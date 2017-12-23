Mathias написав:Вопрос знатокам регламентов и сочетания их с праздниками.
На когда обещать человеку приход СЭПа на Моню, который ушел из Привата вчера, в пятницу около 14:00? Раньше вторника успеют, или губозакат и ждать конца празднований?
А шо, до 18:00 в Пт. так и не зашёл у Моню? Эт несерьёзно, жалуйтесь ГороХу на мордокниге, ёпт Во Вт. до 11:00 должно обязательно быть у котяры
У отправителя есть 3 дня по регламенту. Так что проблема может быть и не на стороне мони, а на стороне привата.
Кх-кх-кх, патсталом Вот када Форум задержал перевод на ОДИН день, то мне звонили, извинялись. На 2й день я отменил перевод (кажись 20К) и пошёл снял гроши в АТМ с комисс 0.5%, на 3 или 4 дн. уже объявили ВА в Форуме так кто там задержал переводик ?!
Монобанк, если вы не готовы отвечать за слова - не обещайте кешбек по категориям покупок, а предоставляйте список магазинов, где точно можно получить кешбек по категории
Я делаю покупку в магазине одежды и обуви - я должен получить кешбек. То, что там не верно настроен терминал - это не моим проблемы. И вы даже не готовы компенсировать кешбек, по случаю, где клиент прав
Все, у кого были похожие ситуации - пишите банку, как клиент - вы правы и вы обязаны получить кешбек
helloworld написав:Монобанк, если вы не готовы отвечать за слова - не обещайте кешбек по категориям покупок, а предоставляйте список магазинов, где точно можно получить кешбек по категории
Я делаю покупку в магазине одежды и обуви - я должен получить кешбек. То, что там не верно настроен терминал - это не моим проблемы. И вы даже не готовы компенсировать кешбек, по случаю, где клиент прав
Все, у кого были похожие ситуации - пишите банку, как клиент - вы правы и вы обязаны получить кешбек
как вы себе представляете список из всех магазинов Планеты ? вы в своем уме. да есть проблемы в том, что эквайер невсегда корректно присваивает мсс, но в этом виноват экваер мерчанта, а не эмитент (монобанк). Да это неприятно, но ваше предложение - абсурд из полного списка обувных магазинов к примеру по всем странам. Да такое бывает - но увы тут никто на это повлиять не может. У котого бывает наоборот, что мсс попутан "в пользу" клиегта.
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clientage написав:Кх-кх-кх, патсталом Вот када Форум задержал перевод на ОДИН день, то мне звонили, извинялись. На 2й день я отменил перевод (кажись 20К) и пошёл снял гроши в АТМ с комисс 0.5%, на 3 или 4 дн. уже объявили ВА в Форуме так кто там задержал переводик ?!
На войне все средства хороши. Максимально долгое хождение на моно может быть не показателем проблемности, а такой себе палкой в колеса моно.
Моне нуна обещать КБ по категории торговой точки, а не покупок так точнее, патамуша на ПОСе настраиваиватся именно категория торговой точки А в Ашане, например, продают мебель, стиральный порошок, обувь, хлеб, телевизоры... и всё это с МСС 5411. А в Эпицентре по МСС 5211 мона купить яблоки и автотовары
Банк не несе відповідальність за некоректне надання інформації про тип операції, що надається торгово-сервісною організацією та її банком-еквайром.
clientage написав:Кх-кх-кх, патсталом Вот када Форум задержал перевод на ОДИН день, то мне звонили, извинялись. На 2й день я отменил перевод (кажись 20К) и пошёл снял гроши в АТМ с комисс 0.5%, на 3 или 4 дн. уже объявили ВА в Форуме так кто там задержал переводик ?!
На войне все средства хороши. Максимально долгое хождение на моно может быть не показателем проблемности, а такой себе палкой в колеса моно.
Тоже думаю, шо эт некая война Зелёный любит бодаться по чем зря, ток щас силёнок то уже может у него и не хватить
clientage написав:Кх-кх-кх, патсталом Вот када Форум задержал перевод на ОДИН день, то мне звонили, извинялись. На 2й день я отменил перевод (кажись 20К) и пошёл снял гроши в АТМ с комисс 0.5%, на 3 или 4 дн. уже объявили ВА в Форуме так кто там задержал переводик ?!
На войне все средства хороши. Максимально долгое хождение на моно может быть не показателем проблемности, а такой себе палкой в колеса моно.
Тоже думаю, шо эт некая война Зелёный любит бодаться по чем зря, ток щас силёнок то уже может у него и не хватить
Ему не надо тратить силенок. Ввели комиссии за п2п, максимально увеличили срок перечисления, убрали бесплатное пополнение через терминалы и платежи - тут всего пара гаек, а еффект налицо - работать с моно уже не так выгодно через приват.
curiousobro написав:Ввели комиссии за п2п, максимально увеличили срок перечисления, убрали бесплатное пополнение через терминалы и платежи - тут всего пара гаек, а еффект налицо - работать с моно уже не так выгодно через приват.
ну эт для любителей нала а, у меня один безнал, я вааще сначала не понял про шо речь то а Приват потихоньку превращается в банку саму для себя. Я ограничил его пользование тока клиентами самого Привата, пока их ещё достаточно много среди моих корешей Но у всех уже есть карты Мони... Ещё полгодика и позаканчиваются и депозиты у зелёного, а еще через полгодика мона и лавочку ту будет прикрыть... если таки её не перекрасят