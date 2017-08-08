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Как телефон помогает мне
экономить деньги и время.

Как телефон помогает мне экономить деньги и время.
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 27 вер, 2017 23:09

Как телефон помогает мне экономить деньги и время.

Выбор правильных приложений для телефона позволило мне не просто его носит с собой но еще и экономить деньги и время. А в паре с power bankom он стал незаменимым помощником.
Наконец-то прогресс дошел и до нас. Почти во всех более и менее средних городах появился 3g. Что еще прибавило плюсов к использованию телефона.
У меня все началось с приложения Love Sales - акции и скидки супермаркетов Украины,а также распродажи и самые низкие цены на товары торговых сетей
Показывает скидки в магазинах Ашан, Метро, АТБ, Сильпо, Eldorado, Comfy и других.
Потом я себе установил Pokupon & SuperDeal. Два сервиса в одном. Скидку можно найти на много чего.
Только два этих приложения сэкономило мне в первый месяц активного пользования примерно 800 гривен. В принципе у каждого будут разные показатели по экономии, в зависимости от пожеланий по покупкам.
Дальше, чтобы экономить время в дороге, после многих перепробованных навигаторов остановился на MAPS.ME который отлично работает в оффлайне. Очень выгодно при поездках на дальние расстояние, где качество связи оставляет желать лучшего. В связке с Google Maps они мне экономят как минимум 30 часов в месяц.
Railway Tickets экономить мне время на покупку билетов на поезда, а знаменитый Uber деньги и время на ожидания машины.
Google Docs позволяет работать оперативно с документами в любой точке города.
ColorNote - удобный блокнот, который позволяет мне ничего не забывать, и вовремя про все напоминает.
Telegram, Viber, WhatsApp, Skype экономят мне финансы при общении с зарубежом. Не думая о выборе тарифных планов. Мне даже трудно подсчитать сколько денег мне они сэкономили.
CoinKeeper для учета доходов и расходов, показал мне, как я раньше не эффективно тратил финансы.
Вот такой минимальный набор приложений позволил мне поднять свою эффективность на 35% и экономить финансы и время. Я продолжаю искать дальше полезные приложения чтобы получать больше дела от телефона, а не просто его с собой носить. Если Вы знаете такие приложения. Пишите в комментариях.
dmitriy7777
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 жов, 2017 13:11

dmitriy7777
На какой телефон Вы ставили Love Sales и Pokupon & SuperDeal. На сайте Гугл говорит - не совмести не с одним аппаратом Самсунг.
tacit
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 жов, 2017 20:14

Love Sales - для iOs тоже не нашел (
joyful
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 жов, 2017 06:57

Re: Как телефон помогает мне экономить деньги и время.

На Мі Мах нормально, давно юзаю. Є схожа прога 'скидки и акции', спробуйте, кому треба. Майже те саме що Love Sales
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 19 жов, 2017 20:57

У меня Tp-link Neffos c5. Приложение Love Sales работает без проблем.
dmitriy7777
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2017 09:10

Love Sales не Леново и Хуавей работает. Если на ваш телефон не подходит, есть другие приложения. Практически каждый супермаркет выпустил свое мобильное приложение. Еще можно подписаться на рассылку о скидках и акциях по электронной почте.
vikovas
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:52

Re: Как телефон помогает мне экономить деньги и время.

Очень много всего сейчас есть, с помощью чего можно сэкономить. Пользуюсь пока только Покупон, но на телефон ничего не ставила. Даже так почувствовала, что нормальная тема сэкономить
Olenka Nik
 
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