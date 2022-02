Акції від Альфа-Банку

Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:05

Для всіх шанувальників однієї з найпопулярніших онлайн-відеоігор World of Tanks Альфа-Банк Україна і компанія Wargaming підготували суперакцію! Оформлюйте картку World of Tanks або World of WarShips або World of Tanks Blitz у період з 01.06.21 до 30.06.21 включно, зробіть покупку до кінця червня та отримайте потрійний голдбек на свій ігровий акаунт!Замовлення своєї першої у Банку картки World of Tanks / World of WarShips/ World of Tanks Blitz можна зробити через інтернет-заявку на офіційному сайті Альфа-Банку або на сайті Wargaming.Потрійний голдбек буде зараховано до 10.07.21 усім, хто виконає умови.З детальними правилами акції можна ознайомитися за посиланням.