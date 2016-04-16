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Шукаю інвестора
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 99100101102
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 15:10

Инвестиции в коммерческую недвижимость.

Может, кого заинтересует:
setam.net.ua/auction/263224
В нашем населенном пункте. Цены не столичные на недвижимость и аренду, но пропорции "вложения:отдача" - симпатичнее. Спрос на аренду площадей превышает предложение (в разрезе "привлекательность объекта/адекватная цена".
Завтра в 9:00 последний срок заявок. Если кого-нибудь заинтересует - могу помочь организационно на месте (как на начальном этапе, так и, возможно, администрированием впоследствии). Моя заинтересованность - офисная площадь.
SPS
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:38

Шукаю інвестора (продажі)

Є діючий інтернет-магазин: justrun/com/ua

Працюємо по дропшиппінгу. Цікавлять інвестиції в розмірі від 5000$ для закупки власного асортименту.

Всі питання, будь-ласка, на почту: territoryofpeace@gmail.com
territoryofpeace
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:32

Ищу инвестора, партнера в IT проект

Сечас в разработке 2 проекта, один на стадии тестирования подробно только в личку. Деньги нужны будут траншами. Проекты будут работать на территории ЕС, один можно адаптировать под Украину но нет такой экономической целесообразности. Конкурентов пока нет, один проект имеет похожих конкурентов - 1 в Америке, и 1 в России. Второй конкурентов не имеет.
Немного о себе - имею опыт более 20 лет оценки всех видов бизнеса, тм и нма и т.п.
О проектах - будут запущены зарубежом, инвесьор будет входить учредителем в ооо.
Сумма инвестиций от 45000 до 70000 долларов, инвестиции нужны будут траншами, первый 10000 у.е.
Рассматриваю вариант партнерства в один из проектов, если у вас есть опыт работы топ менеджером в интернет агенстве, знание польского или испанского ваши затраты - 5-10%, остальное все возьму на себя.
Sarti17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:20

[ICO] NEOLANDS - Инвестиции в земельные ресурсы и сельское х

Добрый день, хочу представить наше ico, проект поддержки отечественных производителей находится в активном развитии:
NEOLANDS

О проекте

Цель проекта – создать компанию на базе собственной инфраструктуры, включающей завод, фабрику, предприятие, комфортабельную гостиницу для держателей токена.

Обеспечение токенов землей позволит удерживать цену без резких падений, обвала и колебаний. Наш токен NEOLANDS постоянно будет обрастать площадей земли и в будущем все проекты будут разделены на эти же токены что придаст им ценности и позволит на токен NEOLANDS получать дивиденды
Земля и токены связаны юридически

Наш сайт:

http://neolands.io
AlekseyKN
 
Повідомлень: 1
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