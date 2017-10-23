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Майнеры на интернет-сайтах
наступают. Следите за ЦП!

Майнеры на интернет-сайтах наступают. Следите за ЦП!
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 27 вер, 2017 18:30

Майнеры на интернет-сайтах наступают. Следите за ЦП!

Всем доброго дня!

Актуальная тема последних дней - встраивание майнеров в разные популярные сайты.

Сегодня на ресурсе с учебной литературой работал со списками и обратил внимание, что ноутбук слишком сильно звучит вентилятором процессора.

Открыл диспетчер задач - загрузка 100%. Запущена только Опера.

Смотрю в диспетчер задач самой оперы и вижу вкладку, которая грузит процессор на 100%.

Оказывается это и есть вкладка с литературой.

Посмотрел код страницы и ожидаемо увидел

Зображення

В общем страничка майнит понемногу. И может быть не так страшно было бы, если бы не работа от батарейки вдали от розетки.

В общем не заметив попадания на такой ресурс Вы рискуете замедлить общую работу своего компьютера пока там находитесь т.к. система будет нагружена полностью и для Ваших задач не останется ресурсов + если работаете от батарее она быстрее сядет.

Будьте внимательны.

Чтобы в Опере, Хроме и прочих браузерах на Хромиуме увидеть какая вкладка майнит надо запустить из собственных диспетчер задач клавишами Shift+Esc и там будут видны %.

Ну а первично проблема видна в диспетчере Windows полной загрузкой процессора.

Еще неделю назад об этом никто широко не знал, а сегодня это уже массово везде начинается.

Расширения с этим бороться умеют. Можно отключить вручную js в браузерах. Но сначала имеет смысл познакомиться с проблемой вживую.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Чет 28 вер, 2017 14:03

Re: Майнеры на интернет-сайтах наступают. Следите за ЦП!

Ого, интересно. Спасибо за информацию, будем знать.
Spasichnik
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Повідомлення Додано: Чет 05 жов, 2017 13:44

Re: Майнеры на интернет-сайтах наступают. Следите за ЦП!

  ZINCHENKO написав:Актуальная тема последних дней - встраивание майнеров в разные популярные сайты.

Кстати, помечают ли антивирусные ресурсы и в частности Гугл такие сайты как вредоносные?
Финансистка97
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Повідомлення Додано: Чет 05 жов, 2017 13:55

Re: Майнеры на интернет-сайтах наступают. Следите за ЦП!

  ZINCHENKO написав:Можно отключить вручную js в браузерах.

Ну-ну, и останется в вашем интернете пара десятков сайтов на весь мир, готовы вернутся в 90-е? Без JS сейчас ни один сайт не работает.
deniska
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 жов, 2017 14:02

  deniska написав:
  ZINCHENKO написав:Можно отключить вручную js в браузерах.

Ну-ну, и останется в вашем интернете пара десятков сайтов на весь мир, готовы вернутся в 90-е? Без JS сейчас ни один сайт не работает.


Цитировать-то можно и целиком ведь. А там как раз написано слудующее

Расширения с этим бороться умеют. Можно отключить вручную js в браузерах. Но сначала имеет смысл познакомиться с проблемой вживую.


Отключать js это один из методов борьбы и кому-то он будет удобен. Основная же масса пользователей с эдблоком вообще могут не заметить проблемы, а те, у кого Опера, будут недоумевать что за ситуация такая непонятная.

Продвинутых пользователей это не касается, но такие не все.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2017 14:46

А у кого есть список подобных сайтов? Хотелось бы посмотреть это в деле)
IvanChay
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лис, 2017 13:04

Re: Майнеры на интернет-сайтах наступают. Следите за ЦП!

Как я борюсь с искушением не поставить такой скрипт на сайт на работе... :-)
Yarick
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лис, 2017 14:41

Не побачив поради як вбивати ці віруси
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:50

Re: Майнеры на интернет-сайтах наступают. Следите за ЦП!

Биткойны, манинг.... Честно, вся эта тема уже напрягает. Развод, который многие поддерживают, и в который многи хотят влезть в надежде стать миллионерами
Olenka Nik
 
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