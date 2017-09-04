Акції від Альфа-Банку

Піклуючись про безпеку та комфорт клієнтів, які здійснюють міжнародні перельоти, Альфа-Банк Україна з 15 вересня відкрив доступ до безкоштовного ПЛР-тестування на COVID-19 при вильоті й поверненні в Україну в лабораторіях аеропорту «Бориспіль».
Отже, можна оперативно отримати довідку при вильоті з України, а після повернення з-за кордону здати тест і при негативному результаті не проходити самоізоляцію. Сервісом можуть скористатися клієнти-власники карток Mastercard World Elite в рамках пакету послуг Graphite та сервісу приватного банкінгу А-Club. https://alfabank.ua/about/press/vlasnik ... rayin-2274
Власники пакетів послуг Black та Graphite від Альфа-Банку Україна, а також клієнти сервісу приватного банкінгу A-Club, які оформили преміальні картки Visa Signature чи Visa Infinite, отримали нову смачну опцію в аеропорту «Бориспіль».
До 31 грудня 2020 року вони мають можливість без власних витрат насолодитися стравами в одному з ресторанів терміналу D – Ararat, Spirito di Italiano або Gourmet.
Скористатися нею можна за допомогою сертифікату номіналом 500 грн, який ви отримаєте за запитом на стійці №48 (зона Fast Line) терміналу D. Завітайте до обраного закладу на сніданок, обід або смачну вечерю перед вильотом та обміняйте сертифікат на страви.
Окрім акційних пропозицій, які постійно оновлюються, власники пакетів послуг Black та Graphite можуть безкоштовно користуватися аеропортовими сервісами від Visa, а саме:
Команда програми винагород Альфа-Банку Сash'U CLUB продуктивно попрацювала, і 1 жовтня ми з радістю розповідаємо, які ж круті подарунки та акції приготували для учасників клубу.
Перш за все перевіряйте список категорій покупок з підвищеним кешбеком до 20%. Заходьте в мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine і вибирайте, які з них будуть актуальні для вас в жовтні.
А далі – «пірнайте» в список подарунків та акційних пропозицій. Ми вибираємо все нових партнерів, серед яких тільки топові компанії, тому для кожного учасника знайдеться потрібна пропозиція:
10% кешбеку на покупки в ЦУМ, 10% кешбеку в магазинах і на сайті ТМ Conte, 10% кешбеку на прокат і купівлю фільмів на MEGOGO, 10% кешбеку на перші три замовлення в сервісі доставки RAKETA. 10% кешбеку в онлайн-магазині і шинних сервісах «Твоя шина», 7% кешбеку на замовлення в сервісі Liki24.com, 5% кешбеку на оплати на АЗС Glusco, 5% кешбеку на покупки в мережі електроніки та аксесуарів «Цитрус», 50 бонусів Сash'U на замовлення в Zakaz.ua. Як завжди, зароблений кешбек ви можете повернути грошима на свій рахунок, а можете використовувати для покупки шансу на виграш одного з наших подарунків. У жовтні приймаємо учасників у розіграші таких призів:
20 сертифікатів на паливо по 20 л кожен, п'ять сертифікатів номіналом 2000 грн кожен на покупки в мережі електроніки «Цитрус», п'ять «яблучних» смарт-годинників SE, SPA-вікенд під Києвом, п'ять фітнес-браслетів з Mi Fit. https://alfabank.ua/about/press/program ... smart-2293
Альфа-Банк Україна проводить акцію спільно з компанією Wargaming для фанатів гри World of Tanks. Нові власники однойменної картки гарантовано отримають 3000 «золота».
