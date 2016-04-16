Шукаю інвестора

Додано: Суб 09 чер, 2018 19:21

Доброго времени суток!

Хотел бы Вам предложить на рассмотрение два высокодоходных проекта под финансирование. Хочу сразу отметить, что я не теоретик с идеей, а практик. Опыт работы в данном направлении более 15-ти лет.

Независимые эксперты просмотрев оба мои проекта, с уверенностью заявили, что проект №2 не имеет аналогов в Украине и Европе, однозначно будет иметь 100% востребованности на внутреннем и внешнем рынке (весь мир) и очень удивились, почему на рынке нету ничего похожего на данный момент. Относительно проекта №1 отметили, что он по всем показателям эффективен, интересен для рынка Украины и Европы, не имеет конкурентов по ассортименту, качеству и техническим характеристикам продукта и с высоким маржинальным доходом.

Рассматриваю как полное участие в одном из проектов (полное финансирование), так и частичное. На данный момент есть несколько заинтересованных инвестор под оба проекта, но не в полной мере финансирования. Реализован будет только один проект.



Проект №1 (Alutime).

Проведенный анализ показал, что после начала функционирования компании,

желаемый уровень спроса, будет достигнут, начиная со второй половины первого года.

Полная окупаемость проекта (пессимистический прогноз) через 14 месяцев после запуска. Планируемый доход за 3 года должен составить не менее 2800000USD, и не уменьшаться в последующие периоды. В ближайшие несколько лет не намечается грандиозных перемен в данной сфере. Так же стоит отметить, что временных границ данного проекта нет и три года, это не показатель. На протяжении всего времени (3 года) и по истечении его, на балансе компании остается запас продукции в размере не менее 790000USD (себестоимость).

Проект по всем показателям является эффективным.

Необходима сумма в размере одного миллиона долларов. Возможно рассматривать сумму от 600 000 до 1 500 000 USD (изменять ассортимент), но не желательно понижать.

Бизнес план и финансовый план по требованию.

Реализация проекта в Харькове.

Проект был рассчитан только на внутренний рынок (Украина), но уже провел переговоры с двумя Польскими компаниями, которые заинтересованы в данном продукте (останавливает изначально только время на получения сертификатов для Европы). Повторюсь, подобного ассортимента, качества и технических характеристик нету на рынке и это подкупает. Кроме этого, бизнес план был рассчитан со средней наценкой 75%, что ниже рыночной цены Украины, а Польши тем более.

Мои прогнозы и просчеты пессимистические. Опыт работы говорит о том, что в будущем, после проведения рекламной компании, ознакомления потребителей и усовершенствования логистики, прибыль будет существенно высшей написанной выше.



Проект №2 (Akrilon).

Суть проекта - производство. Продукт данного производства, это революция в отрасли. Технология производства и оборудование не имеет аналогов в Европе, а в мире есть всего лишь одно немного похожее производство (узкое направление). Полученный продукт по данной технологии отличается рядом преимущественных способностей по сравнению с аналогами и при всем этом, себестоимость производства в разы меньше аналогов. Можно смело заявить, что при появлении данного продукта на рынке, конкурентов у него не будет.

Рынок сбыта внутренний и внешний.

​Себестоимость за единицу - 8,85 EUR (по расходным материалам).

Продажная стоимость на крупном опте - 19,21 EUR.

Продажная стоимость на опте - 24,56 EUR.

Продажная стоимость в розницу компанией не рассматривается.

Возможность производства от 10 до 18 единиц в минуту.

Рыночная стоимость аналогов в Украине: 43 EUR - розница, 31 EUR - крупный опт.

Не трудно подсчитать, что при выходе предприятия на желаемый уровень продаж/производства, как минимум:

10 единиц * 10.36 EUR (разница между себестоимостью и продажей на опте) * 40 минут * 20 часов

= 82 880 EUR (грязная прибыль в сутки). 8 500 000 EUR / 82 880 = 103 дня.

После выхода предприятия на полный желаемый уровень, за год оно может увеличивать вложенные средства в несколько раз.

Более подробнее, только лично желающим и имеющим возможность провести финансирование.

Необходимая сумма инвестиций в размере 8 500 000 EUR (полная).



Бизнес планы по запросу.



Готов к диалогу и обсуждению.



Заранее спасибо.



В надежде на взаимовыгодное сотрудничество.