зробити це можна на сайті банку. Картка буде безкоштовно доставлена співробітником Альфа-Банку.
скористатися карткою для розрахунку в торговельній мережі на будь-яку суму до 22 листопада 2020 року (включно).
Зарахування подарункових 3000 «золота» на ваш акаунт у грі відбудеться автоматично до 04 грудня 2020 року.
https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... -tank-2313
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:04

Кешбек листопада від Альфа-Банку Сash'U CLUB

У листопаді діють такі акційні пропозиції, з якими ви заробите додатковий кешбек:

10% кешбеку в магазинах і на сайті ТМ Conte,
10% кешбеку на прокат і купівлю фільмів на MEGOGO,
10% кешбеку в онлайн-магазині та шинних сервісах «Твоя шина»,
10% кешбеку на сайті EVA.UA,
7% кешбеку на замовлення в сервісі Liki24.com,
5% кешбеку на оплати на АЗС Glusco,
5% кешбеку на покупки в мережі електроніки та аксесуарів «Цитрус»,
50 бонусів Сash'U на замовлення в Zakaz.ua.
. У листопаді ми відкриваємо набір учасників на розіграш трьох крутих призів, це:

12-й «яблучний» смартфон,
10 ski-пасів на три дні у високий сезон на найбільшому гірськолижному курорті України,
50 сертифікатів номіналом 1000 грн кожен на покупки у всеукраїнській продуктовій мережі.
https://alfabank.ua/about/press/keshbek ... hu-cl-2320
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З нами з: 01.09.17
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