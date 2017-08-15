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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:38

У подорож з Qatar Airways!

Подорожі викликають найяскравіші та найнеймовірніші відчуття.

Нові країни, міста, вулиці й люди, які дивним чином допомагають перезавантажитися і зібрати нову колекцію класних історій.

Тому кожному власнику картки Альфа-Банк Україна даруємо знижку до 10% від вартості тарифу в економ та бізнес класі на квитки з Києва до Дубая та Абу-Дабі.

Пропозиція дійсна тільки при новому онлайн бронюванню квитків виключно на сайті авіакомпанії — www.qatarairways.com

Для отримання знижки необхідно застосувати промокод ALFABANK

Акція діє з 23.04.2021 по 30.06.2021 року включно.
https://alfabank.ua/about/press/u-podor ... rways-2490
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:08

У Cash'U CLUB – нові категорії травня!

Цього місяця поповнити Cash'U запаси можна буде за такі покупки:

знижка до 10% за подорож з Qatar Airways,
10% кешбеку на прокат і купівлю фільмів на MEGOGO,
10% кешбеку в магазинах і на сайті ТМ Conte,
5% кешбеку на покупки в мережі електроніки та аксесуарів «Цитрус»,
5% кешбеку на прикраси в ювелірному домі SOVA,
5% кешбеку на АЗС Glusco,
4% кешбеку в онлайн-магазині та шинних сервісах «Твоя шина».
Накопичений кешбек може перетворитися на гроші, що повернуться на картку Альфи, або на цінні призи, які ми розігруємо у травні:

сучасний ноутбук з «яблуком»,
круту гральну приставку,
електросамокат, гіроскутер та електровелосипед,
«яблучні» навушники,
ексклюзивне золоте кольє від ювелірного дому SOVA,
25 тисяч бонусів Cash'U (1 бонус = 1 грн).
https://alfabank.ua/about/press/u-cashu ... avnya-2499
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:05

Потрійний голдбек у World of Tanks для клієнтів Альфа-Банку

Для всіх шанувальників однієї з найпопулярніших онлайн-відеоігор World of Tanks Альфа-Банк Україна і компанія Wargaming підготували суперакцію! Оформлюйте картку World of Tanks або World of WarShips або World of Tanks Blitz у період з 01.06.21 до 30.06.21 включно, зробіть покупку до кінця червня та отримайте потрійний голдбек на свій ігровий акаунт!

Замовлення своєї першої у Банку картки World of Tanks / World of WarShips/ World of Tanks Blitz можна зробити через інтернет-заявку на офіційному сайті Альфа-Банку або на сайті Wargaming.

Потрійний голдбек буде зараховано до 10.07.21 усім, хто виконає умови.

З детальними правилами акції можна ознайомитися за посиланням.

https://alfabank.ua/about/press/potrijn ... banku-2522
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:24

Липень з Cash'U CLUB: нові категорії та гарячі призи!

Липнева спека нагадує, що час готуватися до гарячої відпустки, а початок місяця – про те, що треба вибрати нові категорії у Cash'U CLUB. А може, навіть виграти неймовірні призи – квитки на концерти Monatik, мерч від РитмоLOVE або круті ґаджети.

Нові категорії вже чекають на вас у розділі Cash'U CLUB цифрового банку Sense SuperApp.

Так само, як вигідні партнерські акції із додатковим кешбеком – у розділі «Призи та акції».
Клуб відкритий для усіх бажаючих клієнтів Альфа-Банку – потрібно лише зайти/встановити мобільний додаток Sense SuperApp і перейти до розділу Cash'U CLUB, де відразу буде видно поточний баланс бонусів і статус учасника.

Учасник Cash'U CLUB отримує кешбек в окремих категоріях, які оновлюються щомісяця, а також гарантовані 0,5% на покупки при оплаті ґаджетом. При цьому повернути на картку можна рекордну суму – до 5 000 грн на місяць.
https://alfabank.ua/about/press/lipen-z ... prizi-2540
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:21

Акція «Щасливий день» від Київстар

Альфа-Банк Україна та Київстар посилюють співпрацю, щоб запропонувати ще більше вигідних умов своїм клієнтам. Тепер акцію «Щасливий день» від Київстар можна замовити ексклюзивно у цифровому банку Sense SuperApp.

Акція доступна абонентам Київстар, які обслуговуються за умовами передоплати та підключили свій мобільний рахунок у Sense SuperApp. Завдяки «Щасливому дню» вони можуть безкоштовно користуватися безлімітним мобільним інтернетом та дзвінками у мережі оператора протягом доби, навіть якщо не оплачували послуги за своїм номером. Безкоштовний інтернет та дзвінки можна замовляти кожні 7 днів до кінця 2021 року.

Отримати «Щасливий день» у Sense SuperApp просто: потрібно увійти у свій профіль Київстар у Sense та активувати акцію. Повідомлення про її активацію та статус також можна відстежувати у цифровому банку.

