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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 263264265266>
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 21:13

  clientage написав:
  Mathias написав:Вопрос знатокам регламентов и сочетания их с праздниками.

На когда обещать человеку приход СЭПа на Моню, который ушел из Привата вчера, в пятницу около 14:00? Раньше вторника успеют, или губозакат и ждать конца празднований?

А шо, до 18:00 в Пт. так и не зашёл у Моню? :shock:
Эт несерьёзно, жалуйтесь ГороХу на мордокниге, ёпт :evil:
:lol: :lol:
Во Вт. до 11:00 должно обязательно быть у котяры :wink:

У отправителя есть 3 дня по регламенту.
Так что проблема может быть и не на стороне мони, а на стороне привата.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 21:36

  curiousobro написав:
  clientage написав:
  Mathias написав:Вопрос знатокам регламентов и сочетания их с праздниками.

На когда обещать человеку приход СЭПа на Моню, который ушел из Привата вчера, в пятницу около 14:00? Раньше вторника успеют, или губозакат и ждать конца празднований?

А шо, до 18:00 в Пт. так и не зашёл у Моню?
Эт несерьёзно, жалуйтесь ГороХу на мордокниге, ёпт :evil:
Во Вт. до 11:00 должно обязательно быть у котяры :wink:

У отправителя есть 3 дня по регламенту.
Так что проблема может быть и не на стороне мони, а на стороне привата.

Кх-кх-кх, патсталом :mrgreen:
Вот када Форум задержал перевод на ОДИН день, то мне звонили, извинялись. На 2й день я отменил перевод (кажись 20К) и пошёл снял гроши в АТМ с комисс 0.5%, на 3 или 4 дн. уже объявили ВА в Форуме 8)
так кто там задержал переводик ?! :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:24

Re: Monobank

Монобанк, если вы не готовы отвечать за слова - не обещайте кешбек по категориям покупок, а предоставляйте список магазинов, где точно можно получить кешбек по категории

Я делаю покупку в магазине одежды и обуви - я должен получить кешбек. То, что там не верно настроен терминал - это не моим проблемы. И вы даже не готовы компенсировать кешбек, по случаю, где клиент прав

Все, у кого были похожие ситуации - пишите банку, как клиент - вы правы и вы обязаны получить кешбек
helloworld
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:30

  helloworld написав:Монобанк, если вы не готовы отвечать за слова - не обещайте кешбек по категориям покупок, а предоставляйте список магазинов, где точно можно получить кешбек по категории

Я делаю покупку в магазине одежды и обуви - я должен получить кешбек. То, что там не верно настроен терминал - это не моим проблемы. И вы даже не готовы компенсировать кешбек, по случаю, где клиент прав

Все, у кого были похожие ситуации - пишите банку, как клиент - вы правы и вы обязаны получить кешбек


как вы себе представляете список из всех магазинов Планеты ? вы в своем уме.
да есть проблемы в том, что эквайер невсегда корректно присваивает мсс, но в этом виноват экваер мерчанта, а не эмитент (монобанк). Да это неприятно, но ваше предложение - абсурд из полного списка обувных магазинов к примеру по всем странам.
Да такое бывает - но увы тут никто на это повлиять не может. У котого бывает наоборот, что мсс попутан "в пользу" клиегта.
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:32

  clientage написав:Кх-кх-кх, патсталом :mrgreen:
Вот када Форум задержал перевод на ОДИН день, то мне звонили, извинялись. На 2й день я отменил перевод (кажись 20К) и пошёл снял гроши в АТМ с комисс 0.5%, на 3 или 4 дн. уже объявили ВА в Форуме 8)
так кто там задержал переводик ?! :lol:

На войне все средства хороши.
Максимально долгое хождение на моно может быть не показателем проблемности, а такой себе палкой в колеса моно.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:40

Re: Monobank

Зря кипишуете :)
  helloworld написав:...по категориям покупок

Моне нуна обещать КБ по категории торговой точки, а не покупок :)
так точнее, патамуша на ПОСе настраиваиватся именно категория торговой точки
А в Ашане, например, продают мебель, стиральный порошок, обувь, хлеб, телевизоры... и всё это с МСС 5411. А в Эпицентре по МСС 5211 мона купить яблоки и автотовары :)

Банк не несе відповідальність за некоректне надання інформації про тип операції, що надається торгово-сервісною організацією та її банком-еквайром.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:42

  curiousobro написав:
  clientage написав:Кх-кх-кх, патсталом :mrgreen:
Вот када Форум задержал перевод на ОДИН день, то мне звонили, извинялись. На 2й день я отменил перевод (кажись 20К) и пошёл снял гроши в АТМ с комисс 0.5%, на 3 или 4 дн. уже объявили ВА в Форуме 8)
так кто там задержал переводик ?! :lol:

На войне все средства хороши.
Максимально долгое хождение на моно может быть не показателем проблемности, а такой себе палкой в колеса моно.

Тоже думаю, шо эт некая война :(
Зелёный любит бодаться по чем зря, ток щас силёнок то уже может у него и не хватить :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:53

  clientage написав:
  curiousobro написав:
  clientage написав:Кх-кх-кх, патсталом :mrgreen:
Вот када Форум задержал перевод на ОДИН день, то мне звонили, извинялись. На 2й день я отменил перевод (кажись 20К) и пошёл снял гроши в АТМ с комисс 0.5%, на 3 или 4 дн. уже объявили ВА в Форуме 8)
так кто там задержал переводик ?! :lol:

На войне все средства хороши.
Максимально долгое хождение на моно может быть не показателем проблемности, а такой себе палкой в колеса моно.

Тоже думаю, шо эт некая война :(
Зелёный любит бодаться по чем зря, ток щас силёнок то уже может у него и не хватить :mrgreen:

Ему не надо тратить силенок.
Ввели комиссии за п2п, максимально увеличили срок перечисления, убрали бесплатное пополнение через терминалы и платежи - тут всего пара гаек, а еффект налицо - работать с моно уже не так выгодно через приват.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:01

Re: Monobank

  curiousobro написав:Ввели комиссии за п2п, максимально увеличили срок перечисления, убрали бесплатное пополнение через терминалы и платежи - тут всего пара гаек, а еффект налицо - работать с моно уже не так выгодно через приват.

ну эт для любителей нала
а, у меня один безнал, я вааще сначала не понял про шо речь то
а Приват потихоньку превращается в банку саму для себя. Я ограничил его пользование тока клиентами самого Привата, пока их ещё достаточно много среди моих корешей
Но у всех уже есть карты Мони... Ещё полгодика и позаканчиваются и депозиты у зелёного, а еще через полгодика мона и лавочку ту будет прикрыть... если таки её не перекрасят :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:36

яка категорія https://karabas.com/ кіно?
melkh
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