Умови участі прості:
замовити свою першу кобрендову картку від Альфа-Банку та компанії Wargaming – World of Tanks у період з 26 жовтня по 08 листопада 2020 року (включно). Зробити це можна на сайті банку. Картка буде безкоштовно доставлена співробітником Альфа-Банку. скористатися карткою для розрахунку в торговельній мережі на будь-яку суму до 22 листопада 2020 року (включно). Зарахування подарункових 3000 «золота» на ваш акаунт у грі відбудеться автоматично до 04 грудня 2020 року. https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... -tank-2313
У листопаді діють такі акційні пропозиції, з якими ви заробите додатковий кешбек:
10% кешбеку в магазинах і на сайті ТМ Conte, 10% кешбеку на прокат і купівлю фільмів на MEGOGO, 10% кешбеку в онлайн-магазині та шинних сервісах «Твоя шина», 10% кешбеку на сайті EVA.UA, 7% кешбеку на замовлення в сервісі Liki24.com, 5% кешбеку на оплати на АЗС Glusco, 5% кешбеку на покупки в мережі електроніки та аксесуарів «Цитрус», 50 бонусів Сash'U на замовлення в Zakaz.ua. . У листопаді ми відкриваємо набір учасників на розіграш трьох крутих призів, це:
Visa та Альфа-Банк Україна піклуються про комфорт своїх клієнтів і прагнуть, щоб всі доступні мандрівки принесли їм максимум задоволення. Саме тому з листопада 2020 року і аж по 15 жовтня 2021 року на поїздки до аеропорту та назад діє знижка 50% з сервісом Bolt. Як скористатися пропозицією? Завантажте/відкрийте додаток Bolt. Додайте до гаманця Bolt свою картку від Альфа-Банку: Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite або Visa Business Platinum як метод оплати. Замовте таксі Bolt до аеропорту або назад. Насолоджуйтеся поїздкою зі знижкою, яка надається автоматично. Знижка діє на замовлення у/з міжнародних аеропортів таких міст: Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпро та Запоріжжя. https://alfabank.ua/about/press/vidtepe ... -prem-2324
Новини 27 листопада 2020 - 10:00 fb tw Тиждень великих знижок – це шанс зробити масштабну покупку з хорошою знижкою. Умови кредиту від Альфа-Банку актуальні для акційних товарів Чорної П'ятниці в Цитрусі! З 23 по 30 листопада ви можете придбати побутову техніку та гаджети від світових брендів, з гарантією і вигідними умовами оплати.
Умови покупок в Цитрусі з Альфа-Банком
Підвищений кешбек. У звичайні дні на покупку у кредит діє кешбек 5% за картками Альфа-Банку. У дні "Чорної п'ятниці" – кешбек сягає 10% при оплаті покупки картками MasterCard від Альфа-Банку! Наприклад, покупка MacBook Air в кредит зі знижкою за 29 999 грн принесе 2999,9 грн кешбеку на карту.
У грудні додатковий кешбек представлено у таких топових партнерів:
10% кешбеку на прокат і купівлю фільмів на MEGOGO, 50 бонусів Сash'U на замовлення в Zakaz.ua, 7% кешбеку на замовлення в сервісі Liki24.com, 5% кешбеку на оплати на АЗС Glusco, 10% кешбеку в магазинах і на сайті ТМ Conte, 5% кешбеку на покупки в мережі електроніки та аксесуарів «Цитрус». Зароблений кешбек можна повернути грошима на свій рахунок або випробувати удачу, взявши участь у розіграші крутих подарунків, які хотів би знайти під своєю ялинкою кожний – адже це:
найпотужніший на сьогодні «яблучний» планшет, гральна консоль 5 покоління – новинка зі світу геймінгу, уїкенд в Буковелі, що ідеально поєднає релакс і активний відпочинок, справжній Cash’Uпад бонусів – 20 подарунків по 1000 бонусів Cash’U. Щоб отримати всі вигоди від Сash’U CLUB, потрібно:
зайти в мобільний застосунок SENSE SUPERAPP або Alfa-Mobile Ukraine і перейти до розділу Сash’U CLUB, де відразу видно баланс ваших бонусів Сash’U; вибрати свій кешбек на цей місяць у розділі «Категорії»/«Підвищені категорії»; у розділі «Призи»/«Подарунки» вибрати розіграші, у яких хочете взяти участь; спланувати покупки з урахуванням діючих акцій. https://alfabank.ua/about/press/sashu-c ... svyat-2352