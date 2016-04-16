Шукаю інвестора

По бюджету:
- Создание сайта 1500-2000$
- Наполнение тематическими текстами 500$
- Бюджет на ppc рекламу 1000$ в месяц.
Итого около 15000$ за год.
Окупаемость через год.
Подробности обговорю с заинтересованными инвесторами.
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:31
Ищу инвестора для интернет стартапа
Ищу инвестора для интернет стартапа, тематика квартиры посуточно. На подобии раздела
По бюджету:
- Создание сайта 1500-2000$
- Наполнение тематическими текстами 500$
- Бюджет на ppc рекламу 1000$ в месяц.
Итого около 15000$ за год.
Окупаемость через год.
Подробности обговорю с заинтересованными инвесторами.
Додано: Чет 05 кві, 2018 16:24
Re: Инвестиции в земельные ресурсы Херсонской области
Neolands - инвестирование в реальную экономику.
Для бизнеса получение кредита в банке – это достаточное серьезное испытание, с которым справляется не каждый. Поэтому случаются ситуации, когда компания завершает свою деятельность, если не способна преодолеть временные трудности или собрать требуемую сумму.
Технология Blockchain является одной из основных причин инновационных, современных проектов в наши дни. Без всякого сомнения, его можно использовать для различных целей, но то, как команда Neolands использует эту технологию для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики заслуживает особого внимания.
Сельское хозяйство переживает самые сложные проблемы в течение очень долгого времени. К ним, относятся: отсутствие государственной поддержки, неэффективная цепочка поставок и плохие доходы от продаж своей продукции для фермеров на рынке. Однако Neolands реализует экосистему, которая может преодолеть эти проблемы.
Стоит отметить, что криптовалютный рынок на сегодняшний день обладает как и преимуществами, так и недостатками. И в первую очередь это связано с тем, что такой рынок развивается чрезвычайно быстро, при этом он отделен от повседневной жизни и практически не применяется в реальности.
Этот проект был создан для того, чтобы при помощи распределенного реестра и цифровых активов дать возможность инвесторам эффективно и безопасно инвестировать в инфраструктурные проекты на земле. Среди многочисленных преимуществ данной платформы стоит выделить хотя бы то, что инвесторы владеющие токенами Neolands будут обеспечены землей и будут получать бонусы от проектов реализуемых на земле. При этом сама земля находится на побережье Черного моря в экологически чистом районе, что само по себе является ценным активом. Но без сомнения революционное решение в сфере ico, что все будет юридически закреплено.
Так же владельцы токенов будут участвовать в инфраструктурных проектах и посредством голосования выбирать направление их реализации.
Благодаря открытой для каждого потенциального инвестора дорожной карты, четкой стратегии и цели, пользователи понимают, что данный проект нацелен на долгосрочное существование и масштабируемость.
Neolands проводит свое ICO, чтобы собрать необходимые средства. Продажа токенов делится на несколько фаз с разным бонусным процентом для каждой фазы в соответствии с внесенной суммой.
В дальнейшем, этот токен начнёт торговаться на бирже и это позволяет инвестору получать возврат вложенных средств не лишь в долгосрочной перспективе, но и сразу после выхода на рынок.
Cледует отметить то, что первые 50 инвесторов, которые инвестируют сумму эквивалентную 50-ти биткоинам (BTC) получат по завершении ICO лично или почтой золотые эквиваленты этих монет c сертификатом их подлинности. А первые 50 инвесторов, которые инвестируют сумму 50 (ETH) получат 50 монет из чистого серебра. 1 BTC= 1 золотой Neolands,1 ETH= 1 серебрянный Neolands
Также будут предложены другие бонусы для инвесторов, впрочем пока всех секретов раскрывать не будем.
Обеспечение токенов Neolands землей позволит равномерно удерживать цену за токен и сглаживать спекулятивные биржевые колебания. А постоянный прирост земельных ресурсов будет увеличивать цену токена, так как сумма всех выпущенных токенов конечна.
Додано: Пон 30 кві, 2018 00:45
Городская Экологическая Служба - 24
Наша цель - внедрение в Украине экологической деятельности и оказания помощи предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности в сфере обращения с отходами как вторичным сырьем, предотвращения накопления отходов, а также осуществления хозяйственной деятельности в этой сфере, создание и улучшение условий внедрения систем сбора, заготовки и утилизации отходов как вторичного сырья, уменьшения негативного влияния их на окружающую среду.
