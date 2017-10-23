Майнеры на интернет-сайтах наступают. Следите за ЦП!

Додано: Сер 27 вер, 2017 18:30

Всем доброго дня!Актуальная тема последних дней - встраивание майнеров в разные популярные сайты.Сегодня на ресурсе с учебной литературой работал со списками и обратил внимание, что ноутбук слишком сильно звучит вентилятором процессора.Открыл диспетчер задач - загрузка 100%. Запущена только Опера.Смотрю в диспетчер задач самой оперы и вижу вкладку, которая грузит процессор на 100%.Оказывается это и есть вкладка с литературой.Посмотрел код страницы и ожидаемо увиделВ общем страничка майнит понемногу. И может быть не так страшно было бы, если бы не работа от батарейки вдали от розетки.В общем не заметив попадания на такой ресурс Вы рискуете замедлить общую работу своего компьютера пока там находитесь т.к. система будет нагружена полностью и для Ваших задач не останется ресурсов + если работаете от батарее она быстрее сядет.Будьте внимательны.Чтобы в Опере, Хроме и прочих браузерах на Хромиуме увидеть какая вкладка майнит надо запустить из собственных диспетчер задач клавишами Shift+Esc и там будут видны %.Ну а первично проблема видна в диспетчере Windows полной загрузкой процессора.Еще неделю назад об этом никто широко не знал, а сегодня это уже массово везде начинается.Расширения с этим бороться умеют. Можно отключить вручную js в браузерах. Но сначала имеет смысл познакомиться с проблемой вживую.