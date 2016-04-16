Шукаю інвестора

Додано: Чет 15 бер, 2018 12:32

Сечас в разработке 2 проекта, один на стадии тестирования подробно только в личку. Деньги нужны будут траншами. Проекты будут работать на территории ЕС, один можно адаптировать под Украину но нет такой экономической целесообразности. Конкурентов пока нет, один проект имеет похожих конкурентов - 1 в Америке, и 1 в России. Второй конкурентов не имеет.

Немного о себе - имею опыт более 20 лет оценки всех видов бизнеса, тм и нма и т.п.

О проектах - будут запущены зарубежом, инвесьор будет входить учредителем в ооо.

Сумма инвестиций от 45000 до 70000 долларов, инвестиции нужны будут траншами, первый 10000 у.е.

Рассматриваю вариант партнерства в один из проектов, если у вас есть опыт работы топ менеджером в интернет агенстве, знание польского или испанского ваши затраты - 5-10%, остальное все возьму на себя.