Акції від Альфа-Банку

Цього місяця поповнити Cash'U запаси можна буде за такі покупки:
знижка до 10% за подорож з Qatar Airways, 10% кешбеку на прокат і купівлю фільмів на MEGOGO, 10% кешбеку в магазинах і на сайті ТМ Conte, 5% кешбеку на покупки в мережі електроніки та аксесуарів «Цитрус», 5% кешбеку на прикраси в ювелірному домі SOVA, 5% кешбеку на АЗС Glusco, 4% кешбеку в онлайн-магазині та шинних сервісах «Твоя шина». Накопичений кешбек може перетворитися на гроші, що повернуться на картку Альфи, або на цінні призи, які ми розігруємо у травні:
сучасний ноутбук з «яблуком», круту гральну приставку, електросамокат, гіроскутер та електровелосипед, «яблучні» навушники, ексклюзивне золоте кольє від ювелірного дому SOVA, 25 тисяч бонусів Cash'U (1 бонус = 1 грн). https://alfabank.ua/about/press/u-cashu ... avnya-2499
Для всіх шанувальників однієї з найпопулярніших онлайн-відеоігор World of Tanks Альфа-Банк Україна і компанія Wargaming підготували суперакцію! Оформлюйте картку World of Tanks або World of WarShips або World of Tanks Blitz у період з 01.06.21 до 30.06.21 включно, зробіть покупку до кінця червня та отримайте потрійний голдбек на свій ігровий акаунт!
Замовлення своєї першої у Банку картки World of Tanks / World of WarShips/ World of Tanks Blitz можна зробити через інтернет-заявку на офіційному сайті Альфа-Банку або на сайті Wargaming.
Потрійний голдбек буде зараховано до 10.07.21 усім, хто виконає умови.
З детальними правилами акції можна ознайомитися за посиланням.
Липнева спека нагадує, що час готуватися до гарячої відпустки, а початок місяця – про те, що треба вибрати нові категорії у Cash'U CLUB. А може, навіть виграти неймовірні призи – квитки на концерти Monatik, мерч від РитмоLOVE або круті ґаджети.
Нові категорії вже чекають на вас у розділі Cash'U CLUB цифрового банку Sense SuperApp.
Так само, як вигідні партнерські акції із додатковим кешбеком – у розділі «Призи та акції». Клуб відкритий для усіх бажаючих клієнтів Альфа-Банку – потрібно лише зайти/встановити мобільний додаток Sense SuperApp і перейти до розділу Cash'U CLUB, де відразу буде видно поточний баланс бонусів і статус учасника.
Учасник Cash'U CLUB отримує кешбек в окремих категоріях, які оновлюються щомісяця, а також гарантовані 0,5% на покупки при оплаті ґаджетом. При цьому повернути на картку можна рекордну суму – до 5 000 грн на місяць. https://alfabank.ua/about/press/lipen-z ... prizi-2540
Альфа-Банк Україна та Київстар посилюють співпрацю, щоб запропонувати ще більше вигідних умов своїм клієнтам. Тепер акцію «Щасливий день» від Київстар можна замовити ексклюзивно у цифровому банку Sense SuperApp.
Акція доступна абонентам Київстар, які обслуговуються за умовами передоплати та підключили свій мобільний рахунок у Sense SuperApp. Завдяки «Щасливому дню» вони можуть безкоштовно користуватися безлімітним мобільним інтернетом та дзвінками у мережі оператора протягом доби, навіть якщо не оплачували послуги за своїм номером. Безкоштовний інтернет та дзвінки можна замовляти кожні 7 днів до кінця 2021 року.
Отримати «Щасливий день» у Sense SuperApp просто: потрібно увійти у свій профіль Київстар у Sense та активувати акцію. Повідомлення про її активацію та статус також можна відстежувати у цифровому банку.
