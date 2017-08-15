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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:42

Нові плани – нові кешбеки

Завдяки діючим акційним пропозиціям клієнти можуть отримати ще більше бонусів:

20% кешбеку на доставку квітів і подарунків від Flowers.ua
10% кешбеку на прокат і купівлю фільмів на MEGOGO,
10% кешбеку в магазинах і на сайті ТМ Conte,
7% кешбеку на замовлення в сервісі Liki24.com,
5% кешбеку на АЗС Glusco,
5% кешбеку на покупки в мережі електроніки та аксесуарів «Цитрус»
Тож у січні зупинитися на одному подарунку буде непросто, адже розігруються:

топовий «яблучний» ноутбук,
2 кавамашини для ідеальної кави,
3 крутих безпровідних зарядних пристрої,
10 сертифікатів по 500 грн від найбільшого в Україні онлайн-супермаркету книжок,
20 продуктових сертифікатів по 1000 грн,
1000 Cash’U бонусів кожному з 20 переможців.
Щоб отримати всі вигоди від Сash’U CLUB, потрібно:

зайти у мобільний застосунок SENSE SUPERAPP або Alfa-Mobile Ukraine і перейти до розділу Сash’U CLUB, де відразу видно баланс бонусів Сash’U;
вибрати свій кешбек на січень у розділі «Категорії»/«Підвищені категорії»;
у розділі «Призи»/«Подарунки» вибрати розіграші, у яких є бажання взяти участь;
спланувати покупки з урахуванням запропонованих акцій.
https://alfabank.ua/about/press/novi-pl ... hbeki-2390
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 10:10

Зміни в правилах депозитної акції "Депозит+НСЖ"

Звертаємо вашу увагу, що з 26 січня 2021 року буде внесено зміни в офіційні правила депозитної Акціїї "Депозит+НСЖ".

З оновленими правилами Акції ви можете ознайомитися тут

Нагадуємо, що в Акції можуть взяти участь фізичні особи та отримати додатковий бонус до річної процентної ставки за депозитом (строк 12 місяців, сума від 200 000 гривень) у випадку

укладення договору накопичувального страхування від СК «Уніка Життя» з річним платежем від 10 000 грн.
https://alfabank.ua/about/press/zmini-v ... tnszh-2402
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Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 09:44

Категорії Cash’U CLUB оновилися – розбирайте!

Як завжди, учаснику Cash’U CLUB запропоновано до 10 категорій покупок, з яких можна обрати від 2 до 7 варіантів, залежно від статусу. Чим більше ви робите покупок, тим вищим стає ваш статус, більшає категорій для вибору, а стан рахунку в Cash’U CLUB соліднішає.

Разом з тим, Cash’U CLUB дає можливість заробляти більше кешбеку завдяки акціям від партнерів. У розділі «Акції» на вас чекають:

5% кешбеку на АЗС Glusco,
5% кешбеку на покупки в мережі електроніки та аксесуарів «Цитрус»,
7% кешбеку на замовлення в сервісі Liki24.com,
10% кешбеку на прокат і купівлю фільмів на MEGOGO,
10% кешбеку в магазинах і на сайті ТМ Conte,
20% кешбеку на доставку квітів і подарунків від Flowers.ua.
Випробувати свою удачу можна у розіграшах цінних подарунків, які, як ніколи, різнопланові та на будь-який смак, а саме:

«Яблучні» навушники,
Смарт-годинники,
Електрогрилі,
Сертифікати на золоті прикраси,
Сертифікати на якісне пальне,
1000 Cash’U бонусів для кожного з 20 переможців.
https://alfabank.ua/about/press/kategor ... rajte-2411
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Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 10:32

Ко-бренд 2020 года – кредитка Visa «Вигода»

Компанія Visa назвала кредитну картку «Вигода» від Альфа-Банку Україна і мережі торгових центрів «Епіцентр К» своїм найкращим ко-брендом 2020 року. Ця кредитка допомогла десяткам тисяч українців зробити важливі покупки з подвійною вигодою.

Унікальний картковий продукт Visa від Альфа-Банку Україна і мережі «Епіцентр» був запущений влітку 2020 року. За умовами програм лояльності за розрахунки карткою «Вигода» нараховуються:

1% балами за покупки в торговельних центрах «Епіцентр К» та
1% кешбеку за будь-які повсякденні покупки в інших торгових мережах та інтернеті.
Витратити кешбек і нараховані бали можна під час наступних покупок в торгових центрах «Епіцентр» або інтернет-магазині цієї мережі.

Особливим продуктом картку Visa «Вигода» робить також кредитний ліміт до 200 тисяч гривень на будь-які покупки. А пільговий період кредитування до 62 днів під 0,01% річних дає можливість користуватися кредитною карткою на найвигідніших умовах. Крім того, оформити картку можна безкоштовно, а здійснювати різні платежі, контролювати кошти та своєчасне погашення – в цифровому банку Sense SuperApp, який завжди під рукою.
https://alfabank.ua/about/press/ko-bren ... krain-2416
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 19:45

У Cash'U CLUB з'явиться більше категорій

Альфа-Банк Україна оновлює свою програму винагород Cash'U CLUB. Зокрема, збільшиться кількість категорій з кешбеком. Тепер їх всього буде 22 (замість 19).

З 1 березня 2021 року в Cash'U CLUB з'являться такі окремі категорії з підвищеним кешбеком: «Аптеки», «Медзаклади», «Одяг» та «Взуття». А ще, як просили нас клієнти, ми повертаємо категорію «Зоомагазини», а в категорію «Все для дому» додаємо магазини текстилю та галантереї (МСС 5131). Тепер клієнти зможуть ще точніше планувати свої щомісячні покупки й отримувати вигідні кешбеки.
4% кешбеку в онлайн-магазині та шинних сервісах «Твоя шина»,
5% кешбеку на прикраси в ювелірному домі SOVA,
5% кешбеку на АЗС Glusco,
5% кешбеку на покупки в мережі електроніки та аксесуарів «Цитрус»,
7% кешбеку на замовлення в сервісі Liki24.com,
10% кешбеку на прокат і купівлю фільмів на MEGOGO,
10% кешбеку в магазинах і на сайті ТМ Conte
20% кешбек на доставку квітів і подарунків від Flowers.ua (до 8.03 включно).
Накопичений кешбек прямо в Sense SuperApp можна повертати реальними грошима на картку (до 5 000 грн на місяць) або використовувати бонуси, щоб отримати ще більше – виграти цінні призи. У березні серед учасників розігруються:

5 роботів-пилососів,
5 автомобільних відеореєстраторів,
10 сертифікатів по 500 грн від косметичного магазину,
20 фітнес-браслетів з функцією NFC,
1000 бонусів Cash'U для кожного з 20 переможців.
https://alfabank.ua/about/press/u-cashu ... gorij-2432
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 09:15

Платіть карткою Visa в Bolt і отримуйте 30% знижки

Альфа-Банк Україна і Visa запускають ексклюзивну акцію з Bolt. З 5 по 31 березня 2021 року клієнти Альфи отримають 30% знижки на поїздки і подарунки до 8 Березня.

Отримати 30% знижки на поїздки з Bolt дуже просто.

Якщо у вас уже є картка Visa від Альфа-Банку:

додайте вашу картку Visa в застосунку Bolt,
при виборі типу авто тапніть на варіант «For Visa Alfa-Bank -30%»,
оплатіть поїздку карткою Visa від Альфа-Банку, і знижка буде автоматично застосована до замовлення.
Якщо у вас ще немає картки Visa від Альфа-Банку, то від знижки 30% на Bolt вас відділяє лише 5 хвилин і кілька тапів:

встановіть на смартфон цифровий банк Sense SuperApp,
виберіть пакет послуг з дебетовою карткою Visa,
пройдіть за 5 хвилин ідентифікацію через застосунок Дія або відеочат і активуйте вашу картку,
замовте авто «For Visa Alfa-Bank -30%» в Bolt.
https://alfabank.ua/about/press/platit- ... 30-zn-2439
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 09:26

Даруємо золото шанувальникам онлайн-відеогри Wargaming!

Для всіх шанувальників однієї з найпопулярніших онлайн-відеоігр у світі компанія Wargaming разом з Альфа-Банк (Україна) приготували чудову можливість для оформлення ко-бренд картки.
Оформіть у період з 15 по 28 березня 2021р. одну із карток World of Tanks, World of WarShips або World of Tanks Blitz та оплатіть нею будь-яку покупку до 04 квітня 2021р.
І ви гарантовано отримаєте додаткові 3 000 золота/дублонів, які будуть зараховані на ігровий акаунт до 18 квітня 2021р.!
Замовлення своєї першої у банку картки Wargaming можна здійснити, не виходячи із дому, через інтернет-заявку або сайт Wargaming.
https://alfabank.ua/about/press/daruyem ... rgami-2450
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 09:42

Що, правда 500 000 бонусів?

На честь півмільйона зареєстрованих користувачів у Sense SuperApp ми розігруємо цілих 500 000 Cash’U-бонусів! Що потрібно, аби автоматично стати учасником розіграшу? Оплачувати комуналку, поповнювати мобільний, проводити інші операції на суму від 50 грн всередині Sense (крім переказу грошей між своїми рахунками) і чекати на перемогу. Чим більше платежів карткою, тим більше шансів перемогти. Юхуу!

Акція діє з 22 березня до 22 квітня поточного року. У кінці розіграшу ми виберемо відразу 1000 переможців і подаруємо 500 Cash’U-бонусів кожному.
https://cashuclub.com.ua/sales/shcho-pr ... onusiv-140
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:39

Обирайте кешбеки квітня!

Швидше накопичити кешбек можна завдяки участі в партнерських акціях. Їхній список завжди є в Sense SuperApp. Цього місяця поповнити Cash'U запаси можна буде за такі покупки:

10% кешбеку на прокат і купівлю фільмів на MEGOGO,
10% кешбеку в магазинах і на сайті ТМ Conte,
7% кешбеку на замовлення в сервісі Liki24.com,
5% кешбеку на покупки в мережі електроніки та аксесуарів «Цитрус»,
5% кешбеку на прикраси в ювелірному домі SOVA,
5% кешбеку на АЗС Glusco,
4% кешбеку в онлайн-магазині «Твоя шина».
Накопичений кешбек може перетворитися на гроші, що повернуться на картку Альфи, або на цінні призи, які ми розігруємо у квітні:

Нову модель «яблучного» смартфону,
Електросамокат, гіроскутер та електровелосипед,
5 фотокамер миттєвого друку,
30 преміум-підписок на 3 місяці від Megogo,
10 модних худі,
1000 бонусів Cash'U для кожного з 20 переможців.
https://alfabank.ua/about/press/kategor ... itnya-2473
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:04

Орендувати індивідуальний сейф стало ще простіше

Шановні клієнти!

Орендувати індивідуальний сейф стало ще простіше.

До ваших послуг Акція «Оренда без застави»! з 15.04.2021

1) пропонуємо оренду сейфу без застави за ключ

2) відмінено комісію за понадлімітне відвідування

3) зменшено штраф за прострочення строку оренди
https://alfabank.ua/about/press/orenduv ... tishe-2482
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