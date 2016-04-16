Шукаю інвестора

Додано: Чет 05 кві, 2018 16:24

Neolands - инвестирование в реальную экономику.

Для бизнеса получение кредита в банке – это достаточное серьезное испытание, с которым справляется не каждый. Поэтому случаются ситуации, когда компания завершает свою деятельность, если не способна преодолеть временные трудности или собрать требуемую сумму.



Технология Blockchain является одной из основных причин инновационных, современных проектов в наши дни. Без всякого сомнения, его можно использовать для различных целей, но то, как команда Neolands использует эту технологию для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики заслуживает особого внимания.



Сельское хозяйство переживает самые сложные проблемы в течение очень долгого времени. К ним, относятся: отсутствие государственной поддержки, неэффективная цепочка поставок и плохие доходы от продаж своей продукции для фермеров на рынке. Однако Neolands реализует экосистему, которая может преодолеть эти проблемы.



Стоит отметить, что криптовалютный рынок на сегодняшний день обладает как и преимуществами, так и недостатками. И в первую очередь это связано с тем, что такой рынок развивается чрезвычайно быстро, при этом он отделен от повседневной жизни и практически не применяется в реальности.



Этот проект был создан для того, чтобы при помощи распределенного реестра и цифровых активов дать возможность инвесторам эффективно и безопасно инвестировать в инфраструктурные проекты на земле. Среди многочисленных преимуществ данной платформы стоит выделить хотя бы то, что инвесторы владеющие токенами Neolands будут обеспечены землей и будут получать бонусы от проектов реализуемых на земле. При этом сама земля находится на побережье Черного моря в экологически чистом районе, что само по себе является ценным активом. Но без сомнения революционное решение в сфере ico, что все будет юридически закреплено.



Так же владельцы токенов будут участвовать в инфраструктурных проектах и посредством голосования выбирать направление их реализации.



Благодаря открытой для каждого потенциального инвестора дорожной карты, четкой стратегии и цели, пользователи понимают, что данный проект нацелен на долгосрочное существование и масштабируемость.



Neolands проводит свое ICO, чтобы собрать необходимые средства. Продажа токенов делится на несколько фаз с разным бонусным процентом для каждой фазы в соответствии с внесенной суммой.



В дальнейшем, этот токен начнёт торговаться на бирже и это позволяет инвестору получать возврат вложенных средств не лишь в долгосрочной перспективе, но и сразу после выхода на рынок.



Cледует отметить то, что первые 50 инвесторов, которые инвестируют сумму эквивалентную 50-ти биткоинам (BTC) получат по завершении ICO лично или почтой золотые эквиваленты этих монет c сертификатом их подлинности. А первые 50 инвесторов, которые инвестируют сумму 50 (ETH) получат 50 монет из чистого серебра. 1 BTC= 1 золотой Neolands,1 ETH= 1 серебрянный Neolands



Также будут предложены другие бонусы для инвесторов, впрочем пока всех секретов раскрывать не будем.



Обеспечение токенов Neolands землей позволит равномерно удерживать цену за токен и сглаживать спекулятивные биржевые колебания. А постоянный прирост земельных ресурсов будет увеличивать цену токена, так как сумма всех выпущенных токенов конечна.