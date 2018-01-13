Дивовижна українська осінь

Представляємо вам підбірку найкращих осінніх пейзажів, які переконають вас у тому, що українська осінь — дивовижно прекрасна.
Радомишль. Водяний млин
Осінній Парк Софіївка
Києво-Печерська лавра
Осінь в парку графа Шенборна
Новий світ, Крим
Зміївські кручі, Харківська область
Дерева гори Ай-Петрі
Полтавський дендропарк
Осінній вечір у Львові
Осінній Збараж
Жовтень на озері Світязь
Осінній Буг
Харків. 17-поверховий портрет Кобзаря: осіннє панно
Чернігів
Захід сонця у Долині Привидів. Крим
Тустань осіння
Бердянськ
Музей просто неба в Пирогові
Осінь на Дністрі
Містична П’ятницька церква у Бакирівці, Сумська область
Сіверський Донець восени
Вересневий Тунель кохання
Говерла та Петрос
Осінній ранок біля Попа Івана
В Карпатах
Заходить вересень у села…
Містика Тараканівського форту
По дорозі з Пирогово
Тече осінь Карпатами