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Чим українцям загрожує
скасування ДСТУ

Чим українцям загрожує скасування ДСТУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 вер, 2017 18:19

Чим українцям загрожує скасування ДСТУ

Пропонуємо до обговорення:
Документ, зокрема, скасовує галузеву стандартизацію, а застосування національних стандартів робить добровільним.

Дивися повний текст Чим українцям загрожує скасування ДСТУ.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 вер, 2017 18:19

Автор статьи не понимает разницу между госстандартом и техническими условиями, ТУ как раз необходимо разрабатывать - по требованию ГОСТ 15.001)) И во всем мире похожая система - только стандарты DIN, EN, BS и тд, а ТУ это technical specification или просто specification называются. Даже разъемы на телефонов и прочей электроники всегда стандартизируют
swr
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 вер, 2017 18:44

Документ, зокрема, скасовує галузеву стандартизацію, а застосування національних стандартів робить добровільним.


Забавно.
Как можно выполнить строительные нормы не выполняя ДСТУ на стройматериалы и изделия
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 вер, 2017 09:56

Ооо, теперь металлопрокат и литьё по ТУ. Замечтательно, мляха!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 01:39

ну, напевно, ДСТУ й створені для того, щоб забезпечити безпеку продуктів і саме попередити отруєння? Отож чи не простіше та корисніше було б користуватися ДСТУ, які не допускають можливості отруєнь, а не авторських ТУ, які не підлягають обов'язковій реєстрації і невідомо, чи взагалі безпечні?
Яка тільки геніальна ідея: запозичити в Європи ефективну практику і запровадити в нас як чергову брудну схему під виглядом оптимізації/реформаторства/якогось-там-ще-благодіяння.
ovhrykun
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