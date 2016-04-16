Шукаю інвестора

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ГЕНЕРАТОР АНДРУСА (МГА) Тема: Новый «аккумулятор» для мобильных телефонов без подзарядок – это новый бизнес. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Новый «аккумулятор» - это молекулярный генератор Андруса (МГА) для мобильных телефонов, планшетов, фонариков и т.д. (Рис. 1). Принцип работы молекулярного генератора Андруса...
Краткую презентацию вышлю эл почтой. Белан Дмитрий Анатольевич. 0508555178
А именно, требуются вложения для увеличения оборота для закупки пассажирских автобусов.
Мин инвестиции 70 000$ Всего необходимо 250 000$ Минимальный срок вклада - 2 года
От инвестора требуются вложения, от нас вся остальная работа. Ежемесячная чистая прибыль с одного автобуса 1500-2500$. Прибыль делим 50/50. Срок возврата стоимости автобуса 2-3 года. Прибыль достойная, окупаемость достаточно быстрая!
О нас: Фирма Элит Экспресс работает официально 15лет через автостанцию (безссрочная лицензия). Выиграла тендер на маршруты Харьков-Черкассы-Одесса-Львов-Варшава до 2023г. Главный офис и диспечеррская расположены в г. Черкассах. Сайт: Элит Экспресс Черкассы http://www.elitexpress.com.ua Уже имеется: Два своих автопарка (27 автобусов) В Черкассах и Харькове.
Инвестор получает полный контроль над качеством работы, расходованием средств. Автобусы страхуются на условиях полное КАСКО. На линии работают квалифицированные водители. Ответственный механик следит своевременным обслуживанием автобусов.
Автобус можете оформить на себя, поэтому рисков нет. Всё просто, понятно и без подводных камней. Все договоренности документально оформим, нотариально заверим. Более детально при личной встрече.
Если Вас есть интерес, пишите мне на viber +38063629777
На данном этапе требуются инвестиции (в виде кредитования под разумный %) 50 000 грн. Для реорганизации (запуск работы в столице при уже имеющейся базе в области) имеющегося бизнеса. Направление - нанесение изображений на металл, керамику, ткани и др. Есть узконаправленный сегмент, который можно назвать "ноу хау", фактически не практикуемый на рынке, но имеющий спрос - при имеющемся интересе от дилеров по Киеву рассматривается в данный момент, как приоритетное/базовое направление. После полноценного старта работы в Киеве и возврата требуемых сейчас средств - возможно инвестирование в родственные направления на принципах долевого участия. Имеется возможность залога в виде производственного оборудования (при обязательном условии возможности работы на нем). Сергей 093-1388833
Кредит под залог авто, квартиры или дома в Киеве. Без переоформления документов и выписки. За 2 часа до 10 лет. Сумма от 30 00 грн до 8 000 000 грн Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber) e-mail: unibrok@ukr.net https://unigroup.kiev.ua/
Предлагаю проект-новшество для Украины связанный с разработкой и дальнейшим производством охранных систем для автотранспорта. На Украине подобного производства нет, все системы завезены из других стран. Проект предусматривает два варианта: - первоначальная аренда помещения, разработка двух-трех моделей, ходовые испытания и дальнейшая их реализация через оптово-розничную сеть( есть предварительная договорённость с фирмой имеющей налаженную сеть по Украине). Требуемая сумма инвестиций 100000 у. е. Срок окупаемости 3-4 года. - плюс к первому варианту паралельно строится комплекс для полноценной работы предприятия. Требуемые инвестиции 300000 у. е. Срок окупаемости 8 лет. -
Хочу відкрити кальян клуб, потрібні інвестиції, бізнес ідея дуже хороша, оскільки конкурентів в моєму місті немає, цільова аудиторія студенти та люди за віком від 20-30 років, приміщення вже є яке здається в оренду, залишилось закупити обладнання і меблі, і невеличкий ремонт, окупність бізнесу вже через пів року, попит буде тому що конкуренції нуль і люди вже чекають на щось подібне оскільки після 22:00 немає де відпочити і немає закладів які працювалидо ранку, а молоді подобаються такі заклади. Мій номер 0986438495 якщо когось зацікавить моя ідея можна поспілкуватись детальніше
Шукаю інвестиції в бізнес (120 тис.грн), Львів. Постійний дохід. Організація по ремонту комп’ютерної техніки, супутній продаж аксесуарів для мобільних пристроїв (шнурки, зарядки, чехли). Розвиток до франшизи. Ремонтний центр побутової техніки з офісом, пункти прийому (з продажем супутніх товарів через вітрини) в спальних районах Львова. Замовлення збираються в прийомних пунктах, пакуються з описом і відвозяться в майстерню. Гроші потрібні для оренди майстерні (3000 грн в місяць), оренда пункту прийому, ціна до обговорення (може бути торговий центр, приміщення в спальному районі), інструменти для ремонту різної техніки (25000 грн), супутні витрати на організацію процесу, реклама (Google, флаєри, оголошення біля підїздів), реєстрація ФОП, бухгалтер, юридичні питання (гарантія, обмін, повернення). Купівля потрібних пристроїв - чековий апарат, ноутбук, три відеокамери для контролю працівника на пункті прийому, стіл, стілець, вітрини, софт для обслуговування (crm), тощо. Персонал для роботи є - майстер по ремонту мобільних телефонів, комп'ютерів, планшетів, ноутбуків. Майстер по ремонту побутової техніки (фени, плойки, телевізори, кухонна техніка). Можливість розширення - ремонт великогабаритної техніки на дому (холодильники, плити, тощо). Запчастини майстри шукають самі, згідно потреб і несуть за це відповідальність. Продаж аксесуарів для мобільних пристроїв - шнурки, зарядки, чехли. Копійчана ціна в закупці, маржа 300-400%. На перший час, особисто сам буду працювати в пункті прийому, для моніторингу попиту. Можу сам розклеїти оголошення, налаштувати рекламу в інтернеті, зробити все для розвитку бізнесу. Особиста винагорода - відсоток від прибутку. Майстри отримують мінімальну заробітну плату плюс відсоток від виконанних робіт. Інвестор отримує гроші з прибутку, після вирахування податків, зарплати, видатків, винагород. За прогнозом повернення інвестицій через рік. Бізнес передбачає 50 - 70 % націнки, низька конкуренція, розвиток та збільшення надаваних послуг, акредитація у офіційних виробників побутової та комп'ютерної техніки, продаж техніки та аксесуарів. Загальна сума інвестицій - 120 тис.грн