Шукаю інвестора

Может, кого заинтересует: setam.net.ua/auction/263224 В нашем населенном пункте. Цены не столичные на недвижимость и аренду, но пропорции "вложения:отдача" - симпатичнее. Спрос на аренду площадей превышает предложение (в разрезе "привлекательность объекта/адекватная цена". Завтра в 9:00 последний срок заявок. Если кого-нибудь заинтересует - могу помочь организационно на месте (как на начальном этапе, так и, возможно, администрированием впоследствии). Моя заинтересованность - офисная площадь.
Сечас в разработке 2 проекта, один на стадии тестирования подробно только в личку. Деньги нужны будут траншами. Проекты будут работать на территории ЕС, один можно адаптировать под Украину но нет такой экономической целесообразности. Конкурентов пока нет, один проект имеет похожих конкурентов - 1 в Америке, и 1 в России. Второй конкурентов не имеет. Немного о себе - имею опыт более 20 лет оценки всех видов бизнеса, тм и нма и т.п. О проектах - будут запущены зарубежом, инвесьор будет входить учредителем в ооо. Сумма инвестиций от 45000 до 70000 долларов, инвестиции нужны будут траншами, первый 10000 у.е. Рассматриваю вариант партнерства в один из проектов, если у вас есть опыт работы топ менеджером в интернет агенстве, знание польского или испанского ваши затраты - 5-10%, остальное все возьму на себя.
Добрый день, хочу представить наше ico, проект поддержки отечественных производителей находится в активном развитии: NEOLANDS
О проекте
Цель проекта – создать компанию на базе собственной инфраструктуры, включающей завод, фабрику, предприятие, комфортабельную гостиницу для держателей токена.
Обеспечение токенов землей позволит удерживать цену без резких падений, обвала и колебаний. Наш токен NEOLANDS постоянно будет обрастать площадей земли и в будущем все проекты будут разделены на эти же токены что придаст им ценности и позволит на токен NEOLANDS получать дивиденды Земля и токены связаны юридически