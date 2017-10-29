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Долларовая карта для
пополнений из-за рубежа

Долларовая карта для пополнений из-за рубежа
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Повідомлення Додано: Нед 08 жов, 2017 15:12

Долларовая карта для пополнений из-за рубежа

Добрый день.
Господа, может кто знает банк в Украине, выпускающий карту отвечающую таким требованиям:
1. Персонифицированная валютная (USD или EUR) visa;
2. Пополнение из-за рубежа по номеру карты (а не свифтом) и без комиссий
3. 3dsecure
4. конвертация в гривны через онлан-банкинг
5. снятие гривны или валюты без комиссий или с минимальной
Это все могут карты Привата, но нужна альтернатива.
banderac
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 18:11

Re: Долларовая карта для пополнений из-за рубежа

  banderac написав:1. Персонифицированная валютная (USD или EUR) visa;
2. Пополнение из-за рубежа по номеру карты (а не свифтом) и без комиссий
3. 3dsecure
4. конвертация в гривны через онлан-банкинг
5. снятие гривны или валюты без комиссий или с минимальной


також цікавлять пункти 2 і 5 + безкоштовне відкриття і обслуговування
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 20:30

  banderac написав:Добрый день.
Господа, может кто знает банк в Украине, выпускающий карту отвечающую таким требованиям:

2. Пополнение из-за рубежа по номеру карты (а не свифтом) и без комиссий

Это все могут карты Привата, но нужна альтернатива.

Поделитесь пожалуйста как вам удалось пополнить долларовую карту Привата без комиссии в иностранном банке?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 09:19

Re: Долларовая карта для пополнений из-за рубежа

2. Пополнение из-за рубежа по номеру карты (а не свифтом) и без комиссий
Что, реально у Привата так? И без всяких проблем, типа "объяснитте назначение валютного поступления, а пока не объясните, денег не видать"?
ignorabimus
 
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