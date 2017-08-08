Акції від Альфа-Банку

20% кешбеку на доставку квітів і подарунків від Flowers.ua
10% кешбеку на прокат і купівлю фільмів на MEGOGO,
10% кешбеку в магазинах і на сайті ТМ Conte,
7% кешбеку на замовлення в сервісі Liki24.com,
5% кешбеку на АЗС Glusco,
5% кешбеку на покупки в мережі електроніки та аксесуарів «Цитрус»
Тож у січні зупинитися на одному подарунку буде непросто, адже розігруються:
топовий «яблучний» ноутбук,
2 кавамашини для ідеальної кави,
3 крутих безпровідних зарядних пристрої,
10 сертифікатів по 500 грн від найбільшого в Україні онлайн-супермаркету книжок,
20 продуктових сертифікатів по 1000 грн,
1000 Cash’U бонусів кожному з 20 переможців.
Щоб отримати всі вигоди від Сash’U CLUB, потрібно:
зайти у мобільний застосунок SENSE SUPERAPP або Alfa-Mobile Ukraine і перейти до розділу Сash’U CLUB, де відразу видно баланс бонусів Сash’U;
вибрати свій кешбек на січень у розділі «Категорії»/«Підвищені категорії»;
у розділі «Призи»/«Подарунки» вибрати розіграші, у яких є бажання взяти участь;
спланувати покупки з урахуванням запропонованих акцій.