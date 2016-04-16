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Шукаю інвестора
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2017 13:52

Ищем кредит (партнера) в проект возобновляемой энергетики

http://neutronscience.com.ua/wp-content ... %D0%90.pdf

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ГЕНЕРАТОР АНДРУСА (МГА)
Тема: Новый «аккумулятор» для мобильных телефонов без подзарядок – это новый
бизнес.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа!
Новый «аккумулятор» - это молекулярный генератор Андруса (МГА) для
мобильных телефонов, планшетов, фонариков и т.д. (Рис. 1).
Принцип работы молекулярного генератора Андруса...

Краткую презентацию вышлю эл почтой.
Белан Дмитрий Анатольевич.
0508555178
bda1962bda1962
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 08:26

Ищу партнёра-инвестора для расширения прибыльного бизнеса

А именно, требуются вложения для увеличения оборота для закупки пассажирских автобусов.

Мин инвестиции 70 000$
Всего необходимо 250 000$
Минимальный срок вклада - 2 года

От инвестора требуются вложения, от нас вся остальная работа. Ежемесячная чистая прибыль с одного автобуса 1500-2500$. Прибыль делим 50/50. Срок возврата стоимости автобуса 2-3 года. Прибыль достойная, окупаемость достаточно быстрая!

О нас:
Фирма Элит Экспресс работает официально 15лет через автостанцию (безссрочная лицензия).
Выиграла тендер на маршруты Харьков-Черкассы-Одесса-Львов-Варшава до 2023г.
Главный офис и диспечеррская расположены в г. Черкассах. Сайт: Элит Экспресс Черкассы http://www.elitexpress.com.ua
Уже имеется:
Два своих автопарка (27 автобусов) В Черкассах и Харькове.

Инвестор получает полный контроль над качеством работы, расходованием средств.
Автобусы страхуются на условиях полное КАСКО.
На линии работают квалифицированные водители.
Ответственный механик следит своевременным обслуживанием автобусов.

Автобус можете оформить на себя, поэтому рисков нет. Всё просто, понятно и без подводных камней.
Все договоренности документально оформим, нотариально заверим.
Более детально при личной встрече.

Если Вас есть интерес, пишите мне на viber +38063629777
elitexpres
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 15:09

Можем погочь под залог недвижимости 0689800522 Юля
ylia_finans
 
Повідомлень: 73
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 11:39

Шукаю інвестора

На данном этапе требуются инвестиции (в виде кредитования под разумный %) 50 000 грн. Для реорганизации (запуск работы в столице при уже имеющейся базе в области) имеющегося бизнеса. Направление - нанесение изображений на металл, керамику, ткани и др. Есть узконаправленный сегмент, который можно назвать "ноу хау", фактически не практикуемый на рынке, но имеющий спрос - при имеющемся интересе от дилеров по Киеву рассматривается в данный момент, как приоритетное/базовое направление. После полноценного старта работы в Киеве и возврата требуемых сейчас средств - возможно инвестирование в родственные направления на принципах долевого участия. Имеется возможность залога в виде производственного оборудования (при обязательном условии возможности работы на нем).
Сергей
093-1388833
SergW
 
Повідомлень: 12
З нами з: 09.12.13
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 12:23

Можем помочь под залог недвижимости 0689800522 Юля
ylia_finans
 
Повідомлень: 73
З нами з: 25.06.16
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:19

Re: Шукаю інвестора

Кредит под залог авто, квартиры или дома в Киеве.
Без переоформления документов и выписки.
За 2 часа до 10 лет.
Сумма от 30 00 грн до 8 000 000 грн
Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net
https://unigroup.kiev.ua/
UniGroup
 