Основные принципы формирования инвестиционной деятельности
Реализация производственных проектов направленных на развитие системы сбора и утилизации отходов, рециклинга твердых бытовых отходов;
Внедрение инновационных технологий в сфере переработки отходов;
Внедрение раздельного сбора ТБО в регионах;
Концентрация ресурсов на поэтапном внедрении отдельных проектов;
Основные источники финансирования инвестиций: собственные производственные фонды и средства предприятия, реинвестиция прибыли, привлечение внешнего капитала на внутреннем рынке;
Активное сотрудничество с органами местной власти и предприятиями в регионах по реализации государственной политики в сфере обращения с отходами на условиях соинвестирования;
Прозрачность использования инвестиционных ресурсов.
Блог о переработке вторичных ресурсов
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:46
Шукаю інвестора в діючий бізнес
Є інформаційний сайт музичної сфери. Сайт вже має непогану відомість на ринку. Також були деякі інвестиції в проект. Все зареєстроване, як ТОВ. ТМ в стані оформлення.
На сьогодні планується ряд додатків та змін на сайті за для збільшення монетизації сайту. Тож шукаємо додаткові інвестиції. (запрошуємо до складу співзасновників)
Сам сайт
Додатково є магазин та розділ продажу музики.
Відповім на усі питання
Пошта: grunya83@gmail.com
Viber/Tel: +380974085950
Додано: Суб 09 чер, 2018 19:21
Ищу инвестора. Аналога на рынке нет. 1000 000 USD и 8 500 0
Доброго времени суток!
Хотел бы Вам предложить на рассмотрение два высокодоходных проекта под финансирование. Хочу сразу отметить, что я не теоретик с идеей, а практик. Опыт работы в данном направлении более 15-ти лет.
Независимые эксперты просмотрев оба мои проекта, с уверенностью заявили, что проект №2 не имеет аналогов в Украине и Европе, однозначно будет иметь 100% востребованности на внутреннем и внешнем рынке (весь мир) и очень удивились, почему на рынке нету ничего похожего на данный момент. Относительно проекта №1 отметили, что он по всем показателям эффективен, интересен для рынка Украины и Европы, не имеет конкурентов по ассортименту, качеству и техническим характеристикам продукта и с высоким маржинальным доходом.
Рассматриваю как полное участие в одном из проектов (полное финансирование), так и частичное. На данный момент есть несколько заинтересованных инвестор под оба проекта, но не в полной мере финансирования. Реализован будет только один проект.
Проект №1 (Alutime).
Проведенный анализ показал, что после начала функционирования компании,
желаемый уровень спроса, будет достигнут, начиная со второй половины первого года.
Полная окупаемость проекта (пессимистический прогноз) через 14 месяцев после запуска. Планируемый доход за 3 года должен составить не менее 2800000USD, и не уменьшаться в последующие периоды. В ближайшие несколько лет не намечается грандиозных перемен в данной сфере. Так же стоит отметить, что временных границ данного проекта нет и три года, это не показатель. На протяжении всего времени (3 года) и по истечении его, на балансе компании остается запас продукции в размере не менее 790000USD (себестоимость).
Проект по всем показателям является эффективным.
Необходима сумма в размере одного миллиона долларов. Возможно рассматривать сумму от 600 000 до 1 500 000 USD (изменять ассортимент), но не желательно понижать.
Бизнес план и финансовый план по требованию.
Реализация проекта в Харькове.
Проект был рассчитан только на внутренний рынок (Украина), но уже провел переговоры с двумя Польскими компаниями, которые заинтересованы в данном продукте (останавливает изначально только время на получения сертификатов для Европы). Повторюсь, подобного ассортимента, качества и технических характеристик нету на рынке и это подкупает. Кроме этого, бизнес план был рассчитан со средней наценкой 75%, что ниже рыночной цены Украины, а Польши тем более.
Мои прогнозы и просчеты пессимистические. Опыт работы говорит о том, что в будущем, после проведения рекламной компании, ознакомления потребителей и усовершенствования логистики, прибыль будет существенно высшей написанной выше.
Проект №2 (Akrilon).
Суть проекта - производство. Продукт данного производства, это революция в отрасли. Технология производства и оборудование не имеет аналогов в Европе, а в мире есть всего лишь одно немного похожее производство (узкое направление). Полученный продукт по данной технологии отличается рядом преимущественных способностей по сравнению с аналогами и при всем этом, себестоимость производства в разы меньше аналогов. Можно смело заявить, что при появлении данного продукта на рынке, конкурентов у него не будет.
Рынок сбыта внутренний и внешний.
Себестоимость за единицу - 8,85 EUR (по расходным материалам).
Продажная стоимость на крупном опте - 19,21 EUR.
Продажная стоимость на опте - 24,56 EUR.
Продажная стоимость в розницу компанией не рассматривается.
Возможность производства от 10 до 18 единиц в минуту.
Рыночная стоимость аналогов в Украине: 43 EUR - розница, 31 EUR - крупный опт.
Не трудно подсчитать, что при выходе предприятия на желаемый уровень продаж/производства, как минимум:
10 единиц * 10.36 EUR (разница между себестоимостью и продажей на опте) * 40 минут * 20 часов
= 82 880 EUR (грязная прибыль в сутки). 8 500 000 EUR / 82 880 = 103 дня.
После выхода предприятия на полный желаемый уровень, за год оно может увеличивать вложенные средства в несколько раз.
Более подробнее, только лично желающим и имеющим возможность провести финансирование.
Необходимая сумма инвестиций в размере 8 500 000 EUR (полная).
Бизнес планы по запросу.
Готов к диалогу и обсуждению.
Заранее спасибо.
В надежде на взаимовыгодное сотрудничество.
Додано: Нед 24 чер, 2018 12:46
Інвестиції
Є бізнес план під вирощування бурувки і опит в догляді потрібні кошти для купівлі сажанців зелі поливної системи та добрив. Залучаня коштів без участі під 20 % річних якщо є бажання допомогати тоді процентна ставка буде більша ..
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:15
Кредит и/или инвестиции
Возьмем (2 предпринимателя) кредит 140 000 на 1,5-2 года. Возможен залог (производственное оборудование, автотранспорт). Любая удобная форма оформления. Киевская область, Бровары. Работающая организация.
Также возможно партнерство с инвестором (как и отдельно рассматриваемое, так и в комплексе с кредитованием) по развитию актуального на на данный момент сегмента нашей деятельности. Направление деятельности: услуги печати на широком спектре носителей (сувенирная продукция, широкоформатная печать), брендирование одежды, изготовление сувениров, интерьерной и наружной рекламы.
Тел.: 063-608-40-09
068-437-29-78
066-511-60-73
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:06
Ищу партнеров для инвестиций с высоким ROI.
Имею собственную технику и стратегию капитализации. Стабильная высокая доходность. Привлекаю партнеров с минимальным порогом инвестиций в 50 000 грн. Готов на все вопросы ответить в личных сообщениях.
Додано: Чет 05 лип, 2018 23:17
Онлайн (Игры)
Идея
Компания будет реализовывать Браузерную РПГ игру для русско и анг говорящих пользователей.
Текущее состояние
Игра уже работает в тестовом режиме.
Рынок
Ну вообщем размеры просто зашкаливают,все играют в Онлайн игры,существуют множество компаний с играми такие как mail.ru WOT даже вы наверно играете в эти игры.
Проблема или Возможность
Так как я в этой сфере более 10 лет я знаю какие игры любят наши русско говорящие пользователи,поэтому я знаю какую игру надо взять чтоб вы в нее играли он в нее играл и ему нравилось игра бесплатная то есть каждый может играть в нее(от куда берутся деньги) смотрите игра бесплатная но в каждой игре есть магазин онлайн,и игороки чтобы быть круче всех начинают скупать этот магазин,для нас это просто рисунки которые приносят деньги для них это возможность быть лучшим, в данном проекте о суммах напишу ниже Как выбирать игру и почему я знаю что она будет успешной я могу объяснить если вас заинтересует данный проект ибо нету смысла
Финансы
Нужны на 1.Оффис(ремонт,закупка компьютеров,интернет и т.д) 2.Работники и зарплата я брал на 10 месяцов в перед 3.Сервер(тот что больше чем машина) 4.Контракт с другой конторой и много всякого еще Как приходить прибыль.Как я говорил ранее Игра Free To Play то есть каждый может играть в нее без платно но как и в каждой игре есть свой магазин(этот магазин мы просто рисуем)допустим стиль определенной одежды стоит 100 гривен,да это не много но теперь подсуммируйте когда в данную игру начнет играть более 2-5 миллионов пользователей(я указал только одежду там еще всякие лошадки ВИП статус очень нужный стоит около 200 гривен на месяц и так все пользователи покупают это,вот и просуммируйте каковы будут показатели сроки если начать с данного момента то это начнет работать в течении 10 месяцев.
Предложение инвестору
Воити в долю 25-40% от прибыли. Бюджет 10000$
Риски
Если игра будет плохо прорикламирована то пользователи не узнают про игру и не будут играть в нее.
Спасибо за Ваше внимание.
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:07
Новой формат инвестиций. Вам стоит на это взглянуть.
Представляем Вам новой формат инвестиций от компании Каштан 2000 - инвестиционной компании, которая работает на рынке финансовых услуг Украины с 2000.
Это НЕ жадные банковские депозиты, НЕ рисковые фондовые вклады, НЕ хрупкие пирамиды, НЕ пропиаренный форекс!
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[*]Доходность - До 16% годовых в USD - выгодней в 4,5 раза, чем в банках
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