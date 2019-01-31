Шукаю інвестора

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:08

Re: Нужен кредит

Кредит под залог квартиры, дома, коммерческой недвижимости в Киеве от Финансовой Компании «UniGroup».
Фиксированная Ставка по кредиту 1,5% в месяц (18% в год)
Без справки о доходах!
Кредитная история не имеет значение!
Срок кредитования от 1 месяца до 10 лет, с правом досрочного погашения или продления.
Сумма кредита от 30 000грн до 50 000 000грн (возможна любая валюта).
Выдача денег через 1 час после обращения.
Без переоформления документов и выписки.
Минимальный пакет документов.
Больше информации на сайте компании
https://unigroup.kiev.ua/kredit-pod-zalog-kvartiry
Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net
https://www.facebook.com/UniGroupKredit/
UniGroup
 
Повідомлень: 28
З нами з: 05.04.18
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:26

Re: Ищу инвестора или частный займ

Кредит под залог квартиры, дома, коммерческой недвижимости в Киеве от Финансовой Компании «UniGroup».
Фиксированная Ставка по кредиту 1,5% в месяц (18% в год)
Без справки о доходах!
Кредитная история не имеет значение!
Срок кредитования от 1 месяца до 10 лет, с правом досрочного погашения или продления.
Сумма кредита от 30 000грн до 50 000 000грн (возможна любая валюта).
Выдача денег через 1 час после обращения.
Без переоформления документов и выписки.
Минимальный пакет документов.
Больше информации на сайте компании
https://unigroup.kiev.ua/kredit-pod-zalog-kvartiry
Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net
https://www.facebook.com/UniGroupKredit/
UniGroup
 
Повідомлень: 28
З нами з: 05.04.18
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:16

Приглашаем к инвестированию

Яркий, дерзкий, философский, интерактивный сериал "ZVUKI URBANA" приглашает к инвестированию 8000 USD в обмен на 25% от прибыли. Вложенные средства будут использованы для организации, производства, публикации и продвижения сериала. Прогнозируемая окупаемость проекта не более трёх месяцев.

Повествование сосредоточено вокруг острых тем современности в атмосфере кибер-панк реальности. С периодичностью в один месяц выпускается один эпизод на протяжении трёх сезонов по двенадцать эпизодов в каждом.

Высокое качество контента в разрешениях Full HD 1080p и 4K DCI 2160p распространяются при помощи приложения для популярных компьютерных и мобильных платформ на русском и английском языках.

Инвестор зарабатывает от 4000 USD ежемесячно. С ростом популярности сериала, увеличивается прибыль.
niko_zgurskiy
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:28

Екологія, охорона природи / Утилізація відходів та переробка

Наша мета - впровадження в Україні екологічної діяльності і надання допомоги підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною, запобігання накопичення відходів, а також здійснення господарської діяльності в цій сфері, створення і поліпшення умов запровадження систем збирання, заготівлі і утилізації відходів як вторинної сировини, зменшення негативного впливу їх на навколишнє середовище.

Залучаємо кошти на впровадження роздільного збору побутових відходів серед населення.

https://ces-24.wixsite.com/waste/pro-nas

Переробка склобою
https://gorecoservice.io.ua

infocar2006
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:47

Нужны деньги .

Приветствую .
Нужен займ или кредит , Киев , без залога , на открытие интернет магазина ,сумма 200 000 грн , отдам с % через три месяца .
Также интересует инвестор с последующим сотрудничеством .
Все законно , ни какого криминала и наркотиков .
Если интересно пишите на почту zloydedywka.ua@gmail.com
bezbognik
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:36

pakk808019 Добрый день.Меня зовут Игорь.Хочу обсудить с Вами условия сотрудничества если предложение еще в силе,мобильный 050 507 18 65. С уважением
gari2004tatarinvovka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:33

Предложение инвестировать в криптовалюту

Добрый день!
Мы интернет-инкубатор блокчейн проектов Криптокузня, запустили уже второй проект Кпритовалюты, с оригинальной идеей и расширением для браузера. Предлагаем заинтересованным инвестировать в наши Мастерноды.

Покупка Мастерноды словно депозит в банке – умножит ваш вклад в номинале криптовалюты а нам поможет вывести криптовалюту на биржу для обеспечения ликвидности.

Наш официальный анонс https://bitcointalk.org/index.php?topic=5096250.0
Пишите в ЛС или в Телеграмм https://t.me/CFxA01
Реально заинтересованным отвечу на все вопросы
xscp
 
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