Для абонентів Київстар, які ще не користуються Sense SuperApp, для замовлення акції необхідно:
встановити цифровий банк Sense SuperApp, вибрати пакет послуг з дебетовою карткою або кредитну картку Альфа-Банку Україна, пройти ідентифікацію через відеочат або застосунок Дія, підключити свій мобільний рахунок у Sense й активувати акцію. https://alfabank.ua/about/press/akciya- ... vno-u-2567
Оновлені категорії програми лояльності вже доступні у цифровому банку Sense SuperApp. А разом із звичним кешбеком є можливість отримати додаткові бонуси за наступні покупки:
10% знижки за промокодом в онлайн-магазині tsum.ua, 10% кешбеку в онлайн-книгарні Book24, 10% кешбеку в онлайн-магазині косметики і парфумерії Bomond.com.ua, 10% кешбеку в онлайн-супермаркеті Foodex24, 10% кешбеку на прокат і купівлю фільмів на MEGOGO, 5% кешбеку в інтернет-магазині Auchan.ua, 5% кешбеку на покупки в мережі електроніки та аксесуарів «Цитрус», 5% кешбеку на прикраси в ювелірному домі SOVA, 5% кешбеку на АЗС Glusco. Хочете отримати більше й випробувати власну удачу? Тоді мерщій обмінюйте накопичені бонуси на можливість виграти омріяний приз:
20 000 бонусів Cash’U (по тисячі для кожного з 20 переможців); мультиспортивний годинник для любителів спорту та активного відпочинку; смартфон, смарт-годинник або навушники з «яблучком»; електросамокати. Для того, щоб уже сьогодні почати користуватися привілеями Cash’U CLUB, необхідно:
Альфа-Банк Україна і Visa повертатимуть 50% від вартості проїзду в метро Харкова. Акція стартувала 1 вересня і діятиме до кінця 2021 року.
Усі власники карток Visa від Альфа-Банку Україна, оплачуючи поїздки в метрополітені Харкова своєю карткою на турнікеті, отримуватимуть компенсацію в розмірі 50% від вартості проїзду на бонусний рахунок у програмі лояльності Cash'U CLUB.
При цьому гроші на бонусний рахунок будуть компенсуватися з урахуванням податків, а отже, на свій рахунок клієнт зможе повернути всі 4 грн за кожну поїздку. Бонуси будуть нараховуватися в період з 5 по 10 число кожного наступного місяця, поїздки за грудень компенсуватимуться в період 5-15 січня 2022.
В акції беруть участь усі безконтактні картки Visa від Альфа-Банку, що діють у програмі лояльності Cash'U CLUB.
Ті, у кого ще немає картки Visa, можуть оформити її онлайн в лічені хвилини і відразу оплачувати послуги метрополітену. Для цього потрібно:
встановити на смартфон цифровий банк Sense SuperApp; вибрати в ньому картку Visa; пройти ідентифікацію через відеочат банку або застосунок Дія за 5 хвилин; активувати картку і додати її в Apple / Google Pay. Акція проводиться в Харкові з 1.09.2021 по 31.12.2021. https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... -poyi-2592
АТ «Альфа-Банк» проводить акцію «Осінній подарунок» для неактивних клієнтів, фізичних осіб – підприємців роздрібного бізнесу, на таких акційних умовах:
1. Для клієнтів, які обслуговуються на умовах тарифних пакетів Digital IT та Бізнес ІТ та які підпадають під критерії, визначені в п. 4, з 18.10.2021 подальше обслуговування буде здійснюватися на умовах, що відповідають умовам пакету послуг Lead, також буде здійснено перевипуск бізнес-картки на новий строк у формі віртуальної картки.
2. Для клієнтів, які обслуговуються на умовах інших тарифних пакетів, крім зазначених у п. 1, та які підпадають під критерії, визначені в п. 4, з 18.10.2021 подальше обслуговування буде здійснюватися на умовах, що відповідають умовам пакету послуг Head, також буде здійснено перевипуск бізнес-картки на новий строк у формі віртуальної картки.
3. Комісія за пакетне обслуговування пакету послуг Head не стягується протягом 3-х місяців, а саме до 31.12.2021 включно (включено у комісію видачі готівки з використанням картки відповідно до п. 11.8 «Тарифів пакетів послуг для клієнтів, фізичних осіб – підприємців, АТ «Альфа-Банк», які обслуговуються за допомогою системи Sense SuperApp»).
В лютому у програмі винагород Cash'U CLUB від Альфа-Банку Україна розігруються круті призи. На честь 1,5 млн клієнтів у цифровому банку Sense SuperApp учасники Cash'U зможуть виграти 155 555 грн, а також 50 000 бонусів і трендові ґаджети.
А ще це час вибрати собі нові категорії покупок і протягом місяця отримувати вигідні кешбеки за розрахунки дебетовими та кредитними картками (для кредиток відсоток кешбеку трохи більший).
Клієнти з активною карткою Caméléon та фінансовим номером Київстар мають додаткову перевагу – окрему категорію кешбеку в 10% від витрат на мобільний зв'язок. https://alfabank.ua/cash-u
У День всіх закоханих хочеться потішити свою половинку чимось особливим. Вечеря для двох своїми руками — це те, що треба! Тому Альфа-Банк разом із ZAKAZ.UA дарує промокоди зі знижкою 89 гривень на доставку продуктів!
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