Шукаю інвестора

По бюджету:
- Создание сайта 1500-2000$
- Наполнение тематическими текстами 500$
- Бюджет на ppc рекламу 1000$ в месяц.
Итого около 15000$ за год.
Окупаемость через год.
Подробности обговорю с заинтересованными инвесторами.
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:31
Ищу инвестора для интернет стартапа
Ищу инвестора для интернет стартапа, тематика квартиры посуточно. На подобии раздела
По бюджету:
- Создание сайта 1500-2000$
- Наполнение тематическими текстами 500$
- Бюджет на ppc рекламу 1000$ в месяц.
Итого около 15000$ за год.
Окупаемость через год.
Подробности обговорю с заинтересованными инвесторами.
Додано: Чет 05 кві, 2018 16:24
Re: Инвестиции в земельные ресурсы Херсонской области
Neolands - инвестирование в реальную экономику.
Для бизнеса получение кредита в банке – это достаточное серьезное испытание, с которым справляется не каждый. Поэтому случаются ситуации, когда компания завершает свою деятельность, если не способна преодолеть временные трудности или собрать требуемую сумму.
Технология Blockchain является одной из основных причин инновационных, современных проектов в наши дни. Без всякого сомнения, его можно использовать для различных целей, но то, как команда Neolands использует эту технологию для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики заслуживает особого внимания.
Сельское хозяйство переживает самые сложные проблемы в течение очень долгого времени. К ним, относятся: отсутствие государственной поддержки, неэффективная цепочка поставок и плохие доходы от продаж своей продукции для фермеров на рынке. Однако Neolands реализует экосистему, которая может преодолеть эти проблемы.
Стоит отметить, что криптовалютный рынок на сегодняшний день обладает как и преимуществами, так и недостатками. И в первую очередь это связано с тем, что такой рынок развивается чрезвычайно быстро, при этом он отделен от повседневной жизни и практически не применяется в реальности.
Этот проект был создан для того, чтобы при помощи распределенного реестра и цифровых активов дать возможность инвесторам эффективно и безопасно инвестировать в инфраструктурные проекты на земле. Среди многочисленных преимуществ данной платформы стоит выделить хотя бы то, что инвесторы владеющие токенами Neolands будут обеспечены землей и будут получать бонусы от проектов реализуемых на земле. При этом сама земля находится на побережье Черного моря в экологически чистом районе, что само по себе является ценным активом. Но без сомнения революционное решение в сфере ico, что все будет юридически закреплено.
Так же владельцы токенов будут участвовать в инфраструктурных проектах и посредством голосования выбирать направление их реализации.
Благодаря открытой для каждого потенциального инвестора дорожной карты, четкой стратегии и цели, пользователи понимают, что данный проект нацелен на долгосрочное существование и масштабируемость.
Neolands проводит свое ICO, чтобы собрать необходимые средства. Продажа токенов делится на несколько фаз с разным бонусным процентом для каждой фазы в соответствии с внесенной суммой.
В дальнейшем, этот токен начнёт торговаться на бирже и это позволяет инвестору получать возврат вложенных средств не лишь в долгосрочной перспективе, но и сразу после выхода на рынок.
Cледует отметить то, что первые 50 инвесторов, которые инвестируют сумму эквивалентную 50-ти биткоинам (BTC) получат по завершении ICO лично или почтой золотые эквиваленты этих монет c сертификатом их подлинности. А первые 50 инвесторов, которые инвестируют сумму 50 (ETH) получат 50 монет из чистого серебра. 1 BTC= 1 золотой Neolands,1 ETH= 1 серебрянный Neolands
Также будут предложены другие бонусы для инвесторов, впрочем пока всех секретов раскрывать не будем.
Обеспечение токенов Neolands землей позволит равномерно удерживать цену за токен и сглаживать спекулятивные биржевые колебания. А постоянный прирост земельных ресурсов будет увеличивать цену токена, так как сумма всех выпущенных токенов конечна.
Додано: Пон 30 кві, 2018 00:45
Городская Экологическая Служба - 24
Наша цель - внедрение в Украине экологической деятельности и оказания помощи предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности в сфере обращения с отходами как вторичным сырьем, предотвращения накопления отходов, а также осуществления хозяйственной деятельности в этой сфере, создание и улучшение условий внедрения систем сбора, заготовки и утилизации отходов как вторичного сырья, уменьшения негативного влияния их на окружающую среду.
Основные принципы формирования инвестиционной деятельности
Реализация производственных проектов направленных на развитие системы сбора и утилизации отходов, рециклинга твердых бытовых отходов;
Внедрение инновационных технологий в сфере переработки отходов;
Внедрение раздельного сбора ТБО в регионах;
Концентрация ресурсов на поэтапном внедрении отдельных проектов;
Основные источники финансирования инвестиций: собственные производственные фонды и средства предприятия, реинвестиция прибыли, привлечение внешнего капитала на внутреннем рынке;
Активное сотрудничество с органами местной власти и предприятиями в регионах по реализации государственной политики в сфере обращения с отходами на условиях соинвестирования;
Прозрачность использования инвестиционных ресурсов.
Блог о переработке вторичных ресурсов
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:46
Шукаю інвестора в діючий бізнес
Є інформаційний сайт музичної сфери. Сайт вже має непогану відомість на ринку. Також були деякі інвестиції в проект. Все зареєстроване, як ТОВ. ТМ в стані оформлення.
На сьогодні планується ряд додатків та змін на сайті за для збільшення монетизації сайту. Тож шукаємо додаткові інвестиції. (запрошуємо до складу співзасновників)
Сам сайт
Додатково є магазин та розділ продажу музики.
Відповім на усі питання
Пошта: grunya83@gmail.com
Viber/Tel: +380974085950
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