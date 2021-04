Акції від Альфа-Банку

Додано: Вів 16 бер, 2021 09:26

Для всіх шанувальників однієї з найпопулярніших онлайн-відеоігр у світі компанія Wargaming разом з Альфа-Банк (Україна) приготували чудову можливість для оформлення ко-бренд картки.Оформіть у період з 15 по 28 березня 2021р. одну із карток World of Tanks, World of WarShips або World of Tanks Blitz та оплатіть нею будь-яку покупку до 04 квітня 2021р.І ви гарантовано отримаєте додаткові 3 000 золота/дублонів, які будуть зараховані на ігровий акаунт до 18 квітня 2021р.!Замовлення своєї першої у банку картки Wargaming можна здійснити, не виходячи із дому, через інтернет-заявку або сайт Wargaming.