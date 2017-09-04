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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:28

Лови 3 000 «золота» від Альфа-Банку Україна в грі World of T

Альфа-Банк Україна проводить акцію для прихильників комп’ютерної гри World of Tanks. Ті, хто оформить однойменну кобрендову картку, гарантовано отримає 3 000 «золота» на свій ігровий рахунок.

Аби отримати «золото» достатньо зробити два прості кроки:

1. Замовити свою першу кобрендову картку World of Tanks від Альфа-Банку та компанії Wargaming у період з 18 по 29 грудня 2019 року (включно). Зробити це можна на сайті банку або сайті Wargaming. Картка буде безкоштовно доставлена співробітником Альфа-Банку.

2. Скористатися карткою для розрахунку в торговельній мережі на будь-яку суму до 20 січня 2020 року (включно).

Зарахування подарункових 3 000 «золота» на ваш акаунт у грі відбудеться автоматично до 31 січня 2019 року.

Детальні умови акції доступні

Нагадаємо, з 1 грудня 2016 р. Альфа-Банк Україна спільно з компанією Wargaming здійснює випуск трьох видів банківських карток для шанувальників танкових і морських боїв в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships. Картки випускаються на базі World Mastercard PayPass абсолютно безкоштовно, а їх річне обслуговування коштує 200 грн.

https://alfabank.ua/about/press/lovi-3- ... f-tan-2046
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:36

Re: Акції від Альфа-Банку

Assistant_Portal написав:...

Аби отримати «золото» достатньо зробити два прості кроки:

1. Замовити свою першу кобрендову картку..... у період з 18 по 29 грудня 2019 року (включно).

2. Скористатися карткою... до 20 січня 2020 року (включно).

Зарахування подарункових..... відбудеться автоматично до 31 січня 2019 року.


https://alfabank.ua/about/press/lovi-3- ... f-tan-2046

Что они курят?
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:41

Re: Акції від Альфа-Банку

  GALeon написав:Что они курят?

Я не понимаю, почему эта акция вдруг всплыла здесь. Новость-то на сайте Альфы от "18 грудня 2019".
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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