Акції від Альфа-Банку

Альфа-Банк Україна проводить акцію для прихильників комп’ютерної гри World of Tanks. Ті, хто оформить однойменну кобрендову картку, гарантовано отримає 3 000 «золота» на свій ігровий рахунок.Аби отримати «золото» достатньо зробити два прості кроки:1. Замовити свою першу кобрендову картку World of Tanks від Альфа-Банку та компанії Wargaming у період з 18 по 29 грудня 2019 року (включно). Зробити це можна на сайті банку або сайті Wargaming. Картка буде безкоштовно доставлена співробітником Альфа-Банку.2. Скористатися карткою для розрахунку в торговельній мережі на будь-яку суму до 20 січня 2020 року (включно).Зарахування подарункових 3 000 «золота» на ваш акаунт у грі відбудеться автоматично до 31 січня 2019 року.Детальні умови акції доступніНагадаємо, з 1 грудня 2016 р. Альфа-Банк Україна спільно з компанією Wargaming здійснює випуск трьох видів банківських карток для шанувальників танкових і морських боїв в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships. Картки випускаються на базі World Mastercard PayPass абсолютно безкоштовно, а їх річне обслуговування коштує 200 грн.