Акції від Альфа-Банку

Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:07

Альфа-Банк Україна розробив спеціальну пропозицію, яка дозволить клієнтам в поточний час заощадити 20% власних коштів через прощення цієї частини діючого кредиту. Для цього потрібно до 1 травня включно сплатити лише 80% заборгованості за діючим кредитом - і банк закриє залишок заборгованості.Таким чином можна закрити споживчі кредити та кредити готівкою, сума залишку за якими (станом на 1 квітня 2022 року) становить понад 10 тис. грн за строковою та за простроченою заборгованістю до 180 днів.Для цього необхідно:1. Дізнатися суму кредитної заборгованості. Для цього слід або дочекатися смс від банку з сумою до сплати або самостійно звернутися до відділення. Дізнатися суму так само можна в будь-якому чаті банку чи зателефонувати до контакт–центру 3344.2. Сплатити необхідну суму одним або декількома платежами. Головне — зробити це до 1 травня включно і на рахунок, зазначений для зарахування платежів за кредитом.3. Отримати довідку з банку про прощення боргу через 14 днів з дати платежу по графіку. ЇЇ банк може надіслати Укрпоштою на адресу реєстрації чи фактичного проживання (адресу фактичного місцепроживання необхідно повідомити через колл-центр або чат) або довідку можна отримати самостійно у відділенні банку.Сплатити заборгованість можна через мобільний додаток Sense SuperApp у розділі "Продукти"/"Кредити” або на сайті Альфа-Погашення за номером договору — з картки будь-якого банку. Або через касу відділення та термінали самообслуговування Альфа-Банку.Заборгованість буде погашена в дату платежу у відповідності до графіка, якщо внесена сума дорівнює 80 відсотків. Залишок заборгованості в 20% банк анулює протягом наступного місяця з дати отримання довідки про прощення боргу.Більше інформації про анулювання залишку та закриття кредиту, в тому числі щодо сплати податків, тут.У разі виникнення будь-яких питань ви можете звернутись за номером телефону +38(044)490 16 16 щоденно з 9:00 до 20:00.До речі, скоро погашення заборгованості буде повністю дистанційним і доступним в Sense.