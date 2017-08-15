Акції від Альфа-Банку

Завдяки діючим акційним пропозиціям клієнти можуть отримати ще більше бонусів:
20% кешбеку на доставку квітів і подарунків від Flowers.ua 10% кешбеку на прокат і купівлю фільмів на MEGOGO, 10% кешбеку в магазинах і на сайті ТМ Conte, 7% кешбеку на замовлення в сервісі Liki24.com, 5% кешбеку на АЗС Glusco, 5% кешбеку на покупки в мережі електроніки та аксесуарів «Цитрус» Тож у січні зупинитися на одному подарунку буде непросто, адже розігруються:
топовий «яблучний» ноутбук, 2 кавамашини для ідеальної кави, 3 крутих безпровідних зарядних пристрої, 10 сертифікатів по 500 грн від найбільшого в Україні онлайн-супермаркету книжок, 20 продуктових сертифікатів по 1000 грн, 1000 Cash’U бонусів кожному з 20 переможців. Щоб отримати всі вигоди від Сash’U CLUB, потрібно:
зайти у мобільний застосунок SENSE SUPERAPP або Alfa-Mobile Ukraine і перейти до розділу Сash’U CLUB, де відразу видно баланс бонусів Сash’U; вибрати свій кешбек на січень у розділі «Категорії»/«Підвищені категорії»; у розділі «Призи»/«Подарунки» вибрати розіграші, у яких є бажання взяти участь; спланувати покупки з урахуванням запропонованих акцій. https://alfabank.ua/about/press/novi-pl ... hbeki-2390
Як завжди, учаснику Cash’U CLUB запропоновано до 10 категорій покупок, з яких можна обрати від 2 до 7 варіантів, залежно від статусу. Чим більше ви робите покупок, тим вищим стає ваш статус, більшає категорій для вибору, а стан рахунку в Cash’U CLUB соліднішає.
Разом з тим, Cash’U CLUB дає можливість заробляти більше кешбеку завдяки акціям від партнерів. У розділі «Акції» на вас чекають:
5% кешбеку на АЗС Glusco, 5% кешбеку на покупки в мережі електроніки та аксесуарів «Цитрус», 7% кешбеку на замовлення в сервісі Liki24.com, 10% кешбеку на прокат і купівлю фільмів на MEGOGO, 10% кешбеку в магазинах і на сайті ТМ Conte, 20% кешбеку на доставку квітів і подарунків від Flowers.ua. Випробувати свою удачу можна у розіграшах цінних подарунків, які, як ніколи, різнопланові та на будь-який смак, а саме:
Компанія Visa назвала кредитну картку «Вигода» від Альфа-Банку Україна і мережі торгових центрів «Епіцентр К» своїм найкращим ко-брендом 2020 року. Ця кредитка допомогла десяткам тисяч українців зробити важливі покупки з подвійною вигодою.
Унікальний картковий продукт Visa від Альфа-Банку Україна і мережі «Епіцентр» був запущений влітку 2020 року. За умовами програм лояльності за розрахунки карткою «Вигода» нараховуються:
1% балами за покупки в торговельних центрах «Епіцентр К» та 1% кешбеку за будь-які повсякденні покупки в інших торгових мережах та інтернеті. Витратити кешбек і нараховані бали можна під час наступних покупок в торгових центрах «Епіцентр» або інтернет-магазині цієї мережі.
Особливим продуктом картку Visa «Вигода» робить також кредитний ліміт до 200 тисяч гривень на будь-які покупки. А пільговий період кредитування до 62 днів під 0,01% річних дає можливість користуватися кредитною карткою на найвигідніших умовах. Крім того, оформити картку можна безкоштовно, а здійснювати різні платежі, контролювати кошти та своєчасне погашення – в цифровому банку Sense SuperApp, який завжди під рукою. https://alfabank.ua/about/press/ko-bren ... krain-2416
Альфа-Банк Україна оновлює свою програму винагород Cash'U CLUB. Зокрема, збільшиться кількість категорій з кешбеком. Тепер їх всього буде 22 (замість 19).
