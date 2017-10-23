Майнеры на интернет-сайтах наступают. Следите за ЦП!

Актуальная тема последних дней - встраивание майнеров в разные популярные сайты.
Сегодня на ресурсе с учебной литературой работал со списками и обратил внимание, что ноутбук слишком сильно звучит вентилятором процессора.
Открыл диспетчер задач - загрузка 100%. Запущена только Опера.
Смотрю в диспетчер задач самой оперы и вижу вкладку, которая грузит процессор на 100%.
Оказывается это и есть вкладка с литературой.
Посмотрел код страницы и ожидаемо увидел
В общем страничка майнит понемногу. И может быть не так страшно было бы, если бы не работа от батарейки вдали от розетки.
В общем не заметив попадания на такой ресурс Вы рискуете замедлить общую работу своего компьютера пока там находитесь т.к. система будет нагружена полностью и для Ваших задач не останется ресурсов + если работаете от батарее она быстрее сядет.
Будьте внимательны.
Чтобы в Опере, Хроме и прочих браузерах на Хромиуме увидеть какая вкладка майнит надо запустить из собственных диспетчер задач клавишами Shift+Esc и там будут видны %.
Ну а первично проблема видна в диспетчере Windows полной загрузкой процессора.
Еще неделю назад об этом никто широко не знал, а сегодня это уже массово везде начинается.
Расширения с этим бороться умеют. Можно отключить вручную js в браузерах. Но сначала имеет смысл познакомиться с проблемой вживую.