Повідомлень: 45
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 21:30

Re: Шукаю інвестора

Предлагаю проект-новшество для Украины связанный с разработкой и дальнейшим производством охранных систем для автотранспорта. На Украине подобного производства нет, все системы завезены из других стран. Проект предусматривает два варианта:
- первоначальная аренда помещения, разработка двух-трех моделей, ходовые испытания и дальнейшая их реализация через оптово-розничную сеть( есть предварительная договорённость с фирмой имеющей налаженную сеть по Украине). Требуемая сумма инвестиций 100000 у. е. Срок окупаемости 3-4 года.
- плюс к первому варианту паралельно строится комплекс для полноценной работы предприятия. Требуемые инвестиции 300000 у. е. Срок окупаемости 8 лет.
- Зображення

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al_avtoelectro
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:09

Шукаю інвестора для відкриття каль'ян клубу

Хочу відкрити кальян клуб, потрібні інвестиції, бізнес ідея дуже хороша, оскільки конкурентів в моєму місті немає, цільова аудиторія студенти та люди за віком від 20-30 років, приміщення вже є яке здається в оренду, залишилось закупити обладнання і меблі, і невеличкий ремонт, окупність бізнесу вже через пів року, попит буде тому що конкуренції нуль і люди вже чекають на щось подібне оскільки після 22:00 немає де відпочити і немає закладів які працювалидо ранку, а молоді подобаються такі заклади. Мій номер 0986438495 якщо когось зацікавить моя ідея можна поспілкуватись детальніше
ivanbliskun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:15

victorvasylenko интересует криптобизнес)
напишите предложения на почту )vitaliy0734998884@gmail.com


спасибо)
vitaliy0734998884
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 03:44

Шукаю інвестиції в бізнес

Шукаю інвестиції в бізнес (120 тис.грн), Львів. Постійний дохід.
Організація по ремонту комп’ютерної техніки, супутній продаж аксесуарів для мобільних пристроїв (шнурки, зарядки, чехли). Розвиток до франшизи.
Ремонтний центр побутової техніки з офісом, пункти прийому (з продажем супутніх товарів через вітрини) в спальних районах Львова. Замовлення збираються в прийомних пунктах, пакуються з описом і відвозяться в майстерню.
Гроші потрібні для оренди майстерні (3000 грн в місяць), оренда пункту прийому, ціна до обговорення (може бути торговий центр, приміщення в спальному районі), інструменти для ремонту різної техніки (25000 грн), супутні витрати на організацію процесу, реклама (Google, флаєри, оголошення біля підїздів), реєстрація ФОП, бухгалтер, юридичні питання (гарантія, обмін, повернення). Купівля потрібних пристроїв - чековий апарат, ноутбук, три відеокамери для контролю працівника на пункті прийому, стіл, стілець, вітрини, софт для обслуговування (crm), тощо.
Персонал для роботи є - майстер по ремонту мобільних телефонів, комп'ютерів, планшетів, ноутбуків. Майстер по ремонту побутової техніки (фени, плойки, телевізори, кухонна техніка). Можливість розширення - ремонт великогабаритної техніки на дому (холодильники, плити, тощо). Запчастини майстри шукають самі, згідно потреб і несуть за це відповідальність.
Продаж аксесуарів для мобільних пристроїв - шнурки, зарядки, чехли. Копійчана ціна в закупці, маржа 300-400%.
На перший час, особисто сам буду працювати в пункті прийому, для моніторингу попиту. Можу сам розклеїти оголошення, налаштувати рекламу в інтернеті, зробити все для розвитку бізнесу. Особиста винагорода - відсоток від прибутку.
Майстри отримують мінімальну заробітну плату плюс відсоток від виконанних робіт.
Інвестор отримує гроші з прибутку, після вирахування податків, зарплати, видатків, винагород. За прогнозом повернення інвестицій через рік. Бізнес передбачає 50 - 70 % націнки, низька конкуренція, розвиток та збільшення надаваних послуг, акредитація у офіційних виробників побутової та комп'ютерної техніки, продаж техніки та аксесуарів.
Загальна сума інвестицій - 120 тис.грн
ak-service
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