З 1 березня 2021 року в Cash'U CLUB з'являться такі окремі категорії з підвищеним кешбеком: «Аптеки», «Медзаклади», «Одяг» та «Взуття». А ще, як просили нас клієнти, ми повертаємо категорію «Зоомагазини», а в категорію «Все для дому» додаємо магазини текстилю та галантереї (МСС 5131). Тепер клієнти зможуть ще точніше планувати свої щомісячні покупки й отримувати вигідні кешбеки. 4% кешбеку в онлайн-магазині та шинних сервісах «Твоя шина», 5% кешбеку на прикраси в ювелірному домі SOVA, 5% кешбеку на АЗС Glusco, 5% кешбеку на покупки в мережі електроніки та аксесуарів «Цитрус», 7% кешбеку на замовлення в сервісі Liki24.com, 10% кешбеку на прокат і купівлю фільмів на MEGOGO, 10% кешбеку в магазинах і на сайті ТМ Conte 20% кешбек на доставку квітів і подарунків від Flowers.ua (до 8.03 включно). Накопичений кешбек прямо в Sense SuperApp можна повертати реальними грошима на картку (до 5 000 грн на місяць) або використовувати бонуси, щоб отримати ще більше – виграти цінні призи. У березні серед учасників розігруються:
Альфа-Банк Україна і Visa запускають ексклюзивну акцію з Bolt. З 5 по 31 березня 2021 року клієнти Альфи отримають 30% знижки на поїздки і подарунки до 8 Березня.
Отримати 30% знижки на поїздки з Bolt дуже просто.
Якщо у вас уже є картка Visa від Альфа-Банку:
додайте вашу картку Visa в застосунку Bolt, при виборі типу авто тапніть на варіант «For Visa Alfa-Bank -30%», оплатіть поїздку карткою Visa від Альфа-Банку, і знижка буде автоматично застосована до замовлення. Якщо у вас ще немає картки Visa від Альфа-Банку, то від знижки 30% на Bolt вас відділяє лише 5 хвилин і кілька тапів:
встановіть на смартфон цифровий банк Sense SuperApp, виберіть пакет послуг з дебетовою карткою Visa, пройдіть за 5 хвилин ідентифікацію через застосунок Дія або відеочат і активуйте вашу картку, замовте авто «For Visa Alfa-Bank -30%» в Bolt. https://alfabank.ua/about/press/platit- ... 30-zn-2439
Для всіх шанувальників однієї з найпопулярніших онлайн-відеоігр у світі компанія Wargaming разом з Альфа-Банк (Україна) приготували чудову можливість для оформлення ко-бренд картки. Оформіть у період з 15 по 28 березня 2021р. одну із карток World of Tanks, World of WarShips або World of Tanks Blitz та оплатіть нею будь-яку покупку до 04 квітня 2021р. І ви гарантовано отримаєте додаткові 3 000 золота/дублонів, які будуть зараховані на ігровий акаунт до 18 квітня 2021р.! Замовлення своєї першої у банку картки Wargaming можна здійснити, не виходячи із дому, через інтернет-заявку або сайт Wargaming. https://alfabank.ua/about/press/daruyem ... rgami-2450
На честь півмільйона зареєстрованих користувачів у Sense SuperApp ми розігруємо цілих 500 000 Cash’U-бонусів! Що потрібно, аби автоматично стати учасником розіграшу? Оплачувати комуналку, поповнювати мобільний, проводити інші операції на суму від 50 грн всередині Sense (крім переказу грошей між своїми рахунками) і чекати на перемогу. Чим більше платежів карткою, тим більше шансів перемогти. Юхуу!
Швидше накопичити кешбек можна завдяки участі в партнерських акціях. Їхній список завжди є в Sense SuperApp. Цього місяця поповнити Cash'U запаси можна буде за такі покупки:
10% кешбеку на прокат і купівлю фільмів на MEGOGO, 10% кешбеку в магазинах і на сайті ТМ Conte, 7% кешбеку на замовлення в сервісі Liki24.com, 5% кешбеку на покупки в мережі електроніки та аксесуарів «Цитрус», 5% кешбеку на прикраси в ювелірному домі SOVA, 5% кешбеку на АЗС Glusco, 4% кешбеку в онлайн-магазині «Твоя шина». Накопичений кешбек може перетворитися на гроші, що повернуться на картку Альфи, або на цінні призи, які ми розігруємо у квітні:
Нову модель «яблучного» смартфону, Електросамокат, гіроскутер та електровелосипед, 5 фотокамер миттєвого друку, 30 преміум-підписок на 3 місяці від Megogo, 10 модних худі, 1000 бонусів Cash'U для кожного з 20 переможців. https://alfabank.ua/about/press/kategor ... itnya-2473