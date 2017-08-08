Как телефон помогает мне экономить деньги и время.

Додано: Сер 27 вер, 2017 23:09

Выбор правильных приложений для телефона позволило мне не просто его носит с собой но еще и экономить деньги и время. А в паре с power bankom он стал незаменимым помощником.

Наконец-то прогресс дошел и до нас. Почти во всех более и менее средних городах появился 3g. Что еще прибавило плюсов к использованию телефона.

У меня все началось с приложения Love Sales - акции и скидки супермаркетов Украины,а также распродажи и самые низкие цены на товары торговых сетей

Показывает скидки в магазинах Ашан, Метро, АТБ, Сильпо, Eldorado, Comfy и других.

Потом я себе установил Pokupon & SuperDeal. Два сервиса в одном. Скидку можно найти на много чего.

Только два этих приложения сэкономило мне в первый месяц активного пользования примерно 800 гривен. В принципе у каждого будут разные показатели по экономии, в зависимости от пожеланий по покупкам.

Дальше, чтобы экономить время в дороге, после многих перепробованных навигаторов остановился на MAPS.ME который отлично работает в оффлайне. Очень выгодно при поездках на дальние расстояние, где качество связи оставляет желать лучшего. В связке с Google Maps они мне экономят как минимум 30 часов в месяц.

Railway Tickets экономить мне время на покупку билетов на поезда, а знаменитый Uber деньги и время на ожидания машины.

Google Docs позволяет работать оперативно с документами в любой точке города.

ColorNote - удобный блокнот, который позволяет мне ничего не забывать, и вовремя про все напоминает.

Telegram, Viber, WhatsApp, Skype экономят мне финансы при общении с зарубежом. Не думая о выборе тарифных планов. Мне даже трудно подсчитать сколько денег мне они сэкономили.

CoinKeeper для учета доходов и расходов, показал мне, как я раньше не эффективно тратил финансы.

Вот такой минимальный набор приложений позволил мне поднять свою эффективность на 35% и экономить финансы и время. Я продолжаю искать дальше полезные приложения чтобы получать больше дела от телефона, а не просто его с собой носить. Если Вы знаете такие приложения. Пишите в комментариях.