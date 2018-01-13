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Дивовижна українська осінь

Дивовижна українська осінь
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Чет 05 жов, 2017 16:10

Дивовижна українська осінь

Осінь — особлива пора року. Вона просякнута якоюсь чарівною атмосферою. Сотні кольорів на деревах, кришталево чисте холодне повітря, кожен проміньчик сонця на вагу золота. І все навколо наповнюється легким смутком
Представляємо вам підбірку найкращих осінніх пейзажів, які переконають вас у тому, що українська осінь — дивовижно прекрасна.

Радомишль. Водяний млин
Зображення

Осінній Парк Софіївка
Зображення

Києво-Печерська лавра
Зображення

Осінь в парку графа Шенборна
Зображення


Новий світ, Крим
Зображення

Зміївські кручі, Харківська область
Зображення

Дерева гори Ай-Петрі
Зображення

Полтавський дендропарк
Зображення

Осінній вечір у Львові
Зображення

Осінній Збараж
Зображення

Жовтень на озері Світязь
Зображення

Осінній Буг
Зображення

Харків. 17-поверховий портрет Кобзаря: осіннє панно
Зображення

Чернігів
Зображення

Захід сонця у Долині Привидів. Крим
Зображення

Тустань осіння
Зображення


Бердянськ
Зображення

Музей просто неба в Пирогові
Зображення

Осінь на Дністрі
Зображення

Містична П’ятницька церква у Бакирівці, Сумська область
Зображення


Сіверський Донець восени
Зображення


Вересневий Тунель кохання
Зображення

Говерла та Петрос
Зображення

Осінній ранок біля Попа Івана
Зображення

В Карпатах
Зображення

Заходить вересень у села…
Зображення


Містика Тараканівського форту
Зображення


По дорозі з Пирогово
Зображення

Тече осінь Карпатами
Зображення

http://vsviti.com.ua
Пчёлка
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 жов, 2017 13:00

Re: Дивовижна українська осінь

Да у Львові можно прекрасно провести час в будь-яку пору року. Особливо він прекрасний перед Різдвяними святами.
bodyamalkovich
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Повідомлення Додано: Нед 15 жов, 2017 13:15

Re: Дивовижна українська осінь

Спасибо за отличное настроение! Лично я влюблена в осенний Львов :)
Финансистка97
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Повідомлень: 25
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 01:50

Re: Дивовижна українська осінь

Какая красота, Украина.....Наша родненькая. Больше фоток нужно)
Olenka Nik
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:10

Пчёлка Мы этой осенью ездили в Закарпатье. Все было просто супер! Хоть раз, но всем стоит попробовать путешествовать по Украине
Olenka Nik
 
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