Для абонентів Київстар, які ще не користуються Sense SuperApp, для замовлення акції необхідно:

встановити цифровий банк Sense SuperApp,
вибрати пакет послуг з дебетовою карткою або кредитну картку Альфа-Банку Україна,
пройти ідентифікацію через відеочат або застосунок Дія,
підключити свій мобільний рахунок у Sense й активувати акцію.
https://alfabank.ua/about/press/akciya- ... vno-u-2567
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:23

Насолоджуємось літом разом із серпневими бонусами

Оновлені категорії програми лояльності вже доступні у цифровому банку Sense SuperApp. А разом із звичним кешбеком є можливість отримати додаткові бонуси за наступні покупки:

10% знижки за промокодом в онлайн-магазині tsum.ua,
10% кешбеку в онлайн-книгарні Book24,
10% кешбеку в онлайн-магазині косметики і парфумерії Bomond.com.ua,
10% кешбеку в онлайн-супермаркеті Foodex24,
10% кешбеку на прокат і купівлю фільмів на MEGOGO,
5% кешбеку в інтернет-магазині Auchan.ua,
5% кешбеку на покупки в мережі електроніки та аксесуарів «Цитрус»,
5% кешбеку на прикраси в ювелірному домі SOVA,
5% кешбеку на АЗС Glusco.
Хочете отримати більше й випробувати власну удачу? Тоді мерщій обмінюйте накопичені бонуси на можливість виграти омріяний приз:

20 000 бонусів Cash’U (по тисячі для кожного з 20 переможців);
мультиспортивний годинник для любителів спорту та активного відпочинку;
смартфон, смарт-годинник або навушники з «яблучком»;
електросамокати.
Для того, щоб уже сьогодні почати користуватися привілеями Cash’U CLUB, необхідно:

встановити або зайти у цифровий банк Sense SuperApp;
перейти до розділу Cash'U CLUB, ознайомитись з інформацією про поточний статус та баланс бонусів.
https://alfabank.ua/about/press/nasolod ... cashu-2569
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:29

Альфа-Банк Україна повертає половину вартості

Альфа-Банк Україна і Visa повертатимуть 50% від вартості проїзду в метро Харкова. Акція стартувала 1 вересня і діятиме до кінця 2021 року.

Усі власники карток Visa від Альфа-Банку Україна, оплачуючи поїздки в метрополітені Харкова своєю карткою на турнікеті, отримуватимуть компенсацію в розмірі 50% від вартості проїзду на бонусний рахунок у програмі лояльності Cash'U CLUB.

При цьому гроші на бонусний рахунок будуть компенсуватися з урахуванням податків, а отже, на свій рахунок клієнт зможе повернути всі 4 грн за кожну поїздку. Бонуси будуть нараховуватися в період з 5 по 10 число кожного наступного місяця, поїздки за грудень компенсуватимуться в період 5-15 січня 2022.

В акції беруть участь усі безконтактні картки Visa від Альфа-Банку, що діють у програмі лояльності Cash'U CLUB.

Ті, у кого ще немає картки Visa, можуть оформити її онлайн в лічені хвилини і відразу оплачувати послуги метрополітену. Для цього потрібно:

встановити на смартфон цифровий банк Sense SuperApp;
вибрати в ньому картку Visa;
пройти ідентифікацію через відеочат банку або застосунок Дія за 5 хвилин;
активувати картку і додати її в Apple / Google Pay.
Акція проводиться в Харкові з 1.09.2021 по 31.12.2021.
https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... -poyi-2592
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 08:42

Акція «Осінній подарунок» для неактивних клієнтів

АТ «Альфа-Банк» проводить акцію «Осінній подарунок» для неактивних клієнтів, фізичних осіб – підприємців роздрібного бізнесу, на таких акційних умовах:

1. Для клієнтів, які обслуговуються на умовах тарифних пакетів Digital IT та Бізнес ІТ та які підпадають під критерії, визначені в п. 4, з 18.10.2021 подальше обслуговування буде здійснюватися на умовах, що відповідають умовам пакету послуг Lead, також буде здійснено перевипуск бізнес-картки на новий строк у формі віртуальної картки.

2. Для клієнтів, які обслуговуються на умовах інших тарифних пакетів, крім зазначених у п. 1, та які підпадають під критерії, визначені в п. 4, з 18.10.2021 подальше обслуговування буде здійснюватися на умовах, що відповідають умовам пакету послуг Head, також буде здійснено перевипуск бізнес-картки на новий строк у формі віртуальної картки.

3. Комісія за пакетне обслуговування пакету послуг Head не стягується протягом 3-х місяців, а саме до 31.12.2021 включно (включено у комісію видачі готівки з використанням картки відповідно до п. 11.8 «Тарифів пакетів послуг для клієнтів, фізичних осіб – підприємців, АТ «Альфа-Банк», які обслуговуються за допомогою системи Sense SuperApp»).

4. В акції беруть участь фізичні особи – підприємці, що, відповідно до внутрішньої сегментації банку, відносяться до сегмента роздрібного бізнесу.
https://alfabank.ua/about/press/akciya- ... chnih-2606
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