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Долларовая карта для пополнений из-за рубежа
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Нед 08 жов, 2017 15:12
Добрый день.
Господа, может кто знает банк в Украине, выпускающий карту отвечающую таким требованиям:
1. Персонифицированная валютная (USD или EUR) visa;
2. Пополнение из-за рубежа по номеру карты (а не свифтом) и без комиссий
3. 3dsecure
4. конвертация в гривны через онлан-банкинг
5. снятие гривны или валюты без комиссий или с минимальной
Это все могут карты Привата, но нужна альтернатива.
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banderac
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Додано: Нед 04 лют, 2018 18:11
banderac написав:
1. Персонифицированная валютная (USD или EUR) visa;
2. Пополнение из-за рубежа по номеру карты (а не свифтом) и без комиссий
3. 3dsecure
4. конвертация в гривны через онлан-банкинг
5. снятие гривны или валюты без комиссий или с минимальной
також цікавлять пункти 2 і 5 + безкоштовне відкриття і обслуговування
ось так :(
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Додано: Нед 04 лют, 2018 20:30
banderac написав:
Добрый день.
Господа, может кто знает банк в Украине, выпускающий карту отвечающую таким требованиям:
2. Пополнение из-за рубежа по номеру карты (а не свифтом) и без комиссий
Это все могут карты Привата, но нужна альтернатива.
Поделитесь пожалуйста как вам удалось пополнить долларовую карту Привата без комиссии в иностранном банке?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Вів 06 лют, 2018 09:19
2. Пополнение из-за рубежа по номеру карты (а не свифтом) и без комиссий
Что, реально у Привата так? И без всяких проблем, типа "объяснитте назначение валютного поступления, а пока не объясните, денег не видать"?
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