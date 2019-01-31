Шукаю інвестора

Кредит под залог квартиры, дома, коммерческой недвижимости в Киеве от Финансовой Компании «UniGroup». Фиксированная Ставка по кредиту 1,5% в месяц (18% в год) Без справки о доходах! Кредитная история не имеет значение! Срок кредитования от 1 месяца до 10 лет, с правом досрочного погашения или продления. Сумма кредита от 30 000грн до 50 000 000грн (возможна любая валюта). Выдача денег через 1 час после обращения. Без переоформления документов и выписки. Минимальный пакет документов. Больше информации на сайте компании https://unigroup.kiev.ua/kredit-pod-zalog-kvartiry Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber) e-mail: unibrok@ukr.net https://www.facebook.com/UniGroupKredit/
Кредит под залог квартиры, дома, коммерческой недвижимости в Киеве от Финансовой Компании «UniGroup». Фиксированная Ставка по кредиту 1,5% в месяц (18% в год) Без справки о доходах! Кредитная история не имеет значение! Срок кредитования от 1 месяца до 10 лет, с правом досрочного погашения или продления. Сумма кредита от 30 000грн до 50 000 000грн (возможна любая валюта). Выдача денег через 1 час после обращения. Без переоформления документов и выписки. Минимальный пакет документов. Больше информации на сайте компании https://unigroup.kiev.ua/kredit-pod-zalog-kvartiry Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber) e-mail: unibrok@ukr.net https://www.facebook.com/UniGroupKredit/
Яркий, дерзкий, философский, интерактивный сериал "ZVUKI URBANA" приглашает к инвестированию 8000 USD в обмен на 25% от прибыли. Вложенные средства будут использованы для организации, производства, публикации и продвижения сериала. Прогнозируемая окупаемость проекта не более трёх месяцев.
Повествование сосредоточено вокруг острых тем современности в атмосфере кибер-панк реальности. С периодичностью в один месяц выпускается один эпизод на протяжении трёх сезонов по двенадцать эпизодов в каждом.
Высокое качество контента в разрешениях Full HD 1080p и 4K DCI 2160p распространяются при помощи приложения для популярных компьютерных и мобильных платформ на русском и английском языках.
Инвестор зарабатывает от 4000 USD ежемесячно. С ростом популярности сериала, увеличивается прибыль.
Наша мета - впровадження в Україні екологічної діяльності і надання допомоги підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною, запобігання накопичення відходів, а також здійснення господарської діяльності в цій сфері, створення і поліпшення умов запровадження систем збирання, заготівлі і утилізації відходів як вторинної сировини, зменшення негативного впливу їх на навколишнє середовище.
Залучаємо кошти на впровадження роздільного збору побутових відходів серед населення.
Приветствую . Нужен займ или кредит , Киев , без залога , на открытие интернет магазина ,сумма 200 000 грн , отдам с % через три месяца . Также интересует инвестор с последующим сотрудничеством . Все законно , ни какого криминала и наркотиков . Если интересно пишите на почту zloydedywka.ua@gmail.com
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