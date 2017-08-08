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Акції від Сенс-Банку

Акції від Сенс-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:55

10% кешбеку у Rocket

На усі замовлення у сервісі доставки Rocket діє кешбек 10%. Обирай страви для романтичної вечері на двох, для швидкого робочого обіду або омріяної зустрічі друзів та сплачуй карткою Альфа-Банку.

Для здійснення замовлення встанови на свій смартфон додаток «Rocket (Raketa) - Доставка їжі», завантаживши його з Google Play или App Store.

Мінімальна сума замовлення для нарахування кешбеку становить 350 грн.

В акції беруть участь всі карткові продукти Альфа-Банку, крім карток A-Club, кобрендових карток і картки Travel.

Акція діє з 04.02.2022 до 28.02.2022 включно, на замовлення оформлене та сплачене виключно у додатку.
https://alfabank.ua/upload/cashu/rull_ROCKET.html
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:07

Re: Акції від Альфа-Банку

Альфа-Банк Україна надав клієнтам можливість заощадити 20% власних коштів від діючого кредиту

Альфа-Банк Україна розробив спеціальну пропозицію, яка дозволить клієнтам в поточний час заощадити 20% власних коштів через прощення цієї частини діючого кредиту. Для цього потрібно до 1 травня включно сплатити лише 80% заборгованості за діючим кредитом - і банк закриє залишок заборгованості.

Таким чином можна закрити споживчі кредити та кредити готівкою, сума залишку за якими (станом на 1 квітня 2022 року) становить понад 10 тис. грн за строковою та за простроченою заборгованістю до 180 днів.

Для цього необхідно:

1. Дізнатися суму кредитної заборгованості. Для цього слід або дочекатися смс від банку з сумою до сплати або самостійно звернутися до відділення. Дізнатися суму так само можна в будь-якому чаті банку чи зателефонувати до контакт–центру 3344.

2. Сплатити необхідну суму одним або декількома платежами. Головне — зробити це до 1 травня включно і на рахунок, зазначений для зарахування платежів за кредитом.

3. Отримати довідку з банку про прощення боргу через 14 днів з дати платежу по графіку. ЇЇ банк може надіслати Укрпоштою на адресу реєстрації чи фактичного проживання (адресу фактичного місцепроживання необхідно повідомити через колл-центр або чат) або довідку можна отримати самостійно у відділенні банку.

Сплатити заборгованість можна через мобільний додаток Sense SuperApp у розділі "Продукти"/"Кредити” або на сайті Альфа-Погашення за номером договору — з картки будь-якого банку. Або через касу відділення та термінали самообслуговування Альфа-Банку.

Заборгованість буде погашена в дату платежу у відповідності до графіка, якщо внесена сума дорівнює 80 відсотків. Залишок заборгованості в 20% банк анулює протягом наступного місяця з дати отримання довідки про прощення боргу.

Більше інформації про анулювання залишку та закриття кредиту, в тому числі щодо сплати податків, тут.

У разі виникнення будь-яких питань ви можете звернутись за номером телефону +38(044)490 16 16 щоденно з 9:00 до 20:00.

До речі, скоро погашення заборгованості буде повністю дистанційним і доступним в Sense.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:22

Andrey2512 Акція продовжена до 1 червня. а ви що написали ?)
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 14:21

Re: Акції від Сенс-Банку

Державний банк розігрує 250 000 грн бонусами в рамках акції «Святкуємо Незалежність разом!»

https://news.finance.ua/ua/derzhavnyy-b ... ion_270824

Термін дії Акції 23 серпня по 23 вересня.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:09

Re: Sense Bank анонсував вигідні акції і розіграші

Sense Bank представив нові пропозиції для своїх клієнтів, зокрема додатковий кешбек та участь у розіграшах цінних призів.

hhttps://news.finance.ua/ua/sense-bank- ... ion_300824

Переможців буде оголошено до 1 вересня.
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  #<1 ... 